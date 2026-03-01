Economía

Hay 62.768 empleados públicos menos que en diciembre 2023: cuáles fueron los sectores del Estado que más recortes sufrieron

Despidos y reducción de personal en dependencias centralizadas, descentralizadas y empresas estatales de Argentina alteran la composición del empleo público y revelan contrastes entre sectores

El presidente de Argentina, Javier Milei, prometió usar una motosierra en el sector público (AP)

En enero de 2026, la administración pública nacional, junto con empresas y sociedades estatales, registró 278.705 cargos, según los datos oficiales analizados por Nadin Argañaraz. Esta cifra mostró una reducción de 62.768 empleos respecto a diciembre de 2023, lo que representó una caída del **18%** en la dotación de personal. El proceso implicó recortes en todos los meses comprendidos entre las dos fechas.

El informe señala diferencias notables entre los organismos estatales afectados. De la merma total, la administración centralizada absorbió el 24% de los recortes, mientras que la descentralizada alcanzó el 35% y las empresas y sociedades estatales sumaron el 34% de la baja. El desglose revela que la mayor reducción en términos absolutos se concentró en la administración centralizada, donde se eliminaron 15.105 cargos.

Entre las empresas y organismos con mayor reducción se ubicaron Correo Oficial, que reportó 5.290 cargos menos; Operadora Ferroviaria S.E., con 3.615 empleos menos; ARCA, que recortó 3.221 puestos; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con 2.261; el Banco de la Nación Argentina, con 2.116; y Aerolíneas Argentinas, que contabilizó 1.899 recortes. Estos datos ilustran el alcance transversal de la política de ajuste en distintos sectores y rubros bajo control estatal.

Este gráfico de barras muestra la variación acumulada del personal en la administración pública nacional, empresas y sociedades desde diciembre de 2023 hasta enero de 2026, reflejando una disminución constante. (Nadin Argañaraz a partir de datos de Indec)

El análisis de la intensidad de los recortes revela que cuatro organismos, entre los que más empleos eliminaron, redujeron el 100% de sus cargos, lo que implicó su desaparición dentro del esquema estatal. Se trata del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SACPEM y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La eliminación total de estas dependencias impactó tanto en la estructura estatal como en la provisión de servicios y funciones que desempeñaban.

Otros organismos experimentaron bajas proporcionales elevadas, aunque no en su totalidad. La Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal recortó el 78% de su planta de personal, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) redujo sus cargos en un 56% y la Casa de la Moneda ajustó un 49% de sus puestos. Estas cifras muestran el alcance dispar de las medidas, con algunos organismos obligados a realizar ajustes más severos que otros.

Por otro lado, hay instituciones que sufrieron recortes mucho menos pronunciados. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) redujo su dotación solo en un 6%, el CONICET registró una merma del 8% y el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea ajustó su personal en un 10%. La disparidad en los porcentajes de reducción evidencia diferentes criterios y necesidades según el área de gestión y la función que cada organismo cumple dentro del Estado nacional.

La comparación entre los números de diciembre de 2023 y enero de 2026 indica que cada mes registró una disminución en la cantidad de cargos estatales. Los recortes no afectaron de manera uniforme a todas las áreas. El informe distingue entre las principales jurisdicciones, empresas y organismos descentralizados, enfatizando las diferencias en la magnitud de los ajustes. La administración centralizada, que agrupa a ministerios y dependencias de gobierno, lideró la reducción en términos absolutos, mientras que las sociedades estatales y entes descentralizados tuvieron bajas más acentuadas en términos relativos.

La información analizada por Argañaraz permite observar el impacto de las políticas de reducción del empleo público en la estructura y funcionamiento de la administración nacional. Las cifras muestran el volumen del ajuste aplicado en distintos sectores, el cierre de organismos completos y la permanencia relativa de otros que, por sus funciones, conservaron la mayor parte de su personal.

El proceso de reducción de cargos en la administración pública nacional, empresas y sociedades estatales durante el período considerado se distribuyó de manera heterogénea entre los distintos organismos y sectores. Las decisiones adoptadas generaron cambios estructurales en la composición del empleo estatal y en la presencia de determinadas áreas dentro del entramado público argentino.

