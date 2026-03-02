Cuánto cuesta la hora de limpieza en marzo 2026

El incremento salarial para el personal de casas particulares incorpora bonos y adicionales según la carga horaria y la región (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) fijó una suba salarial del 3% para el personal doméstico, distribuida en dos tramos de 1,5% en febrero y 1,5% en marzo de 2026, acompañada de sumas no remunerativas de acuerdo con la carga horaria semanal. Esta actualización, que afecta de manera directa a empleadas de casas particulares en toda la Argentina, surge tras una reunión en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El incremento impacta en las remuneraciones mínimas de quienes desarrollan tareas domésticas, una actividad caracterizada por la diversidad de funciones y modalidades laborales. La decisión de la Cntcp responde a la revisión periódica del salario mínimo del sector, en un contexto de inflación y variabilidad en el costo de vida. La Secretaría de Trabajo comunicó que estos ajustes contemplan tanto los valores por hora como los salarios mensuales, y se suman a bonos no remunerativos que dependen de la cantidad de horas trabajadas cada semana.

Los nuevos valores incluyen diferentes montos según la carga horaria. Trabajadoras y trabajadores que cumplen menos de 12 horas semanales acceden a un bono de 8.000 pesos mensuales. Para quienes suman entre 12 y 16 horas semanales, el bono asciende a 11.500 pesos. En el caso de una carga superior a 16 horas semanales, la suma alcanza los 20.000 pesos. Todos estos montos tienen carácter no remunerativo y se pagan junto al salario habitual, pero no se computan para el aguinaldo, las vacaciones ni los aportes jubilatorios.

El esquema de salarios en el sector se organiza por categorías y por modalidad de trabajo, diferenciando entre tareas de supervisión, tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas, y tareas generales. Los valores varían también según si la modalidad es con retiro o sin retiro, lo cual refleja diferentes niveles de responsabilidad y dedicación horaria.

Para quienes desempeñan funciones de supervisión, la tarifa por hora con retiro en marzo de 2026 se ubica en 4.013,30 pesos, mientras que sin retiro la cifra asciende a 4.382,63 pesos por hora. Este grupo integra a personal que coordina y supervisa las tareas de otros trabajadores domésticos, una función que implica mayor responsabilidad y liderazgo dentro del hogar.

Las escalas salariales varían por categoría y modalidad de trabajo, con valores diferenciados para supervisión, tareas específicas, caseros, asistencia y tareas generales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la categoría de tareas específicas, que abarca labores especializadas como cocina, jardinería o conducción de vehículos, el valor con retiro queda en 3.807,87 pesos por hora y sin retiro en 4.161,54 pesos. Estas actividades suelen requerir conocimientos concretos y, en ocasiones, experiencia previa comprobable.

El personal casero, que reside en el lugar de trabajo y asume el cuidado integral de la vivienda, percibe 3.599,86 pesos por hora. La particularidad de esta categoría reside en la obligación de permanecer en el domicilio y responder ante cualquier necesidad del hogar, lo que implica una disponibilidad más amplia.

La asistencia y cuidado de personas—una función que incluye el acompañamiento de adultos mayores, personas con discapacidad o niños—se paga con retiro a razón de 3.599,86 pesos por hora y sin retiro a 4.012,14 pesos. Estas tareas suelen incluir desde la ayuda en actividades cotidianas hasta la administración de medicación o la realización de compras.

Quienes se dedican a tareas generales, como limpieza, lavado y planchado, reciben 3.348,37 pesos por hora con retiro y 3.599,86 pesos por hora sin retiro. Estas funciones constituyen la base del trabajo doméstico y representan el segmento más numeroso del sector.

El cálculo de los salarios mensuales para jornadas completas se realiza en base a estas tarifas horarias y contempla la cantidad de días y horas trabajadas al mes. En marzo de 2026, una persona que trabaja como supervisora con retiro alcanza un salario mensual de 500.649,26 pesos, mientras que sin retiro el monto es de 556.024,76 pesos. Para tareas específicas, la remuneración mensual con retiro suma 466.154,67 pesos y sin retiro 517.277,03 pesos.

En el caso de los caseros, el ingreso mensual se ubica en 455.160,14 pesos. La asistencia y cuidado de personas genera un salario mensual de 455.160,14 pesos con retiro y 505.578,34 pesos sin retiro. Las tareas generales, por su parte, reportan un ingreso de 410.773,52 pesos con retiro y 455.160,14 pesos sin retiro.

El plus por antigüedad y el adicional por zona desfavorable incrementan los ingresos mensuales del personal doméstico en determinadas provincias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la hora de limpieza asciende a $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro. Visto en términos mensuales, esa categoría de tareas generales se ubicaría en $410.773,52 mensuales con retiro y $455.160,14 sin retiro.

A estos valores base se suman adicionales obligatorios, como el plus por antigüedad, que representa un 1% extra por cada año trabajado con el mismo empleador. Este adicional se incorpora automáticamente al salario mensual o por hora, siempre que la continuidad laboral quede debidamente acreditada.

Existe también un adicional por zona desfavorable, que significa un aumento del 30% sobre el salario mínimo para quienes prestan servicios en regiones específicas. Esta cobertura abarca las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido de Patagones en Buenos Aires. El objetivo de este adicional consiste en equilibrar las diferencias en el costo de vida y las condiciones de acceso en zonas alejadas o de difícil acceso.

La estructura salarial establecida por la Cntcp se revisa de forma periódica. La Secretaría de Trabajo anticipó una nueva reunión en abril para negociar otros posibles aumentos o revisiones, en función de la evolución de los precios y el contexto económico general. El seguimiento y actualización de estos valores resulta fundamental para asegurar que el salario mínimo de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación.

Las sumas adicionales no remunerativas, como los bonos mencionados, no generan aportes a la seguridad social ni se computan para el cálculo del aguinaldo o de las vacaciones. Sin embargo, representan un ingreso extra que impacta en el bolsillo del personal doméstico, en un contexto de alta variabilidad de precios y ajustes frecuentes en los costos de los bienes y servicios básicos.