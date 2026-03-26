Detuvieron en Rosario a un hombre acusado de abusar de la hija adolescente de su ex pareja

Un agente de la PDI de Santa Fe escolta al hombre detenido en Rosario, acusado de abuso sexual contra la hija adolescente de su ex pareja. (Rosario3)

Un hombre de 31 años fue detenido el miércoles en el barrio Bella Vista Oeste, tras ser identificado como sospechoso de abuso sexual agravado y extorsión contra una adolescente de 14 años, hija de su ex pareja.

La detención fue realizada por personal de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una causa penal que se investiga desde enero.

La aprehensión se produjo en Lima al 2000, en uno de los pasillos internos del barrio, luego de que agentes encubiertos siguieran los movimientos del sospechoso y lo localizaran en una peluquería cercana a su residencia.

Según informaron fuentes del caso, el arresto ocurrió sin incidentes y el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales, a la espera de que se le formalicen los cargos en los próximos días.

La causa penal se inició a partir de una denuncia presentada a fines de enero por el padre de la víctima, quien alertó sobre la presunta comisión de delitos sexuales y la existencia de un posible caso de chantaje. El denunciante aportó indicios y pruebas digitales, entre ellas, conversaciones extraídas de chats y videos que habrían sido grabados sin consentimiento de la adolescente.

Las pruebas digitales fueron clave para acelerar la investigación. Según fuentes vinculadas al expediente, el contenido recuperado permitió identificar a M. R. como el principal sospechoso, respaldando así la solicitud de captura emitida en febrero. El hombre había mantenido una relación de pareja con la madre de la víctima, que culminó a fines de 2025.

Según informó el portal Rosario3, el caso tomó notoriedad cuando se estableció que el material audiovisual utilizado para extorsionar a la menor habría sido obtenido mediante coacción y sin su consentimiento. Se indicó que la adolescente fue víctima de chantaje, bajo amenaza de que el contenido fuera difundido si no accedía a determinadas exigencias.

La Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género actuó en coordinación con la Fiscalía para reunir los elementos probatorios necesarios y llevar adelante la captura. “La denuncia fue respaldada con contenido digital y conversaciones recuperadas de los chats”, indicaron las fuentes consultadas.

El operativo que culminó con la detención de M. R. fue llevado a cabo por detectives encubiertos de la PDI, quienes lograron ubicarlo tras varios días de vigilancia en la zona donde solía frecuentar. La aprehensión ocurrió luego de que el sospechoso fuera visto en una peluquería próxima a su domicilio.

Desde la Fiscalía de Delitos Sexuales señalaron que el detenido será sometido a audiencia de imputación en los próximos días, una vez completadas las diligencias iniciales. El proceso judicial continuará con la incorporación de pruebas y la evaluación de posibles agravantes, mientras se brinda contención a la menor y a su entorno familiar.

El avance de la investigación y la detención del principal sospechoso constituyen un paso relevante para esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Las autoridades han enfatizado la importancia de la denuncia temprana y la preservación de pruebas digitales en casos de delitos sexuales y extorsión con contenido sensible.

La detención se produjo en el Barrio Bella Vista Oeste de Rosario (Facebook Info Mate Santa Fe)

Investigan a un entrenador de fútbol por abuso sexual

Un profesor de fútbol neuquino enfrenta la imputación de abuso sexual, grooming y corrupción de menores, tras haber sido acusado de múltiples delitos contra un adolescente. El caso involucra una serie de hechos ocurridos entre 2025 y marzo de 2026, en el contexto de una relación de cercanía y confianza generada a partir del rol de entrenador.

La teoría del caso, expuesta en la audiencia de formulación de cargos, sostiene que D. E. M., cuya identidad y vínculo institucional permanecen reservados para proteger la intimidad de las víctimas, utilizó su posición para establecer un vínculo especial con el menor, que incluyó entrenamientos, viajes y encuentros fuera del ámbito deportivo.

La Fiscalía remarcó que esta relación le permitió al acusado desplegar conductas reiteradas de acercamiento indebido, como ofrecimientos de dinero a cambio de prácticas sexuales, amenazas dirigidas al entorno familiar y situaciones de contacto físico sin consentimiento.

El fiscal Maximiliano Breide Obeid habló con la radio local LU5 AM600, y puntualizó: “El problema acá es cuando suceden este tipo de situaciones y uno no tiene ningún testimonio, sino lo que tiene es la sospecha de que acá algo raro hay, que así empieza el caso. Es muy difícil o complejo lograr que los jóvenes cuenten qué pasaba o qué había a cambio de estas sumas de dinero”.

Según la investigación, las conductas atribuidas a D.E.M. incluyeron regalos de botines, teléfonos móviles, viajes e invitaciones a pretemporadas, prácticas que no se observan habitualmente en otros clubes o categorías. De acuerdo con la asistente letrada Cecilia Sabatte, el entrenador también habría realizado exhibiciones de contenido sexual y solicitado imágenes íntimas a cambio de dinero, tanto a la víctima principal como a otros integrantes del club.