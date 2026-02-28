Economía

Semana financiera: el dólar encontró un piso y las acciones y los bonos redondearon un febrero negativo

El S&P Merval cayó 8% desde el viernes anterior y cerró el mes con baja de 18 por ciento. También bajaron los bonos y el riesgo país se acercó a los 600 puntos. El dólar al público subió 25 pesos, a $1.420 en el Banco Nación. El BCRA compró USD 300 millones en el mercado

Guardar
En febrero los ADR argentinos
En febrero los ADR argentinos cayeron 10% en promedio

La última semana tuvo mucha intensidad política, con la aprobación de la ley de Modernización Laboral el viernes entre otros proyectos, además de un dato de crecimiento de 3,5% del PBI en 2025 -con mucha disparidad entre sectores- y la colocación de un nuevo bono en dólares del Tesoro como datos económicos.

Las acciones y los bonos acentuaron las pérdidas de un difícil mes de febrero y el dólar, con tónica alcista, acotó las pérdidas del mes, en lo que parece ser un piso de 1.400 pesos que el BCRA está dispuesto a defender.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los 2.642.105 puntos, descontó un 18,6% en pesos en el segundo mes del año, y un 8% en la última semana. En 2026 la caída del panel de acciones líderes es de 13,4%, que deja a la plaza accionaria porteña como una de las de peor desempeño global.

Medido en dólares, el S&P Merval perforó el piso de los 1.800 puntos (-10,7% semanal), en su nivel más bajo desde el 27 de octubre del año pasado, la primera rueda posterior a las elecciones legislativas, es decir un mínimo en cuatro meses, acorde al comportamiento de los ADR en Wall Street.

“Los activos de riesgo argentinos continúan exhibiendo altos grados de volatilidad. El equity argentino se ve impactado por dos flancos. El exterior: un mercado cambiante que un día apuesta por emergentes y commodities y al otro busca refugio en activos de menor riesgo. Y el local: compañías que por factores inherentes a cada sector no logran romper la dinámica de estancamiento en ventas, ganancias y márgenes", definió un reporte de IEB.

Acciones del Merval (Rava Bursátil,
Acciones del Merval (Rava Bursátil, precios en pesos)

“Dentro de esta dinámica esquizofrénica, el S&P Merval continúa su proceso de lateralización impactado durante esta semana por un tercer causa: el inicio de la temporada de presentación de resultados, que en el caso del Banco Macro disparó una fuerte corrección en el sector”, añadió IEB.

La aversión al riesgo en los mercados internacionales afectó también a la renta fija. Los bonos soberanos Globales -con ley extranjera- perdieron en el balance de cinco ruedas un 1% en promedio, y los Bonares -ley argentina- cayeron 1,3 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan ascendió para Argentina más de 50 unidades en la semana, en los 572 puntos básicos, un máximo desde el 14 de enero. En febrero este indicador trepó en 81 unidades.

“Con un contexto externo adverso es que los activos domésticos se ven arrastrados más allá de la positiva lectura que dejó la colocación del Bonar 2027 a través de los ahorristas locales. Esto se originó a partir de las características intrínsecas del título, entre ellas que sea de corto plazo y que abone renta mensual, lo cual permite explorar un nuevo canal de refinanciamiento en dólares, alineado al objetivo oficial de impulsar mayor desarrollo del mercado de capitales local”, afirmó el economista Gustavo Ber.

Un reporte elaborado por Federico Filippini y Javier Casabal, analistas de Research de Adcap Grupo Financiero, aportó que “la semana estuvo marcada por dos ejes principales. En primer lugar, la licitación del Tesoro excluyó instrumentos a tasa fija por primera vez desde noviembre, aunque igualmente logró un rollover del 93%, con fuerte demanda por CER corto (57% de las adjudicaciones). Esto parece responder a un movimiento deliberado para aliviar las tasas de corto plazo, limitando la oferta a tasa fija y apoyándose en la emisión ajustada por inflación”.

“En paralelo, el nuevo Bonar con vencimiento en octubre de 2027 mostró una sólida demanda y convalidó una tasa cercana al 7%, reforzando la estrategia de acumulación de reservas. En segundo lugar, la actividad económica sorprendió al alza (+4,4% en 2025), impulsada por el agro y los servicios financieros, aunque la recuperación continúa siendo heterogénea entre sectores”, añadieron los expertos de Adcap.

Desde una visión macroeconómic,a la gerencia de Estudios económicos del Banco Provincia advirtió que “el crecimiento de las compras al exterior multiplicó por cinco al de la actividad en 2025 (+24,6% y +4,4%, respectivamente), casi duplicando a la relación histórica que (tres a uno). Esta aceleración implica el desplazamiento de producción local por importada más que una preponderancia de la primera sobre la segunda en un mercado local que se amplía: la actividad industrial cerró el año pasado casi 11% por debajo de los niveles de mediados de 2023, en tanto que el comercio ‘solo’ quedó 5% por debajo”.

