Cómo es el nuevo plan para reducir los saldos a favor generados por el impuesto a los Ingresos Brutos

El plan beneficia a contribuyentes con buen historial de cumplimiento en la provincia de Buenos Aires

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) implementó un plan para evitar que comerciantes, pymes y otros contribuyentes acumulen saldos a favor (SAF) en el Impuesto a los Ingreso Brutos. El nuevo esquema modifica de manera automática las alícuotas de recaudación en función de la conducta de cada contribuyente y establece reducciones para que esos saldos no se formen en exceso causando un perjuicio financiero.

El régimen, denominado “Riesgo 0, SAF 0″, apunta a pequeñas y medianas empresas, comercios y otros contribuyentes. El objetivo central del programa es “evitar la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y profundizar la política de racionalización del sistema de retenciones y percepciones en la provincia de Buenos Aires”, explicó ARBA en un comunicado. Desde el organismo explicaron que con otras medidas ya implementadas de “devoluciones digitales más rápidas” la acumulación de SAF se redujo y “se devolvió al sector privado más de 1 billón de pesos”.

El nuevo esquema ajusta las alícuotas de recaudación en función del comportamiento fiscal de cada contribuyente. Cuando los adelantos superan parámetros razonables, el sistema aplica reducciones de oficio en las alícuotas de los distintos regímenes y activa mecanismos de monitoreo continuo para impedir la acumulación estructural de saldos a favor. La prioridad del programa está puesta en las pymes y los sectores productivos que atraviesan caídas de actividad.

La implementación del régimen “Riesgo 0, SAF 0″ será gradual y priorizará a quienes registren buen cumplimiento fiscal. Para acceder, los contribuyentes deberán ingresar al Panel de Autogestión disponible en el sitio oficial de ARBA (www.arba.gob.ar), utilizando CUIT y Clave CIT. El beneficio se mantendrá siempre y cuando no se registren incumplimientos en los requisitos establecidos por el organismo.

El nuevo esquema forma parte de un conjunto de medidas orientadas a reducir la carga administrativa y evitar la sobre-recaudación. Entre estas herramientas, explicaron en ARBA, se encuentra el Sistema Único de Compensación (SUC), que permite aplicar créditos a distintos impuestos provinciales, así como la optimización de los regímenes de retención, percepción y recaudación bancaria con alícuotas orientadas por riesgo fiscal.

También destacaron la racionalización del universo de agentes de recaudación que “busca disminuir los costos operativos” para los contribuyentes. Otra novedad es la aceleración de devoluciones con circuitos 100% digitales y plazos abreviados, facilitando la recuperación de fondos por parte de las empresas y comercios.

El programa incluye también el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos para monotributistas, lo que amplía el alcance de la simplificación administrativa y facilita el cumplimiento tributario.

Con estas herramientas, ARBA señaló que “consolida un modelo tributario más transparente y progresivo, que combate la evasión en los sectores de mayor capacidad contributiva y, en simultáneo, reduce la carga sobre pymes y actividades productivas”.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó: “Con ‘Riesgo 0, SAF 0’ buscamos evitar distorsiones financieras, liberar capital de trabajo y reconocer a quienes cumplen”. Girard remarcó que la medida fortalece la recaudación genuina sin afectar a quienes producen y generan empleo.

ARBA impulsó una reforma integral del sistema de Ingresos Brutos. En ese marco, el stock de saldos a favor alcanzó un piso histórico: al comienzo equivalía a tres meses de recaudación, y actualmente se ubica por debajo de un mes (0,9). A modo de comparación, el promedio de los fiscos provinciales, incluyendo la provincia de Buenos Aires, posee saldos acumulados por el equivalente a 1,6 meses.

“Esta política permitió devolver recursos al sector privado que estaban inmovilizados, mejorando la liquidez de pymes, comercios y emprendimientos productivos, a la vez que se logró un crecimiento de la recaudación real. De esta manera, se avanza hacia un esquema más equitativo, que simplifica el cumplimiento tributario y sostiene la inversión pública en infraestructura, salud y educación”, afirmó Girard.

La decisión de priorizar a las empresas y sectores productivos que atraviesan caídas de actividad responde a la necesidad de sostener la liquidez y el capital de trabajo en un contexto de desafíos económicos. El monitoreo continuo y la reducción automática de alícuotas constituyen los pilares centrales del nuevo esquema, que apunta a evitar que los contribuyentes acumulen saldos a favor innecesarios en el sistema tributario provincial.