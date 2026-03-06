ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 5

ANSES publica el calendario de pagos de marzo 2026 con fechas exactas y montos actualizados para todas las prestaciones (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026. El cronograma define las fechas y montos de cobro para jubilaciones, pensiones, asignaciones y demás prestaciones, en línea con la fórmula de movilidad y el índice de precios al consumidor. La actualización incluye un aumento del 2,88 % y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para haberes mínimos y sectores vulnerables, según informó el organismo en su portal oficial.

Las personas con DNI terminado en 5 podrán acceder a sus haberes y asignaciones en fechas diferenciadas, según la prestación que perciban. Los montos vigentes incorporan refuerzos y actualizaciones, permitiendo a cada beneficiario planificar el retiro de fondos y la organización de sus gastos mensuales con mayor previsión, de acuerdo con lo dispuesto por ANSES.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: fecha y monto

Quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas y tienen DNI terminado en 5 cobrarán el 16 de marzo de 2026. El monto base para este segmento es de $369.600,88, al que se suma el bono de refuerzo de $70.000, llevando el total mensual a $439.600,88 por beneficiario.

Este esquema se aplica a la mayoría de los adultos mayores con ingresos por debajo del umbral legal, conforme a la normativa de ANSES.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: fecha y monto

Para quienes reciben haberes superiores a la jubilación mínima y tienen DNI terminado en 5, el pago está programado para el 26 de marzo de 2026. El haber máximo registrado para este mes asciende a $2.487.063,95, reflejando el ajuste por movilidad.

En este caso, los titulares no perciben el bono extraordinario, pero sí acceden a la actualización proporcional por el índice de precios, según lo estipulado por la ANSES.

Las asignaciones familiares SUAF y AUH con DNI finalizado en 5 se abonarán el 16 de marzo de 2026, con valores diferenciados por prestación y discapacidad (ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF): fecha y monto

Las titulares de Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 5 podrán cobrar el 16 de marzo de 2026. El monto establecido para la AUH es de $132.814 por menor, mientras que la AUH por hijo con discapacidad asciende a $432.461.

Para lo que es el caso de la SUAF, el valor actualizado es de $66.414 por hijo, conforme a la información oficial dispuesta por ANSES. La entidad recordó que el 20 % de la AUH es retenido hasta la presentación de la Libreta, que certifica los controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

Pensiones No Contributivas (PNC): fecha y monto

Las personas beneficiarias de Pensiones No Contributivas con DNI terminado en 5 recibirán el pago el 11 de marzo de 2026. En marzo, la PNC por invalidez o vejez se ubica en $258.720,62, que junto al refuerzo de $70.000, totalizan $328.720,62. Para la PNC por madre de siete hijos, el monto se equipara al haber mínimo, alcanzando $439.600,88 con el bono extraordinario.

Asignación por Embarazo: fecha y monto

Las titulares de Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 5 podrán acceder al beneficio el 17 de marzo de 2026. El monto vigente para marzo es de $132.814 por embarazo. ANSES retiene el 20 % de este valor hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles médicos y el cumplimiento de los requisitos de salud.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: fecha y monto

Las beneficiarias de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 5 cobrarán el 17 de marzo de 2026. El monto de referencia es el mismo que para la AUH: $132.814 por prestación, sujeto a las actualizaciones de la fórmula de movilidad y a la situación laboral de la titular.

La Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal y por Maternidad para DNI terminado en 5 se pagarán el 17 de marzo de 2026 (ANSES)

Prestación por Desempleo: fecha y monto

Las personas titulares de la Prestación por Desempleo del Plan 1, cuyo DNI finaliza en 5, podrán cobrar el 26 de marzo de 2026. El monto varía según los aportes realizados y el tiempo trabajado previo a la desvinculación laboral. El beneficio está regulado por la Ley 24.013 y sus modificatorias, y se acredita en la cuenta bancaria asociada al beneficiario.

PUAM y asignaciones de pago único: fechas y montos

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), dirigida a personas mayores de 65 años sin cobertura previsional, se abona con el calendario de haberes mínimos y suma el bono de $70.000, alcanzando un ingreso total de $365.680,70 en marzo de 2026.

Las Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) podrán cobrarse en dos tramos: del 10 de marzo al 10 de abril y del 20 de marzo al 10 de abril, sin distinción por terminación de DNI. El monto varía según el tipo de evento y la normativa vigente, y el trámite se realiza a través de la plataforma mi ANSES.