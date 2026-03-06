Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 6 de marzo

Una nueva normativa del BCRA promete reavivar la tensión entre los bancos y las fintech La autoridad monetaria oficializó un incremento del 100% en la garantía de los depósitos bancarios, que alcanzará los $50 millones desde abril. La resolución reabre el debate sobre las asimetrías regulatorias entre los bancos y las billeteras virtuales

La autoridad monetaria oficializó el nuevo esquema de garantías mediante la Comunicación "A" 8407. (Reuters)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso una actualización significativa en el esquema de protección del ahorro privado. A través de la Comunicación “A” 8407, la autoridad monetaria determinó que, a partir del 1° de abril de 2026, el importe de la garantía de los depósitos bancarios se duplicará, pasando de los actuales $25.000.000 a un máximo de 50.000.000 de pesos. Esta medida, de carácter técnico y operativo, vuelve a poner en el centro del escenario un debate que marcó la agenda financiera durante la discusión de la reforma laboral: la asimetría de seguridad jurídica entre las cuentas bancarias y las billeteras virtuales.