Según Morgan Stanley, la guerra en Irán le puede sumar hasta 4 puntos a la inflación en la Argentina

El informe de Morgan Stanley estima que una suba del 10% en el precio del petróleo ampliaría el superávit comercial de Argentina en unos 800 millones de dólares (@SputnikMundo)

La escalada de las tensiones geopolíticas a nivel mundial reavivó la preocupación por el suministro energético y provocó un aumento en las cotizaciones del petróleo. En este contexto, Morgan Stanley publicó un reporte especial dedicado a analizar el impacto de la suba del petróleo en América Latina por la guerra en Irán, con un foco específico en Argentina y sus implicancias a corto y mediano plazo. En el caso de Argentina, el reporte analiza una posible mejora en el saldo comercial por aumento de valor de las exportaciones energéticas y un impulso al ritmo de suba del nivel general de precios que rondaría entre 2 y 4 puntos porcentuales.

El documento, elaborado por un equipo de economistas liderado por Fernando Sedano, examina las consecuencias de un escenario donde el precio internacional del crudo crece un 10%. El reporte subraya que, en la región, los efectos varían según el rol de cada país como exportador o importador de energía. “Para los exportadores netos como Brasil, Colombia y, de manera creciente, Argentina, el shock suele favorecer las cuentas externas,” sostiene el informe. En contraste, para economías importadoras como México y Chile, la presión se traslada a los balances externos y al crecimiento.

A lo largo del estudio, Morgan Stanley utiliza datos actualizados y modelizaciones que permiten anticipar el comportamiento de variables clave como inflación, crecimiento y balanza comercial frente a un petróleo más costoso. El análisis se presenta como una herramienta para entender los desafíos y oportunidades que enfrentan los países latinoamericanos ante la volatilidad de los precios internacionales de la energía.

El análisis sobre la Argentina

El reporte dedica un apartado especial a la situación argentina, remarcando que la suba del petróleo impulsa el superávit energético y consolida la posición externa del país. “Si el aumento se sostiene, los precios internacionales más altos resultan ampliamente positivos para la perspectiva macroeconómica de Argentina, reforzando el rol del petróleo como motor de inversión y mejora de las cuentas externas,” afirma el documento de Morgan Stanley.

El análisis resalta el peso creciente del sector petrolero en la economía local. “Con la producción en franco ascenso durante la próxima década, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, y el sector representando ya casi el 6% del PIB, una cotización más robusta del crudo amplifica la inversión, el gasto de capital y los ingresos por exportaciones,” señala el informe. En este sentido, el documento cuantifica el beneficio comercial: “Manteniendo constantes los niveles de producción y demanda de 2025, un avance del 10% en el precio internacional se traduce en un superávit comercial superior en unos 800 millones de dólares.”

El equipo de economistas del banco internacional agrega que la proyección podría quedar corta frente a los incrementos esperados en la producción. “Nuestros especialistas prevén un aumento adicional del 11% en la producción de petróleo para 2026, lo que podría magnificar el efecto positivo en las cuentas externas,” detalla el informe.

Riesgos sobre la inflación

El informe advierte que la mejora externa tiene un contrapeso en el frente inflacionario, especialmente por la dinámica del mercado local de combustibles. “En un entorno de mercado desregulado para la gasolina, la suba del crudo puede representar un riesgo para la evolución de los precios internos,” explica el reporte. Las estimaciones de Morgan Stanley indican que un encarecimiento del 10% en el petróleo agrega entre 20 y 40 puntos básicos al índice de inflación, dependiendo del grado de traspaso al consumidor final y del comportamiento de las empresas.

Los analistas advierten que la inflación argentina es una de las más sensibles de la región al traspaso de los precios internacionales de la energía (Reuters)

Los autores subrayan la particular sensibilidad de la economía local a los shocks energéticos, por el peso que tiene el combustible en la canasta de consumo y la estructura de precios. “Argentina es, junto con Chile, una de las economías más expuestas en la región al traspaso de precios del petróleo a la inflación, debido a la relevancia de los combustibles en el índice de precios y a la liberalización del mercado,” expone el documento.

El rol de Vaca Muerta y el futuro del sector energético

El reporte destaca el papel estratégico de Vaca Muerta en la expansión de la capacidad exportadora del país. Según el análisis, el crecimiento de la producción no solo robustece la balanza comercial, sino que además posiciona a Argentina como un jugador cada vez más relevante en el mercado energético regional. “La expansión de Vaca Muerta transforma el perfil exportador de Argentina y amplía el margen de maniobra ante shocks externos,” plantea el documento.

Los analistas de Morgan Stanley sostienen que el sector petrolero se consolida como un motor clave para la inversión extranjera directa y para la generación de divisas. “El flujo de capitales hacia el sector energético se mantuvo sólido, favorecido por el horizonte de precios internacionales elevados y la expectativa de continuidad en el ritmo de crecimiento de la producción,” argumenta el reporte.

El diagnóstico regional

El informe advierte que el reciente bloqueo del Estrecho de Ormuz y la posibilidad de interrupciones prolongadas en el flujo de petróleo incrementaron la prima de riesgo en los mercados energéticos. “Los precios reaccionaron de inmediato, reflejando el aumento de la incertidumbre global,” indica el reporte. Este contexto llevó a Morgan Stanley a realizar una evaluación comparativa sobre el impacto potencial en los principales países latinoamericanos.

Para cuantificar los efectos, el análisis presenta una tabla con estimaciones sobre crecimiento, inflación, impacto fiscal y cuentas externas ante un alza del 10% en el precio del petróleo. Según las proyecciones, la economía argentina muestra un perfil distinto respecto de sus vecinos, tanto en lo que refiere a la magnitud del beneficio externo como a los riesgos asociados a la inflación.

En relación con el crecimiento, el informe calcula que la variación sería prácticamente neutra para Argentina, con oscilaciones mínimas en el Producto Interno Bruto (PIB). Respecto a la balanza comercial, la mejora estimada es del 0,12% del PIB, mientras que la presión inflacionaria se ubica en un rango de 20 a 40 puntos básicos sobre el índice de precios al consumidor (IPC), es decir, de 2 a 4 puntos porcentuales.

Comparación regional: diferencias y similitudes

El trabajo de Morgan Stanley subraya las diferencias entre las economías exportadoras e importadoras de energía en la región. Mientras países como Brasil y Colombia también se benefician en el frente externo y fiscal, sus estructuras productivas y fiscales presentan matices. Por ejemplo, Brasil experimentó una transición de importador a exportador neto de petróleo en la última década, con el crudo representando el 12,8% de sus exportaciones totales. Colombia, por su parte, aprovecha el impulso en crecimiento y cuentas externas, aunque enfrenta desafíos por su creciente dependencia del gas importado.

En contraste, México y Chile ven deterioradas sus cuentas externas y una presión inflacionaria de menor magnitud, debido a la existencia de políticas de subsidios y a la menor participación de los combustibles en la canasta de consumo.

Proyecciones y advertencias de los analistas

El informe concluye su sección sobre Argentina enfatizando que “la dinámica de precios internacionales más altos refuerza el atractivo del sector petrolero argentino para la inversión y la captación de divisas.” Al mismo tiempo, alerta sobre la necesidad de monitorear los posibles efectos inflacionarios y la respuesta de la política económica local.

“El impacto final sobre la inflación dependerá de las políticas de traspaso de precios y del accionar de las empresas en el mercado de combustibles,” advierte el reporte. Los analistas destacan que la evolución del tipo de cambio y de los precios internacionales seguirá condicionando las perspectivas para la economía argentina en el corto y mediano plazo.

El entorno global y la volatilidad energética

El contexto internacional sigue marcado por la volatilidad de los precios energéticos y la incertidumbre sobre la oferta mundial. Los eventos recientes en Oriente Medio y las restricciones en rutas clave de comercio impactaron de manera inmediata en el valor del petróleo, alimentando la expectativa de que la región latinoamericana continúe enfrentando escenarios de precios elevados.

Morgan Stanley sostiene que la capacidad de Argentina para capitalizar el ciclo alcista del petróleo dependerá de la evolución de la producción, la estabilidad macroeconómica y la gestión de los eventuales efectos inflacionarios. El reporte sugiere que el país se encuentra en una posición favorable para aprovechar los beneficios externos, aunque debe atender los riesgos asociados a los precios internos y al consumo local.