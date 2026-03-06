Economía

La acción de BlackRock cayó más de 7% luego de que limitara los retiros en uno de sus mayores fondos de inversión

En medio del nerviosismo del mercado financiero global, el HPS Corporate Lending Fund, de USD 26.000 millones, informó que los accionistas pidieron retirar el 9,3% de sus participaciones, pero la administración decidió fijar un tope

El logo de la compañía en su headquarters de Manhattan, EEU (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

El gestor de fondos BlackRock limitó los retiros de uno de sus mayores fondos de crédito privado después de que se dispararan las solicitudes de rescate (retiros), una señal más de la ansiedad en la industria valuada en USD 1,8 billones.

Luego de esa decisión, las acciones del reconocido gestor de fondos de inversión cayeron hasta 7,4% en Wall Street, de un máximo diario de unos USD 1.033 por acción, a USD 955 por unidad. El valor de mercado de la compañía, según el precio de sus acciones, ronda los USD 148.000 millones.

El HPS Corporate Lending Fund, de USD 26.000 millones y uno de los mayores vehículos de desarrollo empresarial no cotizados del sector, informó en un comunicado el viernes que los accionistas solicitaron rescatar el 9,3% de sus participaciones, pero la administración decidió fijar el tope de recompras en 5 por ciento. El valor total de las acciones habría rondado los USD 1.200 millones, según cálculos de Bloomberg, pero los inversores recibirán alrededor de USD 620 millones, que era el efectivo disponible en el fondo al cierre del año pasado.

El gráfico que muestra la caída del precio de la acción del fondo

Es el caso más claro de imposición de límites a los rescates entre los principales fondos de crédito privado desde finales del año pasado. En esa fecha empezó a crecer la cautela entre inversores con esta clase de activos tras algunos colapsos que generaron inquietud sobre los estándares de otorgamiento de préstamos. Muchas firmas habían optado hasta ahora por atender las mayores solicitudes de rescate o buscar otras vías para devolver capital.

La firma señaló en el comunicado que la medida está en línea con su gestión habitual de liquidez para su producto minorista insignia de préstamos directos, conocido como HLEND, y que constituye una característica “fundamental” de la inversión.

“Sin esto, existiría un descalce estructural entre el capital de los inversores y la duración prevista de los préstamos de crédito privado en los que invierte HLEND”, indicó.

El fondo ofreció el mes pasado recomprar hasta 5% de sus acciones, como es habitual en este tipo de vehículos. En el período anterior había enfrentado retiros por alrededor de 4,1 por ciento.

Las acciones de BlackRock cayeron en línea con descensos similares en gestores alternativos como KKR & Co. y Ares Management, que registran el peor inicio de año en una década.

Los fondos de crédito privado se preparan para una ola de rescates a medida que crece la preocupación por las prácticas de préstamo del sector y su exposición a empresas que podrían verse afectadas por la inteligencia artificial. HPS Investment Partners es uno de los mayores gestores de crédito alternativo y fue adquirido el año pasado por BlackRock como parte de la estrategia de la firma para expandirse en activos privados.

El presidente y CEO de BlackRock, Larry Fink (REUTERS/Denis Balibouse)

Los ejecutivos de HPS señalaron el viernes que la decisión de restringir los rescates ayudará al fondo a aprovechar “oportunidades de inversión atractivas” en medio de la incertidumbre y la volatilidad.

Un fondo separado de crédito privado de BlackRock, con unos USD 2.200 millones en activos al cierre del año pasado, también informó el viernes que los inversores solicitaron rescatar 4,5% de sus participaciones. El vehículo, denominado BlackRock Private Credit Fund, atenderá todas esas solicitudes.

Otros gestores de activos han tomado medidas para evitar imponer límites a los rescates como hizo HLEND.

A comienzos de esta semana, el fondo insignia de crédito privado de Blackstone atendió solicitudes para recomprar un récord de 7,9% de sus acciones, en parte porque la firma y sus empleados intervinieron para absorber parte de los retiros.

En enero, Blue Owl Capital permitió a los inversores de uno de sus fondos enfocados en tecnología retirar alrededor de USD 527 millones en acciones, equivalentes a aproximadamente 15% de los activos netos del fondo.

Con información de Bloomberg

Carlos Maslatón: "Ninguna de las

El ex ministro de Energía

Jornada financiera: las acciones argentinas

Por el conflicto en Medio

Señales mixtas: la industria creció
Insólito: un partido en Indian

El duro fallo contra Mauro

El Ironman 70.3 Panamá Latin