Subió el dólar

El dólar mayorista cerró a 1.397 pesos, y a lo largo de la semana exhibió una suba de 21 pesos o 1,5 por ciento. Asimismo a lo largo de febrero el tipo de cambio oficial descontó 50 pesos o 3,5 por ciento. Y en 2026 mantiene una pérdida nominal de 58 pesos o 4 por ciento.

El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en $1.606,99, que dejó al dólar comercial a 209,99 pesos o 15% de ese límite para la flotación.

La tendencia del dólar mayorista repercutió en los precios al público. En el Banco Nación el billete minorista cerró a $1.420, para acumular una suba de 25 pesos o 1,8%, tras tres alzas consecutivas entre el martes y el jueves. En febrero retrocedió 45 pesos o 3,1 por ciento.

El dólar blue operó a $1.425 para la venta, con una baja de cinco pesos en la semana, que se amplía a 45 pesos o 3,1% en febrero, y a 105 pesos o 6,9% en lo que va de 2026.

El BCRA sumó USD 300 millones por sus compras de contado desde el lunes 23, mientras que a lo largo de febrero sumó USD 1.555 millones por esta operatoria. Las reservas internacionales brutas bajaron en USD 596 millones, hasta 45.560 millones de dólares.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAWall Streetriesgo país ArgentinaBonar 2027Últimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno eliminó el impuesto al lujo de los autos 0 km: qué modelos alcanzaba y qué pasará con los precios desde el lunes

Los autos más caros del mercado dejarán de tributar el 18% de impuesto interno. Las marcas ya tienen preparadas sus listas de precios, que en algunos casos sumarán un descuento adicional. Los motivos

El Gobierno eliminó el impuesto

Reforma laboral: qué decía el artículo sobre licencias médicas que el Gobierno eliminó para destrabar la aprobación

Antes del tratamiento en el Senado, el oficialismo resolvió retirar el inciso 44 del proyecto, que preveía escalas salariales diferenciadas para empleados que atravesaran enfermedades o accidentes no vinculados a su actividad laboral

Reforma laboral: qué decía el

Gabriel Martino, expresidente de HSBC: “Si volvemos al populismo, la pobreza y la indigencia van a subir”

El empresario analizó el escenario económico actual y advirtió que el país enfrenta un cambio cultural tras décadas de fracaso. Destacó la importancia de las reformas estructurales, la normalización del sistema financiero y alertó sobre los riesgos sociales de retornar a modelos de economía cerrada

Gabriel Martino, expresidente de HSBC:

Se levantó el paro de controladores aéreos y los vuelos operarán con normalidad este fin de semana

El Gobierno anunció la suspensión de las medidas de fuerza que había anunciado la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) para el 28 de febrero y el 1 y 2 de marzo

Se levantó el paro de

Uno por uno, los 10 puntos clave de la reforma laboral que aprobó el Congreso

La iniciativa apunta a disminuir la presión impositiva sobre las empresas, fija topes renovados para los aportes sindicales y permite que los convenios colectivos contemplen la creación de fondos de cese laboral como opción frente al sistema de indemnización vigente

Uno por uno, los 10
DEPORTES
La selección argentina de básquet

La selección argentina de básquet sufrió una dura derrota ante Uruguay por los Clasificatorios rumbo al Mundial 2027

Lanús celebró la obtención de la Recopa Sudamericana con sus hinchas: la palabra de Pellegrino, Izquierdoz y el Toto Salvio

Escándalo en la NFL: un jugador le fue infiel a su novia el mismo día que le propuso matrimonio

Equilibrio, propiocepción y resistencia: así entrenó Hunter Hess para desafiar la gravedad en los Juegos Olímpicos

El fuerte mensaje de Marcos Acuña tras el supuesto conflicto con Gallardo: “No entiendo por qué instalan tantas mentiras”

TELESHOW
Flavio Azzaro contó cómo vive

Flavio Azzaro contó cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero: “Adaptándome a dormir dos horas”

Glamour, elegancia y actitud: el paso de Duki por los desfiles de la Fashion Week de Milán

El tenso momento que vivió Daniela la Chepi tras sufrir un choque en Vicente López: “Un episodio violento”

Los días de relax de Andy Chango tras ser eliminado de MasterChef: snorkel y paseos en barco en el Caribe

Flor Torrente recordó a su papá Rubén con un emotivo mensaje a casi un año de su muerte: “Todavía no puedo ver tus fotos”

INFOBAE AMÉRICA

‘El agente secreto’ es una

‘El agente secreto’ es una película “sobre el pueblo brasileño”, dice su director Kleber Mendonça Filho

Florence Knapp impacta discretamente con ‘Los nombres’, una novela que examina el poder de llamarse

El TSE inicia campaña de promoción del voto en el exterior para elecciones 2027 en El Salvador

La clave biológica que convierte a los loros en los grandes imitadores del reino animal

Alertan por la llegada en la región de un hongo que salta de gatos a humanos