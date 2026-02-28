“Reglas más claras y previsibles”: los empresarios del Grupo de los Seis celebraron la aprobación de la reforma laboral

El Grupo de los Seis había mantenido una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes del tratamiento de la reforma laboral en el Senado.

El Grupo de los Seis (G6), que nuclea a las principales entidades empresariales del país, expresó su “satisfacción” por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Nación y argumentó que constituye “un paso significativo hacia la modernización del marco normativo que regula las relaciones de trabajo en la Argentina”.

“La actualización del régimen laboral representa una oportunidad para establecer reglas más claras, previsibles y equilibradas, capaces de promover la generación de empleo formal, reducir la litigiosidad y acompañar el proceso de transformación productiva que atraviesa el país. También provee el marco para lograr acuerdos entre trabajadores y empresas mutuamente convenientes”, expresaron las entidades en un comunicado.

En tal sentido, el documento rubricado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) remarcó que “este nuevo marco no es un punto de llegada, sino el inicio de una etapa en la que el diálogo entre trabajadores y empleadores será fundamental”.

“Solo a través de un proceso de diálogo institucional, maduro y responsable podremos construir consensos duraderos que consoliden un régimen laboral moderno, que preserve y fortalezca los derechos de los trabajadores, al tiempo que promueva la productividad y competitividad que necesitan las empresas para crecer, invertir y generar empleo de calidad”, agregaron.

El oficialismo logró aprobar la reforma laboral en el Senado con 42 votos afirmativos. (Gustavo Gavotti)

Bajo la perspectiva de las seis cámaras empresarias, la Argentina “necesita reglas que fomenten la formalización, impulsen la inversión y contribuyan a una economía más dinámica e integrada al mundo”.

“En ese camino, el compromiso y la cooperación entre los distintos actores sociales será clave para asegurar que este nuevo marco normativo se traduzca en más empleo, más desarrollo y mayores oportunidades para todos. El Grupo de los Seis reafirma su vocación de diálogo y su disposición a trabajar junto a todos los sectores para consolidar un sistema laboral que combine equidad, previsibilidad y competitividad, como base de un crecimiento sostenido e inclusivo”, concluye el documento oficial.

Más allá de la nota compartida, la UIA realizó una breve declaración en la que celebró la aprobación de la “modernización laboral”: “Es fundamental avanzar en reformas estructurales que generen marcos normativos predecibles para el desarrollo productivo de la Argentina. Nuestros equipos técnicos trabajaron en el marco del Consejo de Mayo para aportar la mirada de la industria y del G6″.

En la antesala del tratamiento del proyecto del oficialismo en el Senado, el Grupo de los Seis se había reunido con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Del encuentro participaron Nicolás Pino (SRA), Francisco Gismondi (Adeba), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Mario Grinman (CAC), Gustavo Weiss (Camarco) y Rodrigo Pérez Graziano (UIA).

Otras reacciones empresarias

Otras de las voces empresarias que sonaron en las últimas horas fueron las de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), que manifestaron su apoyo público a la iniciativa que fue sancionada a última hora del viernes por parte del Senado de la Nación.

En un texto conjunto, CEDU + AV brindaron su “beneplácito por los avances tendientes a la aprobación de la reforma laboral, y a toda acción que promueva la creación de empleo formal, brinde previsibilidad y mejore la competitividad del sector productivo”.

“En particular, también celebramos la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el financiamiento de las indemnizaciones, que estará integrado por las cuentas de las contribuciones patronales”, agregaron las cámaras.

A propósito del FAL, remarcaron que la principal virtud “será la de darle mayor entidad al mercado de capitales y ello resultará especialmente positivo para que uno de los pilares de nuestra actividad, el crédito hipotecario, pueda crecer en el futuro de modo sostenible a través de securitizaciones”.