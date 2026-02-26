Las claves del nuevo bono en dólares: cómo fue su debut, qué piensan los analistas y para qué se utilizará

El Gobierno adjudicó USD 150 millones en la primera vuelta del nuevo bono en dólares, con alta demanda y tasa inferior a la prevista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colocación del nuevo bono en dólares realizada por el Gobierno resultó en una adjudicación de USD 150 millones a una tasa nominal anual del 5,89%, superando las expectativas de los analistas del sector financiero. El instrumento, orientado a captar fondos en moneda extranjera de inversores locales, despertó una elevada demanda y representa un precedente relevante de cara a la segunda adhesión, prevista para mañana.

La primera emisión del bono en dólares cerró con una tasa inferior a la anticipada por los operadores (cerca del 7%), lo que motivó una sobreoferta de USD 718 millones de dólares y derivó en el prorrateo de las adjudicaciones. El proceso de licitación incluyó una primera vuelta competitiva y programó una segunda instancia para el jueves, con condiciones preestablecidas y mecanismos de adhesión específicos.

Desde Eco Go, el economista Lucio Garay Méndez interpretó el resultado como una señal favorable para la estrategia oficial. “Respecto al bono en dólares, es positivo que hayan quedado más de USD 700 millones fuera de la adjudicación. Hay una demanda consistente, impulsada por la brecha, lo que abre una vía para obtener dólares destinados a los vencimientos en esa moneda”, sostuvo el analista. Este dato refuerza la perspectiva de que el instrumento sirvió como canal para captar recursos en divisa extranjera y fortalecer la posición del Tesoro ante próximos compromisos.

Cómo será la segunda vuelta

Nicolás Cappella, sales trader de Grupo IEB, explicó que la dinámica de la licitación contempló una segunda vuelta que abrirá a las 11 y cerrará a las 13 del 26 de febrero. “La segunda vuelta será por adhesión con un único pliego al precio de corte. Estará destinada a todas las personas humanas o jurídicas interesadas en participar, quienes deberán presentar sus ofertas a través del sistema de licitaciones. En la primera vuelta, se puede poner precio; en la segunda, solo se puede adherir al precio fijado. No es posible ofrecer por encima ni por debajo de ese valor”, detalló el ejecutivo, quien enfatizó la apertura del instrumento a todo el mercado.

El nuevo bono, identificado en el mercado como BONAR 2027, fue diseñado para captar liquidez en dólares y responder a vencimientos próximos en moneda extranjera. El Gobierno adjudicó USD 150 millones, una cifra que superó las previsiones iniciales y se ubicó por debajo de la tasa estimada en las previsiones previas al llamado. El resultado generó una interpretación unánime entre los operadores: fue un éxito para el equipo económico.

La sobreoferta generó prorrateo en la adjudicación y mantuvo la atención sobre la segunda vuelta prevista para el 26 de febrero.

“Habrá que ver mañana si, a este mismo precio, que está por encima de lo que esperábamos, todavía queda demanda dispuesta a convalidarlo a través de la segunda vuelta. De ser así, es posible que una parte de la demanda esté explicada por inversores extranjeros que, entrando dólares de afuera, apuestan a una compresión del ‘canje’ que está en torno al 3%“, planteó Javier Casabal, Senior Fixed Income Strategist de Adcap. A la vez, el analista destacó que el Tesoro haya inaugurado un nuevo vehículo para acumular dólares, aprovechando la mayor disponibilidad de divisasen el mercado local, y con una tasa de apenas por debajo de 6%, en línea con lo que rinden los Bopreales (títulos del Banco Central) que vencen también en octubre de 2027.

Deuda pública: qué reveló sobre la inflación

El análisis de la licitación también incluyó observaciones sobre el perfil de los instrumentos ofrecidos y las señales enviadas por el Gobierno a través del menú de alternativas. Nicolás Martínez, portfolio manager de Wise Capital, evaluó el resultado como una “buena señal” y destacó el cambio de estrategia oficial. “Es positiva la intención de asegurar rolleo con un segundo vehículo (primero compra de dólares, ahora emisión local) y aprovechar las bajas tasas en MEP. Es relevante la ausencia de una oferta de tasa fija. El Gobierno se muestra cómodo con la curva CER (tasas reales), pero no con la curva LECAPs (tasa fija), lo que refleja su preocupación por el nivel de inflación y las expectativas del mercado”, explicó. Martínez consideró que la emisión busca absorber dólares y bajar las tasas en pesos. “Probablemente se trate de una colocación que inyecta pesos y absorbe dólares. No buscan o no pueden emitir en el exterior, donde las tasas rondan el 10 por ciento. También podría ser una señal de que el fin del cepo cambiario está cerca y por eso buscan aprovechar las bajas tasas en MEP”, concluyó.

Durante la jornada, operadores y analistas coincidieron en que la sobreoferta y el interés por el bono respondieron a la combinación de liquidez en dólares MEP, la posibilidad de cobrar divisas en el exterior y la expectativa de cambios en el régimen de controles cambiarios. La colocación de USD 150 millones a una tasa inferior a la prevista alimentó las expectativas sobre la capacidad del Gobierno para renovar vencimientos y fortalecer su posición de caja mediante instrumentos en moneda dura.

La experiencia de la primera licitación del nuevo bono en dólares evidenció que la demanda superó los volúmenes proyectados, que la tasa final se ubicó por debajo del rango esperado y que el interés se centró tanto en acceder a dólares fuera del país como en aprovechar la brecha cambiaria. El sector financiero interpretó estos datos como señales de la estrategia oficial para gestionar vencimientos y explorar nuevas alternativas de financiación en moneda extranjera.