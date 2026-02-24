Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 24 de febrero

El Gobierno anunció que colocará un bono denominado en dólares por un monto de hasta USD 150 millones por subasta y podrá ampliarse en una segunda ronda, al día siguiente, por hasta USD 100 millones adicionales al precio de corte. El nuevo instrumento configura una oportunidad para los ahorristas que quieran generar rendimientos superiores a los ofrecidos por los plazos fijos.
El dólar al público es ofrecido en el Banco Nación a $1.390 para la venta. El billete tocó los $1.385 el lunes. En febrero el dólar minorista baja 75 pesos o 5,1 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.392,75 para la venta y a $1.342,39 para la compra.
El Banco Central absorbió este lunes USD 95 millones por su intervención cambiaria, el 26,3% de la oferta en el mercado de contado -y por encima del nivel objetivo de 5% diario autoimpuesto por la entidad-. Después de 34 ruedas consecutivas con saldo comprador la entidad superó los USD 2.500 millones líquidos incorporados por esta vía.
Las reservas internacionales aumentaron en USD 373 millones, a USD 46.634 millones, el stock bruto más elevado desde el 21 de octubre de 2019. La suba del oro (+3%, a USD 5,235.30 la onza) fue el principal impulsor de las suba junto con las compras oficiales.
Con una oferta en el segmento de contado que alcanzó los USD 360,9 millones, la oferta volvió a imponerse en una rueda mayorista donde el dólar tocó un piso de $1.360, mientras que se distanció a casi 17% del techo de las bandas.
La tendencia declinante para el dólar se acentúa este lunes, con la novedad de un dólar MEP que es operado por debajo de los 1.400 pesos por primera vez desde septiembre. Así, la cotización bursátil se pliega a la tendencia, después de que el dólar mayorista y el minorista en bancos quebraran ese piso la semana pasada.