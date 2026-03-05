Sebastián Menescaldi, economista de EcoGo: “El crédito para las familias se agotó”

El economista y director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, contó en Infobae en Vivo los motivos por los cuales está subiendo la morosidad y los factores que llevaron a que el crédito a las familias se haya agotado, luego del boom.

En primer lugar, para ilustrar la problemática, Menescaldi resaltó que “la mora promedio en los créditos que otorgaron las cadenas de electrodomésticos, que representaron aproximadamente el 20% de sus ventas, llegó a casi 43%. Un año atrás estaba en torno al 15%”.

“Lo que se observa es que el año pasado gran parte del impulso de la actividad económica estuvo dado por el crédito. Pero ese nivel de financiamiento terminó agotando la capacidad de endeudamiento de las familias. Se agotó, en primer lugar, porque muchos hogares ya habían tomado crédito y tenían una porción muy importante de su salario destinada al pago de cuotas. También se agotó porque las tasas de interés subieron”, explicó.

Otro motivo, dijo el especialista, es que los ingresos dejaron de crecer. Hasta fines de 2024 y comienzos de 2025 mostraban un crecimiento y se mantenían relativamente activos, pero luego empezaron a caer. Desde octubre del año pasado, la retracción ronda el 4% en términos reales para los salarios registrados privados. La baja acumulada desde noviembre de 2023 se acerca al 5%.

En este marco, respecto al aumento de la morosidad, Menescaldi explicó que antes el crédito se licuaba, por lo que costaba menos pagarlo. “El efecto se daba por la inflación: el primer mes comprabas un electrodoméstico y te costaba pagar la cuota; el segundo mes, un poco menos; el tercero, un poco menos; y así, porque tus ingresos crecían a la par de la inflación. Hoy, con una inflación más normal y con ingresos que no crecen, cada vez cuesta más pagar las cuotas”, indicó.

“Por eso, las familias que usaron el crédito inicialmente para incrementar ingresos —no todas, pero algunas— recurrieron a préstamos cortos para llegar a fin de mes y cubrir pagos pendientes. Ahora, con los ingresos cayendo, esas familias no pueden volver a tomar crédito, ni de corto plazo ni con tarjeta, y por eso se está incrementando la morosidad”, añadió.

Por otra parte, Menescaldi fue consultado por el conflicto en Medio Oriente y las repercusiones que podría tener sobre la economía. “Hay varios puntos distintos donde esto puede impactar. Un punto inicial es el de los capitales internacionales. Si la Argentina tuviera que salir a financiarse en el mercado externo, hoy sería mucho más difícil, porque todos los fondos buscan lugares seguros. Por eso, nos resultaría complicado refinanciar la deuda. Hoy, el gobierno decidió no hacerlo en el exterior, sino con dólares propios. Eso nos afecta, pero no tanto”, opinó.

Por otro lado, “se encuentra el efecto sobre los precios de las materias primas y el nivel de actividad. En materia de materias primas, por suerte, Argentina dejó de ser importador de petróleo; de lo contrario, nos costaría más divisas comprarlo. El petróleo probablemente nos costará más divisas para adquirir GNL en el invierno y parte del gasoil, pero como somos ahora un país exportador, vamos a tener un beneficio en ese sentido”, resaltó.

Otro beneficio viene de la exportación minera: Argentina hoy exporta oro y plata, que son dos activos cuyos precios han subido “violentamente”, y eso permitirá conseguir más dólares por la vía externa.

Finalmente, en cuanto al aumento de los precios internacionales de los combustibles, consideró: “Creo que todavía hay cierto margen para estos suban sin que sea necesario incrementar el precio local. En los últimos meses, el tipo de cambio bajó, lo que hizo que nuestros precios subieran hacia fin de año”.

“Eventualmente podría haber algo más de inflación hacia adelante, teniendo en cuenta que los combustibles representan casi un 4% de la canasta de consumo de las familias”, advirtió.

En otro orden, en términos macroeconómicos, Menescaldi se refirió a la acumulación de reservas. “Uno de los desafíos clave que tuvo Milei cuando llegó, más allá de su intención de eliminar el Banco Central, era restaurar el balance del Banco Central y recuperar la credibilidad del peso argentino. La idea era que todos volviéramos a confiar en la moneda”.

En ese marco, “empezar a acumular reservas internacionales es fundamental, porque eso genera confianza. Yo confío en el peso porque tiene reservas detrás, no por otra razón. En otros casos, como en Estados Unidos, se sabe que el gobierno puede emitir dólares, pero en Argentina, para que podamos confiar y darle crédito al país, necesitamos contar con reservas”, explicó el economista.

A su vez, apuntó que las reservas son importantes porque funcionan como un seguro: sirven si hay una mala cosecha o si hay que pagar deuda en moneda extranjera. Cumplen muchas funciones y permiten mejorar la situación financiera hacia adelante.

“Por eso, el país debe empezar a recomponer reservas, que es, en mi opinión, la otra cara de fortalecer el peso. Es un paso necesario para que volvamos a confiar en la moneda, algo que durante mucho tiempo habíamos dejado de hacer”, aseguró.

