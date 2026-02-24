Economía

Cómo funcionará el nuevo bono en dólares que paga intereses todos los meses a los ahorristas

El Ministerio de Economía incorporará en la próxima licitación un título en moneda extranjera, con un programa de emisión que prevé un monto total de hasta USD 2.000 millones

El bono vence después de
El bono vence después de las elecciones presidenciales de 2027. Foto: Canal N

El Gobierno anunció que colocará un bono denominado en dólares por un monto de hasta USD 150 millones por subasta y podrá ampliarse en una segunda ronda, al día siguiente, por hasta USD 100 millones adicionales al precio de corte. El nuevo instrumento configura una oportunidad para los ahorristas que quieran generar rendimientos superiores a los ofrecidos por los plazos fijos.

El bono, emitido bajo ley argentina y con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (luego de las elecciones presidenciales y antes que asuma el nuevo gobierno), contará con un cupón del 6% de tasa nominal anual, pagadero en forma mensual. El precio se determinará mediante licitación. El programa de emisión prevé un monto máximo de hasta USD 2.000 millones.

Este instrumento apunta a captar el interés de los pequeños ahorristas que mantienen dólares en cuentas a la vista y no encuentran atractivas las tasas ofrecidas por los plazos fijos bancarios, cuyos retornos no superan el 5% anual. La propuesta busca movilizar esos fondos hacia el bono a través de un rendimiento superior.

Este instrumento apunta a captar
Este instrumento apunta a captar el interés de los pequeños ahorristas. REUTERS/Irina Dambrauskas

“Los recursos obtenidos se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026”, indicó la Secretaría de Finanzas.

Nicolás Cappella, sales trader de Grupo IEB, dijo: “Es interesante, hay que ver cuánto logra captar y a qué tasa corta. La realidad es que el mercado está inundado de MEPs. Si ofrece buena tasa, puede llegar a tener buena aceptación”.

Desde Delphos Investment señalaron: “La incorporación de un bono hard-dollar dentro del esquema de licitaciones quincenales en pesos es consistente con una estrategia del Gobierno orientada a concretar una emisión corta pre mandato, aprovechando un contexto financiero favorable con una emisión bullet hacia fines del mandato”.

“En nuestra visión, el objetivo oficial es captar financiamiento en dólares a una tasa inferior al rendimiento de un AL29 operando a una tasa medida al MEP, en torno a 7-8% para un plazo comparable, lo que podría generar una compresión adicional a lo largo de la curva”, agregaron.

Al mismo tiempo, “el destino explícito de los fondos hacia el pago de capital de los vencimientos de julio de 2026 refuerza la señal de administración anticipada de obligaciones y ordenamiento del perfil financiero”, sostuvieron.

Por su parte, el jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli, consideró: “Van en búsqueda del boom de depósitos en dólares y el timing es relativamente bueno. La idea de elevarlo a USD 250 millones es una manera de dejar afuera bastante posturas y comprimir vía FOMO (miedo de quedarse afuera) las tasas”.

Vitelli: "Van en búsqueda del
Vitelli: “Van en búsqueda del boom de depósitos en dólares y el timing es relativamente bueno". Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS.

El bono aparece como una nueva opción para aquellos que hasta ahora dudaban entre aprovechar el actual valor del tipo de cambio para dolarizarse o mantener sus inversiones en pesos con las tasas elevadas.

“Con dólar estable y rendimientos en pesos elevados, el retorno del carry trade en dólares hoy se ubica un 16% arriba desde las elecciones de medio término”, precisó GMA Capital.

No obstante, la consultora advierte que la estrategia no deja de estar condicionada también por la administración de las condiciones en la plaza en pesos.

“Si bien el carry continúa ofreciendo retornos positivos en dólares con el tipo de cambio estable, una inflación que no termina de converger reduce la tasa real en pesos (-3% TNA con plazos fijos y -10% TNA con cauciones) y exige sostener un diferencial atractivo para que la demanda de moneda local no se debilite”, planteó.

