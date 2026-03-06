Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 6 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.425 para la venta en el Banco Nación. El blue se paga a $1.400. El BCRA compró USD 124 millones en el mercado

13:07 hsHoy

El dólar, a $1.425 en el Banco Nación

Mientras que el dólar al público es negociado este viernes a $1.425 para la venta en el Banco Nación, el dólar blue se mantiene a 1.400 pesos, su precio más bajo en seis meses.

El Banco Central aceleró la compra de dólares pero las reservas perforaron los USD 46.000 millones

La autoridad monetaria se hizo de USD 124 millones, la mayor cifra desde mediados de febrero. Sin embargo, sus tenencias en moneda extranjera cayeron casi 400 millones de dólares. Los motivos que explican la baja

El Banco Central hilvanó 42 jornadas consecutivas con compra de divisas. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 42 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado cambiario, realizando compras en bloque y reforzando su posición. Este jueves, la entidad aceleró la adquisición al sumar USD 124 millones, la cifra más alta desde mediados de febrero, con lo que el total comprado en el año supera los 2.900 millones de dólares.

13:06 hsHoy

Una nueva normativa del BCRA promete reavivar la tensión entre los bancos y las fintech

La autoridad monetaria oficializó un incremento del 100% en la garantía de los depósitos bancarios, que alcanzará los $50 millones desde abril. La resolución reabre el debate sobre las asimetrías regulatorias entre los bancos y las billeteras virtuales

La autoridad monetaria oficializó el nuevo esquema de garantías mediante la Comunicación "A" 8407. (Reuters)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso una actualización significativa en el esquema de protección del ahorro privado. A través de la Comunicación “A” 8407, la autoridad monetaria determinó que, a partir del 1° de abril de 2026, el importe de la garantía de los depósitos bancarios se duplicará, pasando de los actuales $25.000.000 a un máximo de 50.000.000 de pesos. Esta medida, de carácter técnico y operativo, vuelve a poner en el centro del escenario un debate que marcó la agenda financiera durante la discusión de la reforma laboral: la asimetría de seguridad jurídica entre las cuentas bancarias y las billeteras virtuales.

El BCRA compró USD 124 millones

El Banco Central efectuó una importante compra de USD 124 millones en el mercado de cambios, 35% de la oferta en la plaza de contado. La entidad anota un saldo a favor de USD 251 millones en lo que va de marzo.

Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 383 millones, a USD 45.825 millones, debido a una baja de unos USD 200 millones en cotizaciones de activos (el oro perdió 1,2%, a USD 5.074,60 la onza) y pagos a organismos multilaterales del orden de los 30 millones de dólares.

Brecha negativa: por qué el blue tocó un mínimo en seis meses y está más barato que el dólar oficial

La divisa al público avanzó a $1.425 en el Banco Nación. El mayorista subió a $1.407 con poco más de USD 350 millones negociados en el segmento de contado. El informal cayó a $1.400 y es el más barato de todos

El dólar mantiene una ligera tónica alcista en marzo.

Con un escaso monto operado de USD 353,9 millones en el mercado de contado, el dólar mayorista terminó con una leve suba de 6,50 pesos o 0,5%, en los 1.407 pesos. En lo que va de marzo el tipo de cambio oficial gana diez pesos.

