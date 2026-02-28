Economía

“Reglas más claras y previsibles”: los empresarios del Grupo de los Seis celebraron la aprobación de la reforma laboral

Las principales entidades empresariales del país respaldaron la iniciativa del oficialismo que fue aprobada por el Congreso de la Nación. “Un paso significativo hacia la modernización del marco normativo que regula las relaciones de trabajo”, evaluaron

Guardar
El Grupo de los Seis
El Grupo de los Seis había mantenido una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes del tratamiento de la reforma laboral en el Senado.

El Grupo de los Seis (G6), que nuclea a las principales entidades empresariales del país, expresó su “satisfacción” por la aprobación de la reforma laboral en el Congreso de la Nación y argumentó que constituye “un paso significativo hacia la modernización del marco normativo que regula las relaciones de trabajo en la Argentina”.

“La actualización del régimen laboral representa una oportunidad para establecer reglas más claras, previsibles y equilibradas, capaces de promover la generación de empleo formal, reducir la litigiosidad y acompañar el proceso de transformación productiva que atraviesa el país. También provee el marco para lograr acuerdos entre trabajadores y empresas mutuamente convenientes”, expresaron las entidades en un comunicado.

En tal sentido, el documento rubricado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) remarcó que “este nuevo marco no es un punto de llegada, sino el inicio de una etapa en la que el diálogo entre trabajadores y empleadores será fundamental”.

“Solo a través de un proceso de diálogo institucional, maduro y responsable podremos construir consensos duraderos que consoliden un régimen laboral moderno, que preserve y fortalezca los derechos de los trabajadores, al tiempo que promueva la productividad y competitividad que necesitan las empresas para crecer, invertir y generar empleo de calidad”, agregaron.

El oficialismo logró aprobar la
El oficialismo logró aprobar la reforma laboral en el Senado con 42 votos afirmativos. (Gustavo Gavotti)

Bajo la perspectiva de las seis cámaras empresarias, la Argentina “necesita reglas que fomenten la formalización, impulsen la inversión y contribuyan a una economía más dinámica e integrada al mundo”.

“En ese camino, el compromiso y la cooperación entre los distintos actores sociales será clave para asegurar que este nuevo marco normativo se traduzca en más empleo, más desarrollo y mayores oportunidades para todos. El Grupo de los Seis reafirma su vocación de diálogo y su disposición a trabajar junto a todos los sectores para consolidar un sistema laboral que combine equidad, previsibilidad y competitividad, como base de un crecimiento sostenido e inclusivo”, concluye el documento oficial.

Más allá de la nota compartida, la UIA realizó una breve declaración en la que celebró la aprobación de la “modernización laboral”: “Es fundamental avanzar en reformas estructurales que generen marcos normativos predecibles para el desarrollo productivo de la Argentina. Nuestros equipos técnicos trabajaron en el marco del Consejo de Mayo para aportar la mirada de la industria y del G6″.

En la antesala del tratamiento del proyecto del oficialismo en el Senado, el Grupo de los Seis se había reunido con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Del encuentro participaron Nicolás Pino (SRA), Francisco Gismondi (Adeba), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Mario Grinman (CAC), Gustavo Weiss (Camarco) y Rodrigo Pérez Graziano (UIA).

Otras reacciones empresarias

Otras de las voces empresarias que sonaron en las últimas horas fueron las de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), que manifestaron su apoyo público a la iniciativa que fue sancionada a última hora del viernes por parte del Senado de la Nación.

En un texto conjunto, CEDU + AV brindaron su “beneplácito por los avances tendientes a la aprobación de la reforma laboral, y a toda acción que promueva la creación de empleo formal, brinde previsibilidad y mejore la competitividad del sector productivo”.

“En particular, también celebramos la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para el financiamiento de las indemnizaciones, que estará integrado por las cuentas de las contribuciones patronales”, agregaron las cámaras.

A propósito del FAL, remarcaron que la principal virtud “será la de darle mayor entidad al mercado de capitales y ello resultará especialmente positivo para que uno de los pilares de nuestra actividad, el crédito hipotecario, pueda crecer en el futuro de modo sostenible a través de securitizaciones”.

Temas Relacionados

Reforma laboralEmpresariosGrupo de los SeisUIASociedad Rural ArgentinaCACCAMARCOADEBAÚltimas noticias

Últimas Noticias

Conflicto en Medio Oriente: qué pasará con el precio del petróleo y cómo impactará en Argentina

Según los especialistas, el bloqueo del podría llevar el valor del barril por encima de los USD 100, lo que impactaría en el precio de los combustibles y aceleraría la inflación. En contraparte, las petroleras exportadoras se verían beneficiadas

Conflicto en Medio Oriente: qué

El valor de mercado de OpenAI se disparó después de recibir una histórica de inversión: cuántos millones vale

La empresa detrás de ChatGPT recibió nuevo muy importante desembolso de Amazon, SoftBank Group y Nvidia

El valor de mercado de

Cuánto debe ganar una familia para ser de clase media alta en Argentina

Un informe de la UCA detalla la fragmentación social del país, donde el 45% de la fuerza laboral se desempeña en la informalidad y la percepción de bienestar varía según la capacidad de ahorro y el acceso a bienes públicos

Cuánto debe ganar una familia

Tras la sanción de la reforma laboral, qué cambia para los repartidores de Pedidos YA, Rappi y otras aplicaciones

El nuevo marco jurídico ratifica la autonomía de los repartidores, garantiza la libertad de conexión y obliga a las empresas a brindar seguros de accidentes personales

Tras la sanción de la

Más de 30 millones de turistas y estadías cortas: cuáles fueron los destinos más visitados en el verano 2026

Aunque el flujo de viajeros creció casi un 10%, la tendencia se consolidó hacia viajes breves y un gasto más selectivo frente a la inflación

Más de 30 millones de
DEPORTES
Boca Juniors empata contra Gimnasia

Boca Juniors empata contra Gimnasia de Mendoza en la Bombonera por el Torneo Apertura

La curiosa frase del nuevo jefe de Mick Schumacher en IndyCar: “La Fórmula 1 parece una prisión de máxima seguridad”

River Plate avanzó en la contratación del Chacho Coudet: está a un paso de convertirse en el reemplazante de Marcelo Gallardo

Edwin Van der Sar cuestionó el rol moderno del arquero y la presión de jugar en el Manchester United

El Alavés eligió al reemplazante del Chacho Coudet ante su inminente salida a River Plate

TELESHOW
Andrea del Boca recibió la

Andrea del Boca recibió la crítica de su hija Anna por su juego en Gran Hermano Generación Dorada: “La pifió ahí”

Wanda Nara se reencontró con Paris Hilton en una exclusiva boutique de Italia

El mensaje de Dolores Fonzi en la alfombra roja de los Goya: “La película da mucho para hablar”

Alejandra Maglietti contó cómo fue la peor noche de su vida con su bebé: "Un olor raro"

Juana Repetto mostró el primer encuentro de sus tres hijos: mimos, sonrisas y mucha ternura

INFOBAE AMÉRICA

La cancillería de Honduras expresa

La cancillería de Honduras expresa preocupación por ataques y tensiones en Medio Oriente

Objetivo: Acabar con el régimen

La película “Scream 7″ debuta con USD 60 millones y logra el mejor estreno en 30 años de la saga

¿Por qué el conflicto de EE.UU., Israel e Irán podrían subir el costo del gas propano en El Salvador?

Dónde podría afectar con más fuerza la temporada de tornados de 2026 en EEUU