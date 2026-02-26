Economía

Advierten que las PYMEs atraviesan su peor momento: en 2 años cerraron 36.000 kioscos

El presidente de la Confederación PYME, Mauro González, alrtó sobre un escenario crítico para el sector: caída del consumo, suba de alquileres y tarifas, y 72.000 empleos perdidos en 24 meses

La advertencia de que “lo peor está pasando para las pymes argentinas” marca el tono de las declaraciones de Mauro González, presidente de la Confederación PYME, durante una entrevista en Infobae en Vivo Al Amanecer. González describió la situación del sector como crítica y señaló que, en los últimos dos años cerraron más de 36.000 kioscos en el país y se perdieron 72.000 empleos directos, en un contexto de caída general del consumo y aumento de los costos fijos.

“Estamos hablando de más de 36.000 mil kioscos en toda la República Argentina. Estamos hablando de más de 72 mil puestos de trabajo que se perdieron. No se detiene”, afirmó González. Insistió en que el fenómeno atraviesa todos los sectores productivos e impacta tanto en la industria como en el pequeño comercio barrial.

Impacto de la caída del consumo en las pymes

González destacó la gravedad de la retracción del consumo y sus consecuencias para los comercios de cercanía. “El kiosquero vende productos argentinos y productos importados. Hoy la crisis pasa por otro lado, pasa por la pérdida de poder adquisitivo, pasa porque hoy no tenemos consumidor, no tenemos quien compre”, puntualizó el presidente de la Confederación PYME.

Consultado sobre la posibilidad de reconvertir los negocios, fue contundente: “No podés reconvertirte en nada si vos no tenés consumo. No es que no vendés solamente en el kiosco, no vendés en el almacén, no vendés en la farmacia, no vendés en la verdulería. Entonces esa reconversión no existe en este momento”.

Agregó que, como consecuencia del cierre, algunos dueños de kioscos recurren a alternativas informales: “Lo que estamos viendo es, en ese cierre, lo que sucede es que empiezan a irse a la marginalidad, empiezan a vender en Internet, desde su casa”.

El aumento de costos fijos,
El aumento de costos fijos, incluyendo alquileres y tarifas, pone en jaque la continuidad de los pequeños comercios y las pymes (Captura de video)

Aumento de costos y consecuencias para los comercios

El alza de los costos fijos constituye otro obstáculo para la supervivencia de los pequeños comercios. González detalló: “Estamos hablando casi más de un 100% en los alquileres. Cada vez que tenés que renovar el alquiler es un problema, la mayoría empieza a cerrar. El aumento en las tarifas es todos los meses, un 3%, un 5%, un 10%. Y esto es un combo explosivo que hoy está atravesando el sector comercial”.

El presidente de la Confederación PYME remarcó que estas presiones afectan tanto a los comercios tradicionales como a los nuevos emprendimientos.

Cuestionamientos al rol de las cámaras empresarias

Durante la conversación en Infobae al Amanecer, González dirigió críticas hacia representantes sectoriales y el funcionamiento de las cámaras empresarias. “Cuando, livianamente, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, dice: ‘Bueno, algunos tendrán que quedarse en el camino’, lo que él no dice es que sale a apoyar una ley de reforma laboral que beneficia a las cámaras empresarias, que nos siguen cobrando a nosotros, a todos los que producimos, un porcentaje que va a esas cámaras que no nos defienden", expresó.

El titular de la Confederación PYME calificó a algunos líderes de esas entidades: “El gran quid de la cuestión es escuchar a estos personajes, porque son personajes que poco tienen que ver con la actividad productiva, que siempre han vivido, es parte de la casta, que siempre han vivido justamente de lo que recaudamos nosotros”.

La caída del consumo impacta
La caída del consumo impacta de lleno en los comercios de cercanía, como kioscos, almacenes y farmacias en toda Argentina REUTERS/Remo Casilli

Cambios en los hábitos de consumo y prioridades del gasto

El deterioro del contexto económico modifica las decisiones cotidianas de compra. González explicó una marcada tendencia a resignar gastos considerados “gustos”: “Chocolates, alfajores, en todas esas cuestiones que uno dice: ‘Voy a paro, voy a tomar el colectivo o el subte, me compro una golosina’. Bueno, todo eso sufre. Lo que más se consume claramente son yerba, galletitas. Eso que cotidianamente se consume, quizás en una casa, en una oficina, en un trabajo, eso se va manteniendo”.

Mientras la compra de productos básicos se mantiene, las adquisiciones ocasionales han disminuido ante la reducción del poder adquisitivo.

Perspectiva sobre el gobierno de Javier Milei y futuro del sector

Consultado sobre las expectativas frente al nuevo gobierno, el presidente de la Confederación PYME expuso: “Nosotros esperábamos un rebote en V. No se dio. Ese rebote pensamos que iba a ser en una U más pronunciada, pero la realidad nos indica hoy, que fue una L: cayó la actividad y se planchó. Y en este período, que estamos totalmente abajo, lo que empezamos a ver es el cierre de empresas, el cierre de comercios, el crecimiento del desempleo. Entonces, estamos atravesando lo peor. Si no se revierte, esto va a seguir agravando la situación”.

Qué dice el acuerdo Mercosur

Cuánto debe ganar una familia

Oro verde para exportar: la

Volver al pasado: qué funciones

Transporte, prepagas, luz y agua:
