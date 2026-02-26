Cayó el turismo al exterior: en enero viajaron 163.200 argentinos menos fuera del país que un año atrás

En enero, 1.764.100 argentinos viajaron al exterior, frente a 682.000 turistas extranjeros que ingresaron al país, según datos oficiales del Indec. (Jaime Olivos)

La cantidad de argentinos que viajaron al exterior cayó 8,5% interanual en enero (-163.200 personas), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe de Estadísticas de Turismo Internacional (ETI).

El informe oficial precisa que las salidas al exterior incluyeron a 2.343.200 visitantes residentes, de los cuales 1.764.100 fueron turistas y 579.200 excursionistas. La baja del 8,5% corresponde específicamente al segmento de turistas, es decir, aquellos que pernoctan al menos una noche en el destino.

En contraste, el turismo receptivo mostró un incremento interanual del 1,4% en la cantidad de visitantes no residentes. En enero ingresaron al país 682.000 turistas extranjeros, además de 388.900 excursionistas, lo que totalizó 1.070.800 visitantes.

De esta manera, la diferencia entre quienes salieron y quienes ingresaron al país volvió a reflejar un fuerte desbalance. En enero se registró un saldo negativo de 1.082.100 turistas.

El turismo receptivo creció 1,4% interanual en enero (EFE)

Si se considera el total de visitantes —incluyendo turistas y excursionistas— el saldo negativo alcanzó a 1.272.400 personas. Según los datos oficiales, este resultado se explica por saldos negativos tanto en turistas (-1.082.100) como en excursionistas (-190.300).

De este modo, pese a la caída interanual del turismo emisivo, la cantidad de argentinos que viajó al exterior en enero fue más del doble que la de turistas extranjeros que visitaron la Argentina, lo que deriva en un déficit en la balanza de servicios vinculada al turismo internacional. En otras palabras, son muchos más los dólares que salen, que los que ingresan por el turismo.

El efecto del dólar

Si bien son muchas las variables que intervienen en los resultados del turismo internacional, hay una que se destaca por su grado de incidencia: el valor del dólar. Es que el tipo de cambio determina si Argentina es “barata” o “cara” para los turistas extranjeros y a su vez, define si a los argentinos les conviene o no salir a vacacionar fuera del país.

La economista Laura Vernelli, de Equilibra, explicó en su cuenta de X que el dólar efectivo del turista (real) subió 3% entre enero 2026 y 2025, lo que hizo que nuestro país resultara un poco más económico para los extranjeros. “Esto condujo a que el déficit de turismo internacional se achicara en 287.000 personas respecto al enero pasado”, precisó.

Sin embargo, la especialista destacó que, con el dólar a $1.447, el saldo negativo de 1,3 millones de personas sigue entre los más altos de la década.

En efecto, si se analizan los datos históricos, se encuentra que, mientras más alto es el tipo de cambio, menor es el déficit del turismo internacional. A precios de enero de 2026, el dólar estaba al equivalente de $3.030 en enero de 2024 y ese año el déficit fue inferior a las 100.000 personas. Lo mismo ocurrió en enero de 2021, con un dólar a 3.133 pesos.

En otros años, con un tipo de cambio más bajo, el déficit fue mucho mayor. En enero de 2018 por ejemplo, cuando el valor del dólar era equivalente a $1.444 a precios de hoy, la diferencia entre el turismo emisivo y el receptivo fue de 1.174.000 personas.

Los destinos más elegidos

Más allá del fuerte déficit registrado en el turismo internacional, resulta interesante analizar cómo se comportaron los turistas en el comienzo del año. Según el Indec, el 84,6% del turismo emisivo se dirigió a países limítrofes. Brasil concentró el 32,5% de los viajes al exterior, con 573.500 turistas argentinos, mientras que Chile explicó el 19,1%, con 336.400 viajeros.

En tanto, 298.900 turistas residentes viajaron a Uruguay; 225.200 a Paraguay; y 58.300 a Bolivia. Los viajes hacia el bloque “Resto de América” alcanzaron 139.700 turistas, con una suba interanual del 22,8 por ciento.

Chile fue el segundo destino más elegido por los argentinos en enero, pero la cantidad de viajeros cayó 23,8%.

En el caso de los destinos de larga distancia, 62.000 argentinos viajaron a Europa y 57.000 a Estados Unidos y Canadá. Los viajes al “Resto del mundo” totalizaron 13.000 turistas.

Chile fue el destino que mostró la mayor caída interanual entre los principales mercados, con una baja del 23,8%. También se registraron retrocesos hacia Brasil (-9,3%), Uruguay (-5,1%), Paraguay (-4,4%) y Bolivia (-6,5%). En cambio, los viajes hacia el Resto del mundo crecieron 29,3% y hacia el Resto de América aumentaron 22,8 por ciento.

Por dónde salieron los argentinos

La vía terrestre continuó siendo la principal puerta de salida. En enero, 1.000.300 turistas residentes cruzaron por pasos terrestres, lo que representó el 56,7% del total y una caída interanual del 22,2 por ciento.

La vía aérea concentró el 33,5% de las salidas, con 591.100 turistas y un incremento interanual del 26,7%. Por su parte, la vía fluvial y marítima explicó el 9,8% de los viajes, con 172.700 turistas y una baja del 1,6 por ciento.

Dentro del transporte aéreo, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery concentraron el 79,7% de las salidas de turistas residentes por esa vía.

En términos desestacionalizados, la cantidad de turistas residentes que viajaron por vía aérea aumentó 41,7% respecto de diciembre, mientras que la serie tendencia-ciclo mostró una variación positiva de 2,9% frente al mes anterior.

El turismo receptivo

Del lado del ingreso de extranjeros, el 48,8% de los turistas no residentes llegó al país por vía aérea; el 39,6% lo hizo por vía terrestre; y el 11,6% restante por vía fluvial o marítima.

Entre los principales países de residencia de los turistas que visitaron la Argentina se ubicaron Europa (19,5% del total), Brasil (19,4%) y Estados Unidos y Canadá (15,4%). En términos absolutos, arribaron 133.000 turistas desde Europa; 132.100 desde Brasil; y 104.800 desde Estados Unidos y Canadá.

Chile aportó 86.000 turistas; Uruguay, 50.500; y Paraguay, 49.400. Bolivia sumó 24.800 visitantes. El bloque “Resto del mundo” registró 36.500 turistas, con una suba interanual del 22 por ciento.

En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery ingresaron 294.900 turistas no residentes. En esas terminales, la estadía promedio fue de 15,1 noches y se contabilizaron 4.463.900 pernoctaciones.