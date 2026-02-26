Argentina se acerca a una mejora de la nota de su deuda: por qué el bono en dólares podría cambiar el humor del mercado

La emisión del BONAR 2027 abre las puertas para una baja del riesgo país. (ANGELA WEISS/AFP)

El resultado de la licitación del nuevo bono en dólares puede cambiar el humor del mercado. La colocación se hizo a una tasa inferior al 6% anual que devenga el título. No solo colocó los USD 150 millones, sino que los USD 100 millones que ofrecerá hoy tienen destino y precio asegurado.

Si se mide el riesgo país por la tasa de 5,89% comparada con la del Bono del Tesoro de Estados Unidos a 2 años de 4,35%, la diferencia fue de tan solo 160 puntos básicos, con la salvedad que el título estadounidense no paga los intereses mensualmente sino de forma trimestral.

La noticia opacó todo lo que sucedió en la rueda que no fue otra cosa que la reacomodación a un escenario de tasas de interés más bajas y mejores precios de los dólares.

De esta manera, en el mercado financiero el MEP y el contado con liquidación (CCL) tuvieron subas notables de 1,5% a $1.425 y 1.465 pesos, respectivamente. El blue aumentó $15 a $1.445. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde el Banco Central compró USD 48 millones y elevó las reservas en USD 243 millones a USD 46.905, se operaron 495 millones de dólares. El dólar mayorista tuvo más demanda y cerró con un alza de $18,50 (+1,4%) a 1.399 pesos.

Los bonos soberanos que comenzaron la rueda en alza, pronto recortaron ganancias y cerraron equilibrados, manteniendo al riesgo país en 545 puntos básicos. La Bolsa, padeció otra rueda negativa y el S&P Merval de las acciones líderes perdió 0,4% en pesos y 1,9% en dólares.

Las tasas de interés bajaron notablemente. La caución a 1 día se operó a 20% anual. Las LECAP a tasa fija bajaron su renta a 2,4% para enero 2027 y a 2,5% para los plazos más cortos. Obviamente, los ganadores de hoy fueron los compradores de dólares. Habrá que ver si con este cambio en las reglas de juego sigue el carry trade (apostar a que el rendimiento en pesos supere la evolución del valor del dólar).

En la licitación del Tesoro se buscaban renovar 7,3 billones de pesos. El mercado ofreció $8 billones, pero se aceptaron $6,74 billones que cubrieron el 93,3% de los vencimientos y liberan $0,5 billones al mercado para reforzar la estrategia de bajar la inflación vía menores costos financieros de las empresas y estímulo del consumo.

Según Inversiones Pergamino “el resultado fue sólido en términos de financiamiento” porque “en primer lugar, las tasas en instrumentos CER salieron claramente ‘a mercado’. La demanda se concentró en esta curva y no en los títulos dollar linked, lo que refleja que los inversores no están posicionándose masivamente para un salto discreto del tipo de cambio en el corto plazo. La preferencia por cobertura inflacionaria por sobre cobertura cambiaria es consistente con un escenario de nominalidad en descenso y tipo de cambio sin sobresaltos. En segundo lugar, los nuevos instrumentos en hard dólar mostraron interés genuino y se colocaron a tasas competitivas. Esto es relevante porque consolida una curva en moneda dura con costos de financiamiento contenidos, algo clave para sostener el proceso de normalización macro y reconstrucción del crédito soberano”.

El informe agrega que “para el Gobierno, el resultado es consistente con su hoja de ruta: sostener el orden fiscal, anclar expectativas cambiarias y avanzar hacia un esquema de tasas reales decrecientes que acompañe la desinflación. Para el mercado, es una señal de que la transición hacia un régimen financiero más estable sigue en marcha, aunque todavía con desafíos en materia de profundidad y consistencia de la demanda”.

Para el asesor financiero Nau Bernues “la estrella de la licitación fue el AO27 al que le tiraron con de todo y hubo ofertas por USD 868 millones. Dólares no faltan. Si sos el Tesoro, parece que sobran. La licitación nos deja un respaldo más por parte del mercado al Gobierno, que consiguió financiamiento barato, en pesos y en dólares. Aunque ese financiamiento barato es para la deuda que vence en este Gobierno, si la paga el siguiente, el riesgo país podría no ser el mismo. Por lo pronto, el equipo económico puede mostrar un riesgo país de alrededor de 200 puntos básicos en los bonos cortos, ya muy cercano a países comparables. ¿Veremos una baja del riesgo país como consecuencia de una exitosa licitación hard dollar por parte del Tesoro?”

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “la colocación del nuevo bono en dólares fue exitosa. El vencimiento en octubre de 2027 fue motivo de polémica, pero lo cierto es que Ministerio de Economía diagramó una estrategia acorde a la realidad del mercado. Con esto el Gobierno consiguió una vía de financiamiento para despejar dudas sobre la capacidad de pago de los vencimientos más próximos en moneda extranjera y reduciendo la dependencia al financiamiento en pesos y eso le permitió expandir para bajar tasas”.

Hoy los mercados tienen un nuevo driver y, seguramente, mejorará la demanda de bonos soberanos que tienen el pago asegurado para el vencimiento de julio.

La licitación de ayer fue una muestra de lo cerca que está la Argentina de mejorar la calificación de su deuda e ingresar al mercado internacional de capitales evitando los distintos avatares bajo la forma de REPO o asistencia de organismos multilaterales antes de cada vencimiento.