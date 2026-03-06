Economía

Mercados: el petróleo se dispara 8%, bajan las bolsas y sube el riesgo país

Los índices de EEUU y Europa caen 1%. El crudo Brent supera los USD 90 por primera vez desde octubre de 2023. Los bonos argentinos caen 0,7% y el riesgo país sube a 567 puntos básicos

La escalada del crudo le pone presión a la inflación.

Tanto los índices bursátiles de los EEUU como los principales mercados de Europa marcan este viernes un retroceso del orden del 1% que también contagia a las plazas financieras emergentes.

Wall Street opera en rojo debido a un informe mensual clave sobre empleo en los EEUU que sorprendió por la pérdida de 92.000 puestos en febrero. A la vez la extensión de los enfrentamientos bélicos en Oriente Medio por séptimo día y una nueva escalada de los precios del petróleo subieron ante nuevos temores de un impacto en el suministro vuelven a lastrar las cotizaciones.

El barril de crudo ligero de Texas en Nueva York sube 8%, por encima de USD 87 el barril, mientras que el barril Brent del Mar del Norte asciende 5,6%, por encima de USD 90 el barril por primera vez desde octubre de 2023.

Los precios del petróleo se disparan un 24% en la última semana. Ambos se encaminan a su mayor alza semanal en cuatro años, ya que el tráfico de petroleros en el Estrecho de Ormuz se mantiene prácticamente paralizado.

El ministro de Energía de Qatar predijo que la guerra contra Irán obligaría a los exportadores del Golfo a suspender la producción en cuestión de días y advirtió que podría disparar los precios a 150 dólares por barril.

Las ganancias del petróleo desafían la iniciativa del presidente Trump de frenar el repunte de los costos de la energía, tras la cual Estados Unidos otorgó a India una exención temporal para comprar crudo ruso. Aumenta la preocupación por un repunte de la inflación, con los precios de los combustibles en Estados Unidos alcanzando su nivel más alto desde 2024.

El informe de empleo de febrero mostró una caída inesperada de las nóminas no agrícolas en 92.000 puestos, incumpliendo ampliamente las expectativas de que Estados Unidos crearía 55.000 empleos durante el mes. La tasa de desempleo subió al 4,4%, por encima de las expectativas de que se mantendría sin cambios en el 4,3%. El dato del mercado laboral se siguió de cerca, ya que el gran déficit observado podría justificar recortes en los tipos de interés.

A las 11:30 horas. el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,7%, a 2.590.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen 0,7% en promedio.

La caída de las cotizaciones de la deuda argentina se traduce en una suba de las tasas de retorno. Al mismo tiempo, la suba de precios de los bonos del Tesoro de los EEUU en el día -que reduce sus rendimientos- amplifica el índice de riesgo país de JP Morgan, que crece 24 unidades para la Argentina, en los 567 puntos básicos.

“El mercado accionario atraviesa una fase de debilidad por la publicación de balances corporativos con resultados desfavorables. El sector bancario, Grupo Financiero Galicia y Banco Francés, reporta una caída significativa en sus ganancias netas y un incremento en los índices de morosidad del sistema. En el ámbito energético, la posible venta de la participación estatal en distribuidoras de gas genera volatilidad en las cotizaciones, mientras que las empresas de transporte eléctrico muestran utilidades crecientes por el ajuste tarifario”, definieron los analistas de Rava Bursátil.

“A nivel internacional, el precio del petróleo sube por las preocupaciones de la ampliación del conflicto con Irán, con alzas en el Brent y el WTI ante posibles interrupciones en el suministro global. Los índices bursátiles de Estados Unidos operan con cautela frente a la incertidumbre sobre la política monetaria y la futura conducción de la Reserva Federal después de la confirmación de la nominación de Kevin Warsh”, expresaron los expertos de Rava Bursátil.

