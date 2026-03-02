Calendario de ANSES: cuándo se pagarán las jubilaciones, asignaciones y pensiones en marzo de 2026

La jubilación mínima en marzo de 2026 se fijó en $369.600,88 y alcanzó $439.600,88 con el bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos correspondiente a marzo de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones y prestaciones sociales. Durante este mes se aplicó un aumento del 2,88% en los haberes, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el índice de precios al consumidor (IPC).

En paralelo, continúa el pago del bono de refuerzo de $70.000 destinado a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. El refuerzo se suma a los haberes actualizados y alcanza también a beneficiarios de pensiones no contributivas y a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Con la actualización aplicada en marzo, la jubilación mínima quedó establecida en $369.600,88, monto al que se agregó el bono de $70.000, lo que elevó el ingreso total a $439.600,88. En tanto, el haber máximo se ubicó en $2.487.063,95.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $295.680,70, cifra que, con el bono incluido, alcanza los $365.680,70. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez se establecieron en $258.720,62 y, con el refuerzo, totalizan $328.720,62.

En el caso de las PNC para madres de siete hijos, el monto se equiparó a la jubilación mínima, por lo que con el bono de $70.000 el ingreso llega a $439.600,88.

Las asignaciones familiares también registraron actualizaciones. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se fijó en $132.814, mientras que la AUH por hijo con discapacidad ascendió a $432.461. A su vez, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedó en $66.414.

La jubilación máxima en marzo de 2026 se ubicó en $2.487.063,95, conforme a la actualización del 2,88% establecida por ANSES

Calendario para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

Terminados en 9: 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 9 de marzo

Terminados en 1: 10 de marzo

Terminados en 2: 11 de marzo

Terminados en 3: 12 de marzo

Terminados en 4: 13 de marzo

Terminados en 5: 16 de marzo

Terminados en 6: 17 de marzo

Terminados en 7: 18 de marzo

Terminados en 8: 19 de marzo

Terminados en 9: 20 de marzo

Otras prestaciones incluidas en el cronograma

El organismo previsional también informó las fechas de pago para otras prestaciones correspondientes a marzo.

La Asignación por Embarazo (AUE) se abonará entre el 10 y el 25 de marzo, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiaria.

DNI terminado en 0: 10 de marzo

DNI terminado en 1: 11 de marzo

DNI terminado en 2: 12 de marzo

DNI terminado en 3: 13 de marzo

DNI terminado en 4: 16 de marzo

DNI terminado en 5: 17 de marzo

DNI terminado en 6: 18 de marzo

DNI terminado en 7: 19 de marzo

DNI terminado en 8: 20 de marzo

DNI terminado en 9: 25 de marzo

La Prestación por Desempleo se pagará entre el 20 y el 30 de marzo, también organizada según la finalización del documento.

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el calendario se desarrolló entre el 9 y el 13 de marzo, conforme a la terminación del DNI.

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

En el caso de la Asignación por Prenatal y Maternidad, las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Por su parte, las Asignaciones de Pago Único, que comprenden los beneficios por casamiento, nacimiento y adopción, se liquidarán en dos tramos. El primero se extenderá del 10 de marzo al 10 de abril, mientras que el segundo se fijó entre el 20 de marzo y el 10 de abril.