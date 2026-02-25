Economía espera cerrar en los próximos días la segunda revisión con el FMI

El Ministerio de Economía espera cerrar en los próximos días la segunda revisión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según confirmaron fuentes oficiales a Infobae. La comitiva argentina, encabezada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, mantiene conversaciones con funcionarios del organismo en Washington D.C., con el objetivo de finalizar esta semana la revisión del acuerdo vigente. De acuerdo con las fuentes, el proceso responde a una dinámica burocrática, pero la expectativa del Gobierno es alcanzar un entendimiento en breve.

Este martes, se confirmó que una delegación argentina viajó a la capital estadounidense para avanzar en las negociaciones técnicas y administrativas. La comitiva, integrada por funcionarios del Ministerio de Economía y técnicos especializados, partió tras la visita a Buenos Aires de una misión del FMI a principios de febrero.

Las autoridades argentinas informaron a Infobae que la delegación regresará antes del evento Argentina Week, previsto en Nueva York entre el 9 y el 11 de marzo. La presencia en Washington tiene como objetivo acelerar los intercambios con los equipos técnicos del organismo y resolver los aspectos pendientes de la segunda revisión.

El acuerdo con el FMI constituye uno de los pilares de la política económica argentina. Las revisiones periódicas imponen el cumplimiento de metas fiscales, monetarias y estructurales. El avance en la segunda revisión es fundamental para liberar nuevos desembolsos y garantizar el flujo de fondos comprometidos en el programa.

Desde el FMI, también hubo confirmaciones sobre el estado de las discusiones. Fuentes oficiales del Fondo Monetario Internacional señalaron a Infobae: “Como señaló Julie Kozack, las conversaciones en el marco de la segunda revisión y del AIV continúan. Actualmente, una delegación encabezada por José Luis Daza se encuentra en Washington. Compartiremos más información a su debido momento”.

La negociación contempla pasos formales y revisiones cruzadas entre los equipos técnicos de ambas partes. El Ministerio de Economía de la República Argentina busca cumplir con los requisitos que abarca el acuerdo, como las metas fiscales, la acumulación de reservas internacionales y reformas estructurales. Cada revisión implica la presentación de documentación, informes técnicos y respuestas a las consultas del staff del organismo.

La finalización de la segunda revisión resulta clave para destrabar el desembolso pendiente de USD 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional, lo que permitirá que las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigan en aumento. Ricardo Delgado, presidente de Analytica, explicó que los equipos técnicos del organismo informan de manera periódica al directorio sobre el avance de las negociaciones y que, cuando el board del Fondo trata el tema, ya dispone de toda la información sobre el nuevo acuerdo o las revisiones. Una vez aprobada la revisión, se autoriza el desembolso. Delgado señaló que los plazos suelen ajustarse a las necesidades y que, actualmente, la situación de la Argentina es más holgada a corto plazo.

Tras la publicación del staff report, la atención se centrará en el cumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales netas, objetivo que Argentina no alcanzó en 2025 (debía cerrar diciembre con USD -2.600 millones), pese al recorte dispuesto en la primera revisión (la meta original era de USD 2.400 millones). También se analizará si el informe incluye nuevas exigencias sobre el régimen cambiario.

Gabriel Caamaño, socio y economista de la consultora Outlier, remarcó que el procedimiento incluye la elaboración de un informe por parte del staff, en el que se determina si se aprueban o no los resultados presentados por las autoridades argentinas en materia de datos económicos y metas cuantitativas y cualitativas. Una vez que el staff acuerda el informe con el país, el documento se eleva al board, que tiene la última palabra. Tras su aprobación, se habilita la transferencia de los fondos.

Regreso de la comitiva

La comitiva de Economía va a regresar a Argentina antes del inicio de la Argentina Week ante la necesidad de completar los trámites administrativos y preparar la siguiente etapa de la agenda internacional. El evento en Nueva York reunirá a funcionarios, empresarios y representantes del sector financiero, y representa una oportunidad para reforzar la imagen del país ante inversores y organismos multilaterales.

La posición oficial del Ministerio de Economía resalta la voluntad de cumplir con los compromisos asumidos. La estrategia del Gobierno contempla el cumplimiento de las metas pactadas y la búsqueda de condiciones favorables en la relación con el FMI, a la par de que despliega nuevas estrategias para juntar dólares en el mercado interno. La confirmación de la delegación en Washington y el anuncio del inminente regreso constituyen señales dirigidas tanto al mercado local como a la comunidad internacional.

Este miércoles la Secretaría de Finanzas enfrenta un test relevante con la colocación de un nuevo bono en dólares, que busca captar USD 2.000 millones, con un límite de USD 150 millones por subasta, ampliable a USD 100 millones en la segunda vuelta. La continuidad del acuerdo y la aprobación de la segunda revisión permitirán a la Argentina acceder a nuevos desembolsos y mantener el respaldo financiero del organismo. Las autoridades argentinas apuestan a cumplir con los parámetros exigidos y consolidar la relación con el FMI en un contexto internacional que demanda señales de previsibilidad y solvencia.

El testimonio de la fuente oficial del Ministerio subraya el carácter administrativo y técnico del proceso. Las declaraciones coinciden con el mensaje transmitido por las autoridades del FMI, que mantienen la cautela respecto a los avances y a la eventual conclusión de la revisión. El organismo internacional informó que comunicará oficialmente una vez completados todos los pasos previstos. El seguimiento de la agenda internacional continuará con la presencia argentina en Nueva York a partir del 9 de marzo. El desarrollo de este evento y las novedades en la relación con el FMI marcarán el pulso de la política económica durante las próximas semanas.