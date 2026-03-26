Doce empresas del Estado siguen siendo deficitarias: cuáles son y cuánto le costaron al Gobierno en 2025

el Belgrano Cargas cerró el 2025 con un rojo de $41.925 millones. (Reuters)

Con el objetivo de sanear las cuentas públicas y lograr el superávit fiscal, el Gobierno introdujo recortes en todas las empresas que pertenecen al Estado. Por medio de cambios administrativos, reducciones de personal y diferentes estrategias comerciales, la Administración Central logró revertir el rojo de varias compañías. Uno de los casos más emblemáticos es el de Aerolíneas Argentinas, que cortó una racha negativa de 16 años de déficit y ya acumula dos años con superávit operativo. Sin embargo, aún hay una larga lista de empresas que siguen arrojando “números rojos” y que le están costando al Gobierno miles de millones de pesos al año.

Según las estadísticas publicadas por la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, de las 32 empresas no financieras que administra el Estado, 12 tuvieron resultado financiero negativo en 2025. Entre todas registraron un déficit de $328.771 millones en 2025.

En contraparte, hubo 20 compañías con superávit financiero. Entre todas las superavitarias lograron un resultado positivo de 1.231.923 millones de pesos. Así, se deduce que las 32 compañías en forma conjunta dejaron un resultado financiero de $903.152 millones el año pasado.

Los déficits más preocupantes

Aunque el conjunto de empresas le significó al Gobierno un ingreso de más de $900.000 millones, los déficits de 12 compañías siguen estando y sus balances mueven la aguja de las arcas del Estado.

De acuerdo con los datos oficiales, la empresa con peor resultado fue Operadora Ferroviaria S.A., que registró un déficit financiero de $109.725 millones en 2025. Esta compañía, tiene a su cargo la prestación de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros, en todas sus formas. Se encuentran bajo su órbita las líneas urbanas de pasajeros Sarmiento, General Mitre (incluye Servicio Maipú - Delta Ex Tren de la Costa), General San Martín, General Roca y Belgrano Sur, además de servicios regionales y de larga distancia.

Durante 2024, la empresa había logrado un resultado financiero positivo de 81.537 millones de pesos. Sin embargo, en 2025 la situación se revirtió debido a un aumento de las erogaciones corrientes, que se conforman casi en su totalidad por los gastos de operación de la empresa, y en menor medida, un incremento de los gastos de capital, compuestos por la Inversión Real Directa.

En 2025, el Gobierno de Milei debió hacer frente a un déficit de $328.771 millones de 12 empresas estatales. (Presidencia)

Otro caso relevante dentro del sector ferroviario es la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), mejor conocida como Trenes Argentinos, cuyo déficit financiero ascendió a $85.603 millones el año pasado. ADIF es la responsable de la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en todo el país, incluyendo vías, estaciones y sistemas de señalización. El informe de la Oficina Nacional de Presupuesto detalla que el desequilibrio responde principalmente al aumento de los gastos de capital de la empresa, los cuales se componen en su totalidad por la Inversión Real Directa, que incluye la realización de obras de señalamiento, vías, pasos a nivel, obras civiles, entre otras.

Por su parte, Belgrano Cargas y Logística S.A., reportó un rojo de 41.925 millones de pesos. A pesar de los esfuerzos por incrementar el tonelaje transportado, la estructura de costos fijos y la necesidad de reparaciones en ramales estratégicos superaron los ingresos genuinos de la compañía. Cabe señalar que, por medio del Decreto 67/2025, se autorizó el procedimiento para la privatización total de la empresa mediante la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio, bajo la modalidad de remate público para la venta del material rodante, y a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública para las vías y sus inmuebles aledaños, y el uso de los talleres ferroviarios.

Fuera del ámbito ferroviario, Casa de Moneda S.A.U. presentó un déficit de $37.554 millones en 2025. La empresa encargada de la impresión de billetes, acuñación de moneda y confección de documentos de seguridad vio afectado su balance por la caída en la demanda local de servicios de impresión. Cabe destacar, que mediante el Decreto 442/2025, el Estado reasignó funciones y transfirió ciertas actividades como pasaportes, instrumentos de control fiscal y otros servicios, a otros organismos estatales.

En tanto, Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), la prestataria de servicios de agua potable y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, cerró el ejercicio con un saldo negativo de 18.001 millones de pesos. Si bien la empresa implementó un proceso de adecuación tarifaria, los gastos corrientes se incrementaron 53,5% y sus recursos de capital se redujeron 60,5%, lo que condicionó el resultado financiero total. Es importante señalar, que a través del Decreto 494/2025 se habilitó la venta del 90 % de las acciones que el Estado posee en la empresa, por lo que también va en dirección a ser privatizada.

En la lista de las doce compañías que arrojaron saldos negativos durante el ejercicio 2025 también se encuentran Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), con un déficit de $17.044 millones; la Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (Fadea), con $16.137 millones; y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario (Decahg), que sumó un rojo de $1.613 millones. Asimismo, registraron pérdidas financieras FFMM, con $652 millones negativos; Constructora de Viviendas de la Armada (Coviara), con -$236 millones; Radio y Televisión Argentina (RTA), con un déficit de $141 millones y Tandanor, con un saldo negativo de 140 millones de pesos.

Ajuste en la estructura de personal

El proceso de ordenamiento de las cuentas públicas tuvo un correlato directo en la nómina salarial de las empresas estatales. Según los anexos del informe de la Secretaría de Hacienda, la dotación total del subsector de empresas públicas no financieras se redujo de manera considerable durante 2025. Las tres compañías con mayor recorte en su dotación de personal fueron Operadora Ferroviaria, Correo Argentino y Casa de Moneda.

La primera (Operadora Ferroviaria) despidió en el último año a 2.404 trabajadores, pasando de una planta de 22.585 personas a 20.181 empleados. En lo que respecta al Correo, los datos de la Oficina Nacional de Presupuesto indican que hubo un recorte de 663 personas, mientras que Casa de Moneda redujo su personal de 1.260 a 723 personas (537 menos).

Las empresas con mayor superávit financiero

En el extremo opuesto de la balanza, tres compañías estatales se destacaron por aportar los mayores saldos positivos al consolidado general del subsector, logrando cubrir sus gastos operativos y de capital con ingresos propios o transferencias específicas.

El mejor resultado financiero del año 2025 correspondió a Energía Argentina S.A. (Enarsa), que reportó un resultado financiero positivo de 324.024 millones de pesos. En este sentido, cabe señalar que durante el ejercicio 2025 la empresa recibió transferencias de capital de la Administración Nacional por 345.063,8 millones de pesos.

En segundo lugar, el Correo Oficial de la República Argentina registró un superávit de $248.673 millones. Por último, la Administración General de Puertos (AGP) registró un saldo positivo de 212.555 millones de pesos.