El presidente de YPF celebró la reforma laboral y anticipó exportaciones de energía por USD 14.000 millones en 2026

El presidente de YPF, Horacio Marín, prevé un aumento en las exportaciones energéticas este año, totalizando entre USD 13.500 millones y USD 14.000 millones, luego de haber ascendido a USD 11.000 millones en 2025. Consideró que esa cifra apenas un anticipo de lo esperado a mediano plazo.

Marín afirmó en Infobae en Vivo que el país alcanzará, entre 2027 y 2031, un volumen inédito de ventas externas de petróleo y GNL gracias a las inversiones y alianzas internacionales en marcha.

Según explicó, hasta 2027 las exportaciones seguirán limitadas por la capacidad de evacuación actual. “Tenemos que terminar el oleoducto VMOS, que ya pasamos el 50% y se termina a fin de año. Entonces, hasta el 2027 no puede haber un salto en las exportaciones, porque Argentina no tiene poder de evacuación”, enfatizó ante el reclamos de las pymes del sector.

Marín proyectó a cuánto llegarán las exportaciones energéticas en 2026

Por otra parte, el presidente de YPF subrayó el rol clave del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), llevado adelante junto a compañías internacionales. Se trata de acuerdo con la italiana ENI y la gigante árabe XRG. Este año está en proceso el project finance y se espera que se concrete este año.

“En el 2027 agarrate porque, una vez que se firme, tenemos 4 años para hacer el gasoducto más grande que se va a hacer en Argentina”. Añadió que en breve podría sumarse un nuevo inversor: “Hay una posibilidad de que ingrese un cuarto socio muy importante”. Asimismo, adelantó que en la primera etapa se van a exportar 100.000 barriles de petróleo.

Inversiones millonarias y empleo en Vaca Muerta

Al ser consultado sobre las inversiones que requiere el proyecto, Marín afirmó: “Nosotros tenemos que invertir 20.000 millones de dólares en infraestructura, más de 10.000 millones en pozos. Son 30.000 millones en cuatro años. Y es pura inversión extranjera. YPF va a tener el 30%”.

El presidente de YPF sumó que el proyecto Argentina LNG tendrá un impacto significativo en materia de empleo: “El proyecto Argentina LNG va a generar 40.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos”.

En ese sentido, y en el marco de la apertura del Instituto Vaca Muerta, alertó sobre la necesidad de garantizar entornos seguros: “Yo no quiero trabajar en una industria donde haya accidentes. Entonces, tenemos que capacitar a la gente para que sepa los riesgos que toma cuando está trabajando y vuelva a su casa igual que yo”.

Marín: “Nosotros tenemos que invertir 20.000 millones de dólares en infraestructura, más de 10.000 millones en pozos"

Marín insistió en la prioridad absoluta de la seguridad: “Le vamos a dar las herramientas para que las personas sepan el riesgo que esté tomando. Y que sepan parar las operaciones cuando ve que está tomando riesgo”.

“Brindamos capacitación orientada al trabajo específico que cada persona va a desempeñar. Vamos a instalar un equipo de perforación escuela, con todo el sistema informático y la tecnología que utilizamos para la transferencia de datos en tiempo real, para que puedan formarse y observar en detalle cada proceso”, precisó Marín.

“A partir de esa instancia, se otorgará una certificación, y tanto las compañías petroleras como las empresas de servicios asumimos el compromiso, desde el sector privado, de incorporar a los nuevos trabajadores que cuenten con la certificación de ese instituto”, añadió.

La más reciente convocatoria a formación en el Instituto Vaca Muerta desbordó todas las expectativas del sector, reflejando el interés inusitado de miles de aspirantes para ingresar a la industria energética argentina. “Abrimos la inscripción la semana pasada, y en tres días, para 600 vacantes del año, hubo más de 10.000 anotados”.

La más reciente convocatoria a formación en el Instituto Vaca Muerta desbordó todas las expectativas del sector, reflejando el interés inusitado de miles de aspirantes para ingresar a la industria energética argentina

La reforma laboral en la agenda energética

Consultado por la aprobación de la reforma laboral, Marín contó que la están analizando, pero que “por supuesto, una reforma laboral siempre es buena”.

Explicó los fundamentos detrás de ese reclamo: “Se necesita actualizar la legislación, y hay temas que son importantes para YPF, hay otros que ya YPF los tiene, pero es mejor que sea una cuestión regulatoria y no de relación con el sindicato”.

