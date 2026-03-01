La economía que viene: qué falta para destrabar los USD 1.000 millones del desembolso del FMI

La comitiva de Economía regresa de Estados Unidos antes del Argentina Week

Tras la misión en Buenos Aires a mediados de febrero, una comitiva del Ministerio de Economía, encabezada por el viceministro José Luis Daza, partió la última semana a Estados Unidos para encarar la etapa final de las negociaciones de la segunda revisión del acuerdo y así destrabar el desembolso por USD 1.000 millones, que robustecerá las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ese giro dependerá de los tiempos administrativos en Washington D.C.

Durante los últimos días, los equipos técnicos del FMI y la delegación argentina mantuvieron encuentros presenciales en Estados Unidos. Según fuentes oficiales del Ministerio de Economía consultadas por Infobae, la intención es concluir la revisión en los próximos días.

La urgencia por ese desembolso perdió intensidad ante un BCRA que mantuvo compras sostenidas en el mercado de cambios, lo que le permitió que las reservas internacionales volvieran a incrementarse hasta casi USD 47.000 millones -antes de los ajustes de encajes en divisas de las entidades bancarias propio de fin de mes- y acercarse a las recomendaciones del organismo internacional y reforzar la estabilidad cambiaria.

El cronograma de trabajo con el Fondo Monetario Internacional se activó a comienzos de febrero, cuando una misión del organismo arribó a Buenos Aires para iniciar la revisión. Los técnicos del Fondo analizaron el cumplimiento de metas fiscales y monetarias, con foco en los objetivos de acumulación de reservas internacionales netas.

Este último punto no pudo ser alcanzado por el ministro Luis Caputo tras un 2025 marcado por tensiones cambiarias, motivadas tanto por la cobertura previa a las elecciones legislativas como por la decisión oficial que prevalecía de no comprar reservas hasta que el dólar mayorista alcanzara el piso de la banda, una condición que no se cumplió, en un intento por priorizar la desaceleración de la tasa mensual de inflación.

En qué consiste el proceso de revisión y aprobación

Un ex director del Fondo Monetario Internacional contó a Infobae que la aprobación de un eventual acuerdo entre el Gobierno y el organismo podría demorarse hasta mediados o fines de marzo. El economista explicó que el proceso formal dentro del FMI abarca varias etapas que exceden la negociación técnica inicial.

El economista detalló que, una vez finalizadas las conversaciones técnicas entre el equipo argentino y el personal del FMI, el acuerdo debe ser revisado y aprobado primero por el staff del organismo, junto con la directora gerente Kristalina Georgieva. En esta instancia, los departamentos de seguimiento de programas con condicionalidad, fiscal y legal del FMI analizan la propuesta.

El equipo económico tiene la expectativa de cerrar en los próximos días la segunda revisión, aunque remarcan los tiempos de la burocracia de Washington D.C. (Foto: Reuters)

A continuación, el procedimiento requiere la elaboración de un documento formal y una carta de intención por parte de las autoridades argentinas, que luego se eleva a la Junta Directiva del FMI.

El ex directivo del FMI para América Latina afirmó: “Normalmente, este trámite puede llevar entre dos y tres semanas, aunque a veces puede resolverse en menos tiempo”. Existe además un plazo obligatorio para que los miembros de la Junta examinen el expediente antes de su tratamiento.

El economista remarcó: “Es muy difícil que esté aprobado a nivel de la Junta Directiva, board en términos del organismo, antes de mediados o fines del mes que viene”, en referencia al momento en que el directorio del organismo podría tratar el acuerdo. Esta proyección añade una nueva estimación temporal sobre los próximos pasos en la negociación entre Argentina y el FMI, mientras el Gobierno busca avanzar con el entendimiento en el contexto financiero actual.

El giro pendiente y el impacto en las reservas

La revisión técnica del programa con el Fondo Monetario Internacional constituye un paso fundamental para la continuidad del acuerdo y el acceso a los desembolsos programados. El monto pendiente, correspondiente a la segunda revisión, asciende a USD 1.000 millones y representa un refuerzo relevante para las reservas del BCRA. Con la ayuda de Santa Fe, que giró USD 800 millones colocados en Nueva York al banco de la provincia, las reservas superaron los USD 46.000 millones.

El BCRA consolidó desde el inicio de 2026 su estrategia de compras diarias y priorizó recomponer el nivel de activos externos, determinantes para la estabilidad macroeconómica y la credibilidad del programa

Debe resaltarse que el BCRA consolidó su estrategia de compras diarias y priorizó recomponer el nivel de activos externos, determinantes para la estabilidad macroeconómica y la credibilidad del programa, desde el inicio de la fase cuatro en enero de 2026. Pese a algunas ventas puntuales, la tendencia anual muestra una recuperación sostenida de reservas.

El equipo económico argentino, liderado por José Luis Daza, presentará los últimos detalles técnicos y buscará obtener el aval del staff del FMI

Las reuniones en Washington serán decisivas para la resolución de la negociación. El equipo económico argentino, liderado por José Luis Daza, presentará los últimos detalles técnicos y buscará obtener el aval del staff del FMI.

Si bien en Economía no precisan si hay fecha de regreso, Infobae pudo saber que Daza no permanecerá en Estados Unidos hasta el Argentina Week que se realizará en Nueva York del 9 al 11 de marzo, lo que anticipa que regresará al país antes de esa fecha. Queda por definirse si la rendición de cuentas estará cerrada a su retorno.

Plazos y condiciones del acuerdo técnico

El acuerdo técnico, una vez cerrado, debe ser elevado al directorio del Fondo Monetario Internacional, que debe formalizar la aprobación del desembolso.

Ricardo Delgado, presidente de la consultora Analytica, explicó que los equipos técnicos del organismo informan periódicamente al directorio sobre el avance de las negociaciones. Cuando el board del Fondo trata el tema, ya cuenta con toda la información sobre el nuevo acuerdo o las revisiones. Una vez aprobada la revisión, se autoriza el desembolso.

Los plazos suelen ajustarse a las necesidades y, actualmente, la situación de la Argentina es más holgada a corto plazo (Delgado)

Delgado destacó que los plazos suelen ajustarse a las necesidades y que, actualmente, la situación de la Argentina es más holgada a corto plazo.

El programa vigente entre Argentina y el Fondo contempla metas trimestrales de déficit fiscal, acumulación de reservas y reducción de la emisión monetaria. Cada revisión técnica implica una auditoría exhaustiva de los resultados alcanzados y la definición de los próximos pasos para el cumplimiento de los objetivos.