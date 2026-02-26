Economía

Los controladores aéreos levantaron el paro para hoy y mañana pero sostienen las medidas para los días siguientes

Atepsa suspendió la huelga prevista para este jueves y viernes tras el inicio de una nueva instancia de diálogo con la EANA

Guardar
(Maximiliano Luna)
(Maximiliano Luna)

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio que reúne a los controladores aéreos levantó los paros de este jueves 26 y viernes 27 de febrero.

De acuerdo con el cronograma que había presentado el sindicato, en el marco de la falta de acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, el reclamo de este jueves estaba previsto para iniciar a las 15 y concluir a las 18, mientras que también se encontraba programada una medida similar para mañana, entre las 19 y las 22 horas.

Ambas medidas fueron levantadas. En los dos casos, la huelga estaba planeada para afectar a toda la aviación (vuelos domésticos e internacionales) en todos los aeropuertos del país.

“Informamos que, en el marco del conflicto colectivo en curso, se ha avanzado a una mesa de diálogo real con el objetivo de continuar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo que permita dar respuesta al reclamo que venimos llevando adelante”, informó el gremio en un comunicado.

No obstante el sindicato confirmó que “continúan plenamente vigentes las medidas notificadas para los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo, conforme al cronograma oportunamente presentado, a la espera de avances concretos en la negociación”.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

atepsaeanavuelosaeroparqueezeizacontroladores aéreosúltimas noticias

Últimas Noticias

¿Dólar bajo o expectativa de baja de precios?: por qué caen 25% las ventas de autos 0 km en febrero

Aunque no haya números oficiales, la baja en los patentamientos de febrero es inocultable. Entre la baja del tipo de cambio y una expectativa de baja en los precios, el mercado parece haberse congelado. Se espera una recuperación para marzo

¿Dólar bajo o expectativa de

La liquidación del agro caería hasta USD 600 millones este mes tras el pico de enero

El flujo de divisas se ubicaría entre USD 1.200 millones y 1.400 millones en febrero por menos días hábiles, dólar estable y ventas anticipadas

La liquidación del agro caería

Aumentaron las expectativas de inflación en todo el país: los argentinos proyectan que se acerque al 36% este año

La aceleración de precios comienza a modificar las previsiones para los próximos 12 meses, de acuerdo con la última encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella

Aumentaron las expectativas de inflación

Mercados: los bonos soberanos ceden y el riesgo país es el más alto en un mes

Los títulos en dólares restan 0,2% luego de la colocación del nuevo Bonar 2027, mientras que el riesgo país supera los 550 puntos básicos. El S&P Merval sube 0,8%

Mercados: los bonos soberanos ceden

Cómo invertir en el nuevo bono del Gobierno y qué tan conveniente es para ahorristas minoristas

Hasta las 13 de este miércoles, inversores pueden suscribirse a la reapertura del instrumento financiero, con cupo individual elevado y condiciones similares a la licitación previa

Cómo invertir en el nuevo
DEPORTES
Quiénes serán los pilotos de

Quiénes serán los pilotos de reserva de los equipos de Fórmula 1 en la temporada 2026: los corredores alternativos de Alpine

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Lionel Messi jugará un amistoso en Puerto Rico ante Independiente del Valle: hora, TV y formaciones

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Las dos ventajas que tiene el Alpine de Franco Colapinto de cara al inicio de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia

TELESHOW
Gran Hermano bajo la lupa:

Gran Hermano bajo la lupa: un detalle de edición en la nominación de Daniela De Lucía generó controversia

Wanda Nara sorprendió con una reflexión y explicó su silencio en medio del conflicto con Mauro Icardi

Raquel Mancini contó que tuvo un romance clandestino con Nicolás Repetto: “Me escondía en el baúl del auto”

Morena Beltrán contó que algunos jugadores de Boca le escribían antes de salir con Lucas Blondel: “Se entregaron”

El romántico saludo de Celeste Cid a Santiago Korovsky que conmovió a las redes: “Feliz cumple al pibe más bueno”

INFOBAE AMÉRICA

El ex presidente paraguayo Horacio

El ex presidente paraguayo Horacio Cartes fue internado en terapia intensiva tras sufrir convulsiones

Baz Luhrmann: “La IA crea cosas perfectas, pero la humanidad es imperfecta”

Renunció el director del Foro Económico Mundial tras la polémica por vínculos con Jeffrey Epstein

Un recorrido por el universo de Wallace y Gromit invita a descubrir la belleza artesanal del stop-motion

Irán y EEUU negocian en Ginebra con señales de avance pero sin acuerdo a la vista: “Hay ideas positivas”