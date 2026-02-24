Pesimismo en industria y supermercados: qué esperan en materia de empleo, producción y ventas

Niveles de empleo y producción muestran persistente fragilidad en la industria manufacturera, según el INDEC (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el desempeño de la industria manufacturera y los supermercados y autoservicios mayoristas revela que la mayoría de las empresas mantiene una percepción negativa sobre la situación actual y las perspectivas para los próximos meses. Según los datos del organismo, tanto la actividad fabril como el comercio mayorista enfrentan balances desfavorables, dificultades de acceso al financiamiento y expectativas de reducción de empleo. Las encuestas se publicaron a poco del cierre de Fate, en medio de un debate sobre la sostenibilidad de la industria y el dinamismo de la actividad.

El informe del Indec correspondiente a febrero de 2026 aporta una radiografía precisa del clima empresarial en dos sectores relevantes para la economía argentina. Los resultados muestran que la evaluación sobre el presente y el futuro inmediato continúa signada por el pesimismo, la cautela y la percepción de factores limitantes que afectan la operatoria cotidiana.

Industria manufacturera: balances negativos y preocupación por la demanda

De acuerdo con la Encuesta de Tendencia de Negocios, solamente el 6,8% de las empresas industriales calificó como buena su situación actual, mientras que el 29,1% la definió como mala. El balance general de situación se ubicó en -22,3%, lo que refleja una marcada prevalencia de opiniones desfavorables. El 64,1% de los consultados consideró que la coyuntura es normal.

En cuanto a las perspectivas para el trimestre febrero-abril de 2026, el 17,6% de las firmas manifestó que espera incrementar su nivel de producción, el 60,7% estimó que la producción no cambiará y el 21,7% proyectó una disminución. El balance de expectativas, en este caso, fue de -4,1%. Además, el 15,5% de las empresas consideró que la situación empresarial mejorará, el 73,8% prevé que seguirá igual y el 10,6% anticipó un empeoramiento.

La mayoría de las empresas manufactureras (80%) esperan que el número de empleados no varíe en los próximos tres meses, con un 15.7% previendo una disminución y solo un 4.3% un aumento. (Indec)

En el plano del empleo industrial, el 4,3% de las compañías previó aumentar su dotación de personal en el próximo trimestre, el 80% no espera cambios y el 15,7% anticipó una reducción. El informe señala que “el 15,7% de las empresas prevé disminuir su cantidad de empleados”, una proporción que duplica a quienes esperan incrementarla.

El segmento exportador exhibe expectativas más optimistas: el 20,9% de las firmas espera incrementar sus exportaciones en el período analizado, mientras que el 13% prevé una baja y el 66,1% estima que el nivel se mantendrá estable. En cuanto a precios de venta, el 29,9% anticipa subas, el 59,6% proyecta estabilidad y el 10,4% prevé una baja.

Los datos sobre pedidos y stock también reflejan dificultades. El 52,4% de los industriales describió su cartera de pedidos como por debajo de lo normal, mientras que el 61,4% consideró adecuado el stock de productos terminados, el 22,5% lo ubicó por encima de lo necesario y el 16,1% lo ubicó por debajo.

Un gráfico de barras horizontales revela que el 53.5% de las empresas identifican la demanda interna insuficiente como el principal límite para aumentar la producción. (Indec)

El acceso al financiamiento se mantiene restringido: apenas el 6,2% declaró que es fácil conseguir crédito, el 59,4% indicó que es normal y el 34,4% lo consideró difícil. Entre los principales factores que limitan la producción, el 53,5% identificó la demanda interna insuficiente como el obstáculo más relevante. La competencia de productos importados fue señalada por el 11,7% y el costo de financiamiento por el 3,1%.

Supermercados y autoservicios mayoristas: evaluación desfavorable y tendencia a reducir personal

El relevamiento sobre supermercados y autoservicios mayoristas presenta una situación similar a la de la industria, aunque con algunas particularidades. Según la encuesta del INDEC, solo el 8,8% de las empresas calificó su situación comercial actual como buena, el 66,3% la consideró normal y el 25% la definió como mala. El balance de situación comercial se ubicó en -16,3%.

Respecto a las expectativas para el trimestre febrero-abril de 2026, el 20% de los empresarios espera una mejora en la situación comercial, el 71,3% prevé continuidad y el 8,8% anticipa un empeoramiento. El balance de expectativas fue de +11,3%.

En relación al volumen de pedidos a proveedores, el 5% proyectó un aumento, el 67,5% no espera variaciones y el 27,5% anticipó una disminución, con un balance de -22,5%. Por otra parte, el 12,5% consideró que el nivel de stocks está por encima de lo normal, el 66,3% lo ubicó en un nivel adecuado y el 21,3% lo calificó como bajo.

El acceso al crédito también se presenta como una dificultad significativa: únicamente el 3,8% de los consultados consideró que es fácil obtener financiamiento, el 63,8% lo calificó como normal y el 32,5% lo definió como difícil. El balance de acceso al crédito fue de -28,8%.

Un 77,5% de los encuestados en el sector de supermercados y mayoristas espera que el empleo no varíe en los próximos tres meses, mientras que un 22,5% anticipa una disminución. (Indec)

El informe del INDEC subrayó que el 22,5% de las empresas prevé disminuir su personal en el próximo trimestre, mientras que el 77,5% no espera cambios y ningún encuestado anticipó un incremento en la dotación laboral. En materia de precios de venta, el 57,5% reportó aumentos durante el último mes, el 38,8% no registró modificaciones y el 3,8% informó una reducción.

Entre los factores que limitan la actividad comercial, el 52,5% de los encuestados señaló la demanda insuficiente como la principal restricción, el 25% mencionó el costo laboral, el 7,5% el costo de financiamiento y el 5% la competencia sectorial.

De acuerdo con el relevamiento, la situación financiera actual es buena para el 7,5% de los comercios, normal para el 77,5% y mala para el 15% de los consultados. En cuanto al stock, el 21,3% reportó niveles por debajo de lo esperado, lo que suma presión a la operatoria cotidiana de los establecimientos.

La información oficial muestra un panorama de balances negativos, dificultades de acceso al crédito y expectativas empresariales que aún no logran revertir la tendencia a la baja en empleo y actividad. Los datos de la industria manufacturera y de los supermercados y autoservicios mayoristas permiten dimensionar la magnitud de los desafíos que enfrentan ambos sectores en el inicio de 2026.