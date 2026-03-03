AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en marzo 2026 tras los aumentos

El ANSES aumentó las prestaciones tras conocerse el IPC del mes de diciembre de 2025 (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026, abarcando a jubilados, pensionados y titulares de los distintos planes sociales y asignaciones familiares. Asimismo, se confirmó el aumento de los haberes, los cuales se actualizan de acuerdo al mecanismo de movilidad establecido en el decreto 274/2024. El mismo determina que cada prestación se ajusta mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás; para el mes de marzo, la referencia es el dato de enero de 2026 , conocido a mediados del mes de febrero.

Este esquema garantiza que los aumentos en jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y demás beneficios reflejen el impacto de la inflación reciente, brindando previsibilidad en los ingresos de millones de hogares argentinos. Con la publicación del cronograma, los beneficiarios ya pueden consultar cuándo y cuánto cobrarán por cada prestación en el tercer mes del año, en un contexto en el que los ajustes y refuerzos buscan sostener el poder adquisitivo frente a la suba de precios.

De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales que otorga la ANSES registran un aumento del 2,88%, conforme a la actualización derivada de la fórmula de movilidad basada en el IPC de diciembre de 2025. Este ajuste impacta directamente en los distintos programas, garantizando que los montos acompañen la evolución de los precios y mantengan su capacidad de compra para las familias beneficiarias.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) pasan a tener un valor de $132.814 por cada menor de edad. Es relevante señalar que de ese total, el 20% se retiene mensualmente y se liquida en forma acumulada al año siguiente, tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal, mecanismo que busca asegurar el cumplimiento de los controles de salud y escolaridad.

Para el primer rango de ingresos en la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el monto actualizado es de $66.414. Los casos de hijos con discapacidad también reciben un incremento proporcional: la AUH para hijos con discapacidad asciende a $432.461, mientras que la Asignación por hijo con discapacidad se sitúa en $216.240. Estos valores reflejan la política del ente de ajustar las prestaciones de acuerdo al índice de movilidad, resguardando el acceso a prestaciones sociales para los grupos que requieren mayor protección.

De cuanto son las jubilaciones y pensiones de ANSES en marzo 2026

La jubilación mínima para marzo asciende a $369.600,88, cifra a la que se le suma un bono de refuerzo de $70.000, que se mantiene sin cambios respecto al mes anterior. Así, ningún jubilado del sistema contributivo percibirá menos de $439.600,88 en total durante este mes. Por otro lado, el haber máximo del sistema previsional alcanza los $2.487.063,95, reflejando el impacto del ajuste sobre el tope de ingresos jubilatorios.

Los pagos de las asignaciones se realizan de manera escalonada para garantizar la acreditación de todos los beneficiarios (ANSES)

En cuanto a las prestaciones no contributivas y universales, los valores también se actualizan. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) equivale al 80% de la mínima, por lo que el haber base queda en $295.680,70 y, con el bono, el monto total percibido es de $365.680,70. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez reciben un haber de $258.720,62, que sumado al refuerzo extraordinario, totaliza $328.720,62.

Las PNC para Madres de Siete Hijos mantienen su equiparación con la jubilación mínima, percibiendo $369.600,88 más el bono de $70.000, lo que da un total de $439.600,88 para este grupo específico. Este esquema de actualización asegura que los distintos segmentos de beneficiarios reciban un ingreso acorde a la evolución del costo de vida.

El calendario de pagos de ANSES de marzo 2026

Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI terminado en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminado en 1: martes 10 de marzo

DNI terminado en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminado en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminado en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminado en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminado en 6: martes 17 de marzo

DNI terminado en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminado en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminado en 9: viernes 20 de marzo

Jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

DNI terminado en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminado en 1: martes 10 de marzo

DNI terminado en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminado en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminado en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminado en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminado en 6: martes 17 de marzo

DNI terminado en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminado en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminado en 9: viernes 20 de marzo

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0: martes 10 de marzo

DNI terminado en 1: miércoles 11 de marzo

DNI terminado en 2: jueves 12 de marzo

DNI terminado en 3: viernes 13 de marzo

DNI terminado en 4: lunes 16 de marzo

DNI terminado en 5: martes 17 de marzo

DNI terminado en 6: miércoles 18 de marzo

DNI terminado en 7: jueves 19 de marzo

DNI terminado en 8: viernes 20 de marzo

DNI terminado en 9: miércoles 25 de marzo

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: martes 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 19 de marzo

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de documento:

Primera quincena: del martes 10 de marzo al viernes 10 de abril

Segunda quincena: del viernes 20 de marzo al viernes 10 de abril

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo