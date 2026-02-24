Economía

Pesimismo en industria y supermercados: qué esperan en materia de empleo, producción y ventas

Tras dos años difíciles para la actividad, y a poco del golpe que significó el cierre de Fate, el sector industrial tiene expectativas poco favorables. Los comercios de grandes superficies son algo más optimistas, pero se admiten afectados por la demanda insuficiente

Niveles de empleo y producción
Niveles de empleo y producción muestran persistente fragilidad en la industria manufacturera, según el INDEC (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última información difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre el desempeño de la industria manufacturera y los supermercados y autoservicios mayoristas revela que la mayoría de las empresas mantiene una percepción negativa sobre la situación actual y las perspectivas para los próximos meses. Según los datos del organismo, tanto la actividad fabril como el comercio mayorista enfrentan balances desfavorables, dificultades de acceso al financiamiento y expectativas de reducción de empleo. Las encuestas se publicaron a poco del cierre de Fate, en medio de un debate sobre la sostenibilidad de la industria y el dinamismo de la actividad.

El informe del Indec correspondiente a febrero de 2026 aporta una radiografía precisa del clima empresarial en dos sectores relevantes para la economía argentina. Los resultados muestran que la evaluación sobre el presente y el futuro inmediato continúa signada por el pesimismo, la cautela y la percepción de factores limitantes que afectan la operatoria cotidiana.

Industria manufacturera: balances negativos y preocupación por la demanda

De acuerdo con la Encuesta de Tendencia de Negocios, solamente el 6,8% de las empresas industriales calificó como buena su situación actual, mientras que el 29,1% la definió como mala. El balance general de situación se ubicó en -22,3%, lo que refleja una marcada prevalencia de opiniones desfavorables. El 64,1% de los consultados consideró que la coyuntura es normal.

En cuanto a las perspectivas para el trimestre febrero-abril de 2026, el 17,6% de las firmas manifestó que espera incrementar su nivel de producción, el 60,7% estimó que la producción no cambiará y el 21,7% proyectó una disminución. El balance de expectativas, en este caso, fue de -4,1%. Además, el 15,5% de las empresas consideró que la situación empresarial mejorará, el 73,8% prevé que seguirá igual y el 10,6% anticipó un empeoramiento.

La mayoría de las empresas
La mayoría de las empresas manufactureras (80%) esperan que el número de empleados no varíe en los próximos tres meses, con un 15.7% previendo una disminución y solo un 4.3% un aumento. (Indec)

En el plano del empleo industrial, el 4,3% de las compañías previó aumentar su dotación de personal en el próximo trimestre, el 80% no espera cambios y el 15,7% anticipó una reducción. El informe señala que “el 15,7% de las empresas prevé disminuir su cantidad de empleados”, una proporción que duplica a quienes esperan incrementarla.

El segmento exportador exhibe expectativas más optimistas: el 20,9% de las firmas espera incrementar sus exportaciones en el período analizado, mientras que el 13% prevé una baja y el 66,1% estima que el nivel se mantendrá estable. En cuanto a precios de venta, el 29,9% anticipa subas, el 59,6% proyecta estabilidad y el 10,4% prevé una baja.

Los datos sobre pedidos y stock también reflejan dificultades. El 52,4% de los industriales describió su cartera de pedidos como por debajo de lo normal, mientras que el 61,4% consideró adecuado el stock de productos terminados, el 22,5% lo ubicó por encima de lo necesario y el 16,1% lo ubicó por debajo.

Un gráfico de barras horizontales
Un gráfico de barras horizontales revela que el 53.5% de las empresas identifican la demanda interna insuficiente como el principal límite para aumentar la producción. (Indec)

El acceso al financiamiento se mantiene restringido: apenas el 6,2% declaró que es fácil conseguir crédito, el 59,4% indicó que es normal y el 34,4% lo consideró difícil. Entre los principales factores que limitan la producción, el 53,5% identificó la demanda interna insuficiente como el obstáculo más relevante. La competencia de productos importados fue señalada por el 11,7% y el costo de financiamiento por el 3,1%.

Supermercados y autoservicios mayoristas: evaluación desfavorable y tendencia a reducir personal

El relevamiento sobre supermercados y autoservicios mayoristas presenta una situación similar a la de la industria, aunque con algunas particularidades. Según la encuesta del INDEC, solo el 8,8% de las empresas calificó su situación comercial actual como buena, el 66,3% la consideró normal y el 25% la definió como mala. El balance de situación comercial se ubicó en -16,3%.

Respecto a las expectativas para el trimestre febrero-abril de 2026, el 20% de los empresarios espera una mejora en la situación comercial, el 71,3% prevé continuidad y el 8,8% anticipa un empeoramiento. El balance de expectativas fue de +11,3%.

En relación al volumen de pedidos a proveedores, el 5% proyectó un aumento, el 67,5% no espera variaciones y el 27,5% anticipó una disminución, con un balance de -22,5%. Por otra parte, el 12,5% consideró que el nivel de stocks está por encima de lo normal, el 66,3% lo ubicó en un nivel adecuado y el 21,3% lo calificó como bajo.

El acceso al crédito también se presenta como una dificultad significativa: únicamente el 3,8% de los consultados consideró que es fácil obtener financiamiento, el 63,8% lo calificó como normal y el 32,5% lo definió como difícil. El balance de acceso al crédito fue de -28,8%.

Un 77,5% de los encuestados
Un 77,5% de los encuestados en el sector de supermercados y mayoristas espera que el empleo no varíe en los próximos tres meses, mientras que un 22,5% anticipa una disminución. (Indec)

El informe del INDEC subrayó que el 22,5% de las empresas prevé disminuir su personal en el próximo trimestre, mientras que el 77,5% no espera cambios y ningún encuestado anticipó un incremento en la dotación laboral. En materia de precios de venta, el 57,5% reportó aumentos durante el último mes, el 38,8% no registró modificaciones y el 3,8% informó una reducción.

Entre los factores que limitan la actividad comercial, el 52,5% de los encuestados señaló la demanda insuficiente como la principal restricción, el 25% mencionó el costo laboral, el 7,5% el costo de financiamiento y el 5% la competencia sectorial.

De acuerdo con el relevamiento, la situación financiera actual es buena para el 7,5% de los comercios, normal para el 77,5% y mala para el 15% de los consultados. En cuanto al stock, el 21,3% reportó niveles por debajo de lo esperado, lo que suma presión a la operatoria cotidiana de los establecimientos.

La información oficial muestra un panorama de balances negativos, dificultades de acceso al crédito y expectativas empresariales que aún no logran revertir la tendencia a la baja en empleo y actividad. Los datos de la industria manufacturera y de los supermercados y autoservicios mayoristas permiten dimensionar la magnitud de los desafíos que enfrentan ambos sectores en el inicio de 2026.

