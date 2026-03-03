Economía

Mercados convulsionados: la Bolsa porteña encadena su quinta caída consecutiva y el riesgo país se acerca a 600 puntos

El S&P Merval baja 3,7% en dólares, en 2.552.000 puntos, un mínimo en cuatro meses. Los bonos soberanos caen 2% y el riesgo país sube a 598 puntos

Guardar
Las amplias caídas bursátiles globales
Las amplias caídas bursátiles globales arrastran a los activos argentinos.

La escalada bélica en Oriente Medio sacude a todos los mercados y también afecta el desempeño de los emergentes. En el ámbito local, acciones y bonos reanudan la senda negativa este martes y la Bolsa porteña encadena la quinta caída consecutiva, para regresar a su nivel más bajo desde el 27 de octubre último, inmediatamente después de las elecciones legislativas.

A las 13 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta 3% en pesos, en los 2.552.000 puntos. Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen un 2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas entre los bonos del Tesoro de los EEUU y sus pares emergentes, avanza 32 unidades para Argentina, en los 598 puntos básicos, en lo más alto desde el 12 de diciembre.

Varias explosiones sacudieron Teherán y Beirut este martes, y los mercados financieros de todo el mundo cayeron ante la perspectiva de una interrupción prolongada del suministro energético mundial debido a la guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El precio del crudo subía alrededor de un 8% este martes, con la variedad Brent del Mar del Norte cerca de los USD 84 el barril, en su precio máximo desde julio de 2024. Una pérdida de hasta 2% en los principales índices de Wall Street revela que una venta masiva de títulos podría extenderse en Wall Street.

Un día después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dieran respuestas abiertas cuando se les preguntó cuánto duraría la guerra, una fuente dijo a Reuters que la campaña de Israel había sido planeada para durar dos semanas y que avanzaba más rápido de lo esperado.

La fuente, cercana al plan de guerra de Israel, dijo que su objetivo era derrocar a los gobernantes clericales de Irán y que no había una fecha límite exacta para lograrlo.

Sin embargo, el ejército israelí estaba avanzando en su lista de objetivos más rápido de lo previsto, con éxitos tempranos como la muerte de los líderes iraníes y la eliminación de sus defensas, según la fuente. Israel también estaba acelerando su campaña por temor a que Washington pudiera acordar con los líderes iraníes supervivientes detenerla antes de que se alcanzaran los objetivos de Israel, añadió la fuente.

Dentro de Irán, Israel atacó la sede de la cadena estatal IRIB en Teherán. Los residentes han colapsado las autopistas para huir de las ciudades mientras caían las bombas.

La campaña estadounidense-israelí mató en el primer día al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en lo que podría haber sido el primer asesinato de un líder nacional por parte de fuerzas enemigas desde el aire en la historia. Si se lograra el objetivo de derrocar el sistema gobernante de Irán utilizando el poder aéreo sin fuerzas armadas sobre el terreno, también sería algo inédito.

Irán calificó la guerra de ataque no provocado y ha respondido lanzando misiles y drones contra los países árabes vecinos y estrangulando el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial y enormes volúmenes de gas.

Desde el lunes, la guerra se extendió a El Líbano, donde los aliados de Hezbolá de Irán dispararon contra Israel, que respondió con ataques aéreos y refuerzos de posiciones terrestres en el sur. Un espeso humo negro cubrió Beirut mientras el sonido de las explosiones retumbaba en el aire.

Las autoridades dijeron que murieron decenas de personas. Estados Unidos ordenó al personal gubernamental no esencial y a sus familias que abandonaran Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Baréin, Irak y Jordania. Se cerraron las misiones diplomáticas estadounidenses en Arabia Saudí y Kuwait, tras ser alcanzadas por drones iraníes.

Temas Relacionados

dólar hoyWall Streetriesgo país Argentinareservas BCRAúltimas noticias

Últimas Noticias

Por la caída en el consumo y las importaciones, cerró un frigorífico del conurbano y hay 140 despidos

El cierre definitivo de la empresa San Roque, de Morón, se da en un contexto de suba de compras externas y un mercado interno en reducción. Los empleados serán indemnizados

Por la caída en el

La venta de autos usados cayó un 12% en febrero y mantiene una retracción uniforme en el año

La menor actividad en el mercado del automotor no sólo se observa en las ventas de vehículos 0 km. Mientras todavía se espera el detalle de patentamientos, en febrero las transferencias volvieron a bajar más del 10% interanual

La venta de autos usados

“Desempleo blue”: qué es y por qué no aparece con claridad en las estadísticas oficiales

Se trata de un fenómeno poco analizado pero que abrió una debate entre especialistas. Cómo computa el Indec aquellas personas que hacen tareas de pocas horas y baja calidad

“Desempleo blue”: qué es y

Qué países son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz

Un incremento abrupto en los precios internacionales de petróleo y gas afecta a los países que dependen de importaciones del Golfo Pérsico, mientras que la vulnerabilidad se acentúa para el sur y sudeste asiático ante posibles apagones e inflación

Qué países son los más

Los gráficos que explican cómo golpea a China el conflicto en Medio Oriente, su mayor abastecedor de petróleo

Más de la mitad del crudo que importa Beijing proviene de países afectados por el conflicto. Irán y Venezuela, sus dos grandes proveedores sancionados, representaban el 17% de sus compras totales

Los gráficos que explican cómo
DEPORTES
Stefano Di Carlo confirmó que

Stefano Di Carlo confirmó que Eduardo Coudet será el nuevo entrenador de River Plate

Los Pumas 7’s buscarán su 5° título consecutivo en Vancouver: rivales y horarios de los partidos

La contundente reacción de los hinchas de Benfica con Prestianni en su primer partido tras la sanción por la acusación de Vinicius

La cruda reflexión de Jack Doohan sobre su paso en Alpine tras ser reemplazado por Colapinto: “Estuve con el tiempo prestado”

Se cierra la fecha 8 del Torneo Apertura: la agenda de la jornada

TELESHOW
La cifra en dólares que

La cifra en dólares que donó Alejandro Fantino como parte del acuerdo judicial con Mirtha Legrand

El mal momento de Mariano de la Canal: lo mordió un perro en la cara y mostró las imágenes

El enojo de Fabián Cubero con Nicole Neumann por la fiesta de su hija: “No se respeta la palabra”

La Tora Villar contó el insólito lugar donde tuvo relaciones y dejó atónitos a todos

Catherine Fulop compartió un tierno detalle del nacimiento de su nieta: “Prometo malcriarla con amor”

INFOBAE AMÉRICA

Guerra comercial entre Ecuador y

Guerra comercial entre Ecuador y Colombia: advierten por la pérdida de 300.000 empleos y escasez de insumos de diálisis

Horario de verano: por qué se adelantan los relojes y cuál es el sentido actual de la medida

Trump, Irán y la paz internacional

Gonçalo Tavares y la “gran alegría” de ganar el premio que ya recibieron Borges, Piglia y Gombrowicz

Qué países son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz