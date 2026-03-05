La morosidad de los inquilinos se dispara un 16,5% y bate récords: “No pagan el alquiler porque están en una situación límite”

Cartel de piso en alquiler. (Europa Press)

La morosidad en el alquiler ha aumentado en España. En apenas un año, la deuda media de los inquilinos ha pasado de 7.957,60 euros en 2024 a 8.489,30 euros en 2025, lo que supone un incremento del 16,5%. La cifra triplica el crecimiento registrado el ejercicio anterior, que fue del 4,23%, y confirma un cambio de ciclo: el mercado ha entrado en una fase de impagos estructurales, según recoge el informe Situación de la Morosidad en el Alquiler en España en 2025, elaborado por el Observatorio del Alquiler e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro.

Una de las causas que ha generado la remontada de los impagos es el desajuste entre salarios y precios del alquiler, que ha llevado el esfuerzo financiero de los inquilinos a su “límite crítico” tras alcanzar el precio del alquiler en España los 1.184 euros mensuales de media.

El dato más preocupante no es solo el volumen de deuda, sino la velocidad a la que crece. El aumento del 16,5% en 2025 cuadruplica prácticamente el registrado entre 2023 y 2024. El informe advierte de que ya no se trata únicamente de retrasos puntuales por dificultades sobrevenidas. En muchos casos, los impagos se están prolongando durante meses, convirtiéndose en deudas acumuladas difíciles de resolver. En este escenario, el mercado, que hasta ahora absorbía tensiones mediante ajustes parciales, ha agotado sus mecanismos de contención, señala el informe.

Fuente: Observatorio del Alquiler

Cataluña, Madrid y Baleares lideran la morosidad

El análisis territorial de 2025 confirma una brecha persistente en el mercado del alquiler español, donde la cuantía de la deuda está directamente relacionada con las rentas de alquiler y el dinamismo económico de cada región. El informe señala que, al igual que en años anteriores, “se observa un patrón: las zonas costeras, los archipiélagos y los grandes núcleos urbanos presentan los niveles de impago más elevados”.

El año pasado, cuatro comunidades autónomas se situaron por encima de la media nacional de 8.489,30 euros de deuda, consolidándose como los mercados con mayor riesgo financiero. Cataluña, que se mantiene como la región con la morosidad más alta de España, alcanzando los 11.619,9 euros. La Comunidad de Madrid registra una deuda media de 10.420,4 euros.

Por su parte, Islas Baleares supera también la barrera de los diez mil euros con 10.354,4, situándose como la tercera región con mayor volumen de deuda, y País Vasco, que cierra este grupo con 8.501,7 euros, situándose ligeramente por encima del promedio estatal.

En un segundo bloque, con deudas entre 6.000 y 8.000 euros, figuran Andalucía (7.579,2€), Murcia (7.256€), Navarra (7.091,6€), Comunidad Valenciana (7.033,6€) y Canarias (6.348,1€). En el extremo opuesto, Extremadura mantiene el nivel más bajo del país, con 3.403,2 euros, seguida de La Rioja y Castilla y León, aunque todas registran incrementos en 2025.

Fuente: Observatorio del Alquiler

Hasta nueve meses sin pagar

Cuando se compara la deuda acumulada con el precio medio del alquiler, el diagnóstico es aún más contundente. En algunas regiones, la morosidad equivale a casi un año completo de renta.

Murcia lidera el ranking con más de nueve meses de impago acumulado. Andalucía y Cataluña superan los ocho meses. Castilla-La Mancha roza esa cifra, mientras Galicia y Cantabria se sitúan en torno a siete meses. En comunidades como Madrid, País Vasco o Baleares, la deuda supera los seis meses de alquiler. Según los autores del informe, no se trata de retrasos puntuales, sino de situaciones prolongadas en el tiempo.

Barcelona y Madrid, a la cabeza por provincias

En cuanto a provincias, Barcelona lidera los imagos con una deuda media de 14.036,5 euros, muy por encima del resto del país. Le siguen Madrid, con 10.420,4 euros; Baleares, con 10.354,4 euros; Guipúzcoa, con 10.137,6 euros, y Málaga, con 10.003,1 euros. También destacan Sevilla (8.964,8€), Vizcaya (7.990,5€), Valencia (7.716,4€) y Murcia (7.256€).

En el extremo inferior aparecen provincias como Zamora, con 2.832,8 euros; Soria, con 2.867,6 euros, y Ávila, con 2.942,3 euros, donde los precios de alquiler son tradicionalmente más bajos.

Fuente: Observatorio del Alquiler

Málaga, Baleares y Murcia aceleran más del 20%

En cuanto a la velocidad en que ha aumentado la deuda en 2025, la presión se volvió especialmente destacada en los grandes polos económicos y turísticos. El mayor incremento se registró en la provincia de Málaga con un 21,5%, seguida por Baleares, con el 20,9%, y Murcia, con el 21%, lo que resulta muy significativo, ya que, “a pesar de contar con precios medios inferiores a las grandes capitales, la región sufre un impacto significativo debido a la fragilidad salarial y la inestabilidad propia del sector servicios en zonas costeras”, indica el informe.

En el caso de Madrid, tras crecer solo un 3,2% entre 2023 y 2024, la morosidad se disparó el año pasado un 18%. Barcelona también presentó una subida del 19,5%, mientras Córdoba alcanzó el 19,9%.

La provincia con el crecimiento más contenido de la morosidad es Huesca, donde remontó un 2,3%; seguida por Cuenca, con un 3,6%, y Badajoz, con el 4,2%. Ninguna provincia española presentó una variación negativa.

Una situación “límite”

El aumento en los niveles de impago, provocado por la subida de los precios del alquiler mientras los salarios no crecen al mismo ritmo, ha elevado el riesgo de los caseros de que más inquilinos dejen de pagar la renta.

En este contexto, el estudio subraya que el mercado podría estar alcanzando su límite de resistencia financiera. “Con un precio medio del alquiler de 1.184 euros y un esfuerzo medio que se mantiene en el 34% de los ingresos mensuales, gran parte de la población arrendataria se encuentra en una situación límite”, indican los autores del estudio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.

La situación se agrava en regiones como Madrid, Barcelona o Baleares, donde “la tasa de esfuerzo en los últimos años se ha situado en torno al 40%, algo insostenible a medio y largo plazo, por lo que cualquier imprevisto económico, por pequeño que sea, se puede traducir en una situación de impago”, argumentan.

El informe concluye que el incremento de 12 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento de la morosidad en solo un año no es un fenómeno coyuntural, sino la señal de que el sistema ha entrado en una fase de mayor fragilidad estructural. La morosidad ya no es un fenómeno aislado. Según el informe, es el síntoma visible de un mercado tensionado en el que el precio del alquiler ha superado la capacidad real de pago de miles de hogares en toda España.