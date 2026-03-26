Balearon a un hombre en la cabeza cerca de un búnker narco en Santa Fe y sospechan de un adolescente

Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria

Un clima de mucha tensión se vivió este miércoles por la madrugada en un barrio de la localidad santafecina de Fray Luis Beltrán. Una secuencia de episodios violentos dejó a un hombre internado en grave estado debido a un disparo en la cabeza, y a un adolescente herido tras ser señalado como el presunto autor del ataque.

La escena se desató en la zona de Granaderos y 1º de Mayo, a pocos metros de una propiedad identificada por vecinos como un supuesto punto de venta de droga. Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, la víctima de 28 años fue atacada a balazos tras mantener una discusión con dos individuos que no fueron identificados.

El hombre, individualizado como R. D., debió ser trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria donde permanecía internado en terapia intensiva, intubado y bajo pronóstico reservado a causa de una herida de arma de fuego a la altura del ojo derecho.

Cuando la Policía arribó al lugar, encontró al adolescente tirado en el piso y a varias personas que le estaban dando golpes de puño y patadas, en la intersección de Rosario y 1º de Mayo. De acuerdo con lo informado por Rosario 3, hubo testimonios que señalaron al menor como el autor del disparo.

El chico de 16 debió ser trasladado al hospital Granaderos a Caballo, donde recibió atención médica por las heridas cortantes en el cuero cabelludo y lesiones en una mano.

Pero eso no fue todo. Tras el ataque un grupo de personas se dirigió a la casa donde funcionaría el señalado búnker, y la prendió fuego al igual que a una moto que habría sido utilizada en el hecho.

Los efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y observaron el incendio en el inmueble, mientras algunos vecinos insultaban a los agentes y arrojaban piedras.

La fiscal Virginia Gabenara, a cargo de la investigación por delitos cometidos por menores, dispuso la detención del sospechoso, quien permanece bajo custodia policial mientras avanza la causa.

El expediente quedó a cargo de la fiscalía especializada, que ordenó la recopilación de testimonios y la revisión de cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos.

La esquina donde le dispararon a un hombre en la cabeza, en Santa Fe

Ataque a tiros en Rosario

Un joven de 21 años, identificado como R. M., fue atacado a balazos en las afueras de Rosario hace poco más de una semana. El hecho se produjo cuando la víctima regresaba a pie a su domicilio en Zavalla tras finalizar su jornada laboral en un lavadero de camiones ubicado entre la ruta provincial 17s y la ruta 14, sobre la A012.

Según la información recabada, el joven emprendió el regreso caminando y, al acercarse al cruce con la 17s, pasó frente a una estación de servicio abandonada. En ese lugar, fue interceptado y herido por disparos efectuados por personas que residen irregularmente en el predio. La víctima recibió dos heridas de bala en la región dorsal izquierda. A pesar de la gravedad de las lesiones, logró escapar de sus agresores y recorrió a pie el tramo restante hasta su vivienda.

Al llegar a su casa se desvaneció y fue asistido por su patrón, quien lo trasladó primero al Samco local, donde recibió atención médica de urgencia. Posteriormente, fue derivado al sanatorio Mapaci para una atención más especializada.

El predio donde ocurrió la agresión corresponde a una antigua estación de servicio actualmente en estado de deterioro. La Subcomisaría 6ª de Soldini intervino en el caso por razones de jurisdicción. En un operativo realizado en la misma estación de servicio la Policía detuvo a dos hombres de 25 y 31 años y a una adolescente de 17 años, señalados como presuntos responsables del ataque. Uno de los masculinos detenidos posee antecedentes penales por delitos como boquillero y robo de cereal en las afueras de Villa Gobernador Gálvez. El otro hombre, identificado como B. G. C., es oriundo de General Lagos y había presentado una denuncia previa relacionada con un hecho de inseguridad en el mismo predio.

Fuentes policiales señalaron que aún se investigan los motivos del ataque, sin descartar ninguna hipótesis, incluidas disputas previas o intentos de robo.