Los argentinos compraron más de USD 29.000 millones desde la salida del cepo cambiario

En enero, más de 1,6 millones de individuos realizaron compras de divisas por USD 2.613 millones, lejos del pico de USD 5.130 millones registrado en septiembre del año pasado

Los argentinos compraron más de USD 2.600 millones en enero de 2026. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

En el primer mes del año, los argentinos compraron más de USD 2.600 millones, según las estadísticas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). De esta manera, las compras de personas humanas superan los USD 29.000 millones desde la flexibilización del cepo cambiario en abril de 2025.

Durante enero, las compras brutas de billetes realizadas por personas físicas alcanzaron USD 2.613 millones, mientras que las ventas brutas sumaron 410 millones de dólares. De acuerdo a los cálculos del BCRA, alrededor de 1,6 millones de individuos realizaron compras de divisas y cerca de 730 mil personas concretaron ventas.

Esta dinámica marca una suba respecto al último diciembre, cuando los individuos se habían hecho de USD 2.186 millones en los mercados cambiarios. No obstante, sigue alejado del pico máximo de compra en septiembre, cuando superó los 5.000 millones de dólares.

En abril de 2025, las operaciones de compra de divisas por parte de personas físicas sumaron USD 2.077 millones. El informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central indica que cerca de un millón de personas accedieron al mercado oficial en los primeros días tras la eliminación de las restricciones.

La demanda de dólares siguió creciendo en los meses posteriores: en mayo se adquirieron USD 2.283 millones, en junio USD 2.468 millones y en julio USD 3.473 millones. En agosto, las compras descendieron a USD 2.448 millones, pero en septiembre se registró el mayor monto del período, con USD 5.130 millones, coincidiendo con el contexto previo a las elecciones legislativas y el aumento de la dolarización por la incertidumbre electoral.

En octubre, cuando se celebraron los comicios, el volumen de compras se mantuvo elevado aunque bajó levemente a 4.731 millones de dólares. En noviembre se observó una caída pronunciada, con las compras brutas de billetes reduciéndose a USD 1.597 millones, en operaciones realizadas por unos 1,1 millones de personas.

Durante diciembre, la demanda de dólares volvió a incrementarse y cerca de 1,5 millones de argentinos adquirieron USD 2.186 millones. Desde la flexibilización del mercado cambiario, las compras de divisas en el mercado formal totalizaron 29.005 millones de dólares.

Desde la relajación de las restricciones, los argentinos vendieron USD 4.088 millones, por lo que las compras netas fueron de 24.917 millones de dólares. Si a ese monto se le suma la categoría “transferencia de divisas sin fines específicos” del sector privado no financiero, la cifra asciende a USD 35.600 millones desde la liberación parcial de los controles cambiarios.

Noticia en desarrollo...

