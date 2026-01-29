Economía

Bajaron las expectativas de inflación en enero: los argentinos proyectan una suba de 31,5% para 2026

La inflación esperada a 12 meses bajó de 34% a 31,5%, de acuerdo con la última encuesta del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella

Las expectativas de inflación a 12 meses mostraron una baja generalizada en todas las regiones del país REUTERS/Irina Dambrauskas

Los argentinos esperan una inflación de 31,5% para los próximos 12 meses, informó la última Encuesta de Expectativas de Inflación elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

Este valor significó una baja de 2,5 puntos respecto del registro anterior de diciembre, que había alcanzado una expectativa inflacionaria del 34% para todo 2026. La mediana, en tanto, se mantuvo estable en 25 por ciento.

El reporte, creado en base al relevamiento de más de 1000 casos, señala que la reducción de las expectativas inflacionarias se manifiesta en todas las regiones del país y abarca distintos niveles de ingreso.

Por caso, en el interior, el promedio de inflación esperada bajó de 32,6% en diciembre a 29,5% en enero. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la estimación descendió de 35% a 33,5%, mientras que en el Gran Buenos Aires se registró una caída más leve, de 36,3% hasta 35 por ciento.

Respecto a la distribución por ingresos, la inflación esperada también se redujo si se compara con las mediciones correspondientes al último diciembre. Los hogares de mayores recursos redujeron su expectativa media de inflación desde 32,4% a 29,2%. Entre los hogares de menores recursos, el promedio pasó de 37,5% a 35,5%, lo que profundizó la brecha entre ambos grupos.

“La disminución en las expectativas de inflación se observa de manera generalizada por regiones y niveles de ingreso, aunque con distinta magnitud”, indicó Sebastián Auguste, director del CIF.

A partir de enero, el Indec comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares REUTERS/Francisco Loureiro

Respecto de la medición de la inflación mensual, la encuesta incluye desde mayo de 2023 una pregunta sobre lo que los entrevistados esperan que ocurra con los precios en los próximos 30 días. Para enero, el promedio fue de 3,71%, frente al 4,59% de diciembre, con la mediana estable en 3%. Estos datos surgen de una encuesta nacional que se realizó entre el 5 y el 15 de enero.

El informe advierte que, si bien se observa una moderación en la inflación esperada, las diferencias entre regiones y grupos de ingreso persisten. El seguimiento de estas variables continuará siendo clave para anticipar el rumbo de la economía argentina en los próximos meses.

Este mes debuta el nuevo índice de inflación

El año pasado cerró con la inflación más baja en ocho años (31,5%), algo muy positivo si se considera la historia financiera reciente. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre alcanzó el 2,8%, el número más alto en nueve meses.

El año pasado cerró con la inflación más baja de los últimos ocho periodos

A partir de enero, el Indec comenzará a aplicar una nueva fórmula para medir la inflación, basada en la canasta de consumo definida por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2017-2018, en reemplazo de la utilizada desde 2004.

Este cambio apunta a reflejar de manera más precisa los patrones de consumo actuales y tendrá un impacto directo en el régimen cambiario y en la ponderación de rubros como vivienda, agua, electricidad, transporte, salud, entre otros.

En este escenario, las perspectivas de inflación para 2026 de los principales analistas siguen siendo a la baja, aunque muy por encima del 10,1% previsto en la ley de Presupuesto e incluso del 20,1% del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Las expectativas de inflación para enero se mantienen dispersas en torno al 2,3%, destaca un informe de Adcap que reconstruye las últimas publicaciones de las consultoras Analytica (2,5%), Eco Go (2,3%), Equilibra (2,3%), FMyA (2,1%), Alphacast (2,2%) y Libertad y Progreso (2,6%). De confirmarse ese dato, la inflación mensual mostraría una baja respecto a diciembre y volvería a niveles similares a los de octubre, interrumpiendo la tendencia alcista que inició en agosto de 2025.

