Subió el dólar y cortó una racha de cuatro caídas consecutivas

El dólar mayorista avanzó a $1.380,50, mientras que en bancos regresó a los $1.400 para la venta. El billete venía de marcar un piso en cinco meses

El dólar mayorista cae 5,1%
El dólar mayorista cae 5,1% en el transcurso de 2026.

Con un monto de operaciones que alcanzó apreciables USD 422,2 millones -un buen volumen dada la estacionalidad del comercio exterior en el primer trimestre- el dólar mayorista finalizó con alza de diez pesos o 0,7%, a $1.380,50 para la venta. Así, el tipo de cambio oficial interrumpió una serie de cuatro ruedas seguidas en baja.

El dólar mayorista llegó a pactarse el lunes en $1.360, un piso desde el 29 de septiembre. Aún con el alza de este martes, el billete interbancario anota un descenso de 66,50 pesos en febrero (-4,6%), que se extiende a 74,50 pesos o 5,1% en 2026.

El Banco Central estableció para la fecha un techo para las bandas cambiarias en los $1.602,24, que dejó al dólar mayorista aún a 221,74 o 16,1% de dicho límite para la libre flotación.

El dólar al público también ganó diez pesos o 0,7%, a $1.400 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar blue avanzó cinco pesos o 0,3%, a $1.430 para la venta, el mas caro después del “contado con liquidación”, operado ahora apenas debajo de los 1.450 pesos a través de activos bursátiles.

“El Tesoro comunicó el lunes la novedad de que, en simultaneo con licitaciones de deuda en pesos, licitará un nuevo Bonar en dólares a 2027. Creemos que con esto apunta a captar dólares de depósitos privados que vienen subiendo en los últimos meses y se ubican en máximos, a la vez que complementaria la acumulación de reservas del BCRA, que supera USD 2.500 millones en lo que va del año”, explicó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“En tanto, la liquidez del mercado en pesos es otra cuestión monitoreada de cerca, con condiciones que aun son restrictivas, llevando a volatilidad en tasas cortas. Así, la pregunta pasa por si en la licitación del miércoles el Gobierno absorberá o liberará pesos, para ver el impacto en liquidez y tasas”, avanzó Franco.

“La principal novedad de esta licitación es la inclusión de un nuevo bono en dólares bajo ley local, el Bonar 2027, con vencimiento en octubre de 2027, bajo la actual administración de Milei. El bono tendrá un cupón anual de 6%, pagadero mensualmente, y su precio será determinado en la licitación”, coincidieron los expertos de Max Capital.

El Ministerio de Economía anunció que este bono será incluido en todas las licitaciones futuras, con una emisión máxima de USD 150 millones por licitación. Además, se realizará una segunda ronda el día siguiente a cada licitación para incrementar la emisión hasta USD 250 millones al precio de corte determinado en la licitación primaria.

El monto máximo total a emitir sería de USD 2.000 millones, que el Palacio de Hacienda utilizaría para pagar vencimientos de capital de bonos en moneda extranjera en julio, cuando vencen alrededor de USD 2.700 millones de capital. Hasta el 9 de julio quedan nueve licitaciones, lo que implica que para alcanzar USD 2.000 millones, el Tesoro debería colocar un promedio de USD 222 millones en cada licitación.

“El Gobierno utilizaría los recursos para afrontar pagos de deuda en dólares, una estrategia que va en contra de las expectativas de los inversores, quienes esperaban algún canje para reducir las necesidades de financiamiento de corto plazo. Esta operación, por lo tanto, continúa con la estrategia reciente de usar financiamiento de corto plazo, dejando el pago para después de las elecciones. Si bien creemos que será exitosa para captar ahorro en dólares local, no actuará como catalizador para los bonos en dólares”, evaluaron en Max Capital.

Esta alternativa para darle un uso a dólares inmovilizados con la reciente reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. Este proyecto es una de las grandes apuestas del oficialismo para aportarle fondos al sistema financiero e impulsar indirectamente la oferta de crédito y la actividad.

La iniciativa contiene un Régimen Simplificado de Ganancias para que los contribuyentes que cumplan con ciertos requisitos y paguen el impuesto queden exceptuados de informarle a la ARCA sobre su patrimonio. En concreto, para adherir al régimen, se deberán cumplir con las siguientes condiciones: registrar ingresos totales de hasta $1.000 millones anuales; contar con un patrimonio total de hasta $10.000 millones y no ser considerado un gran contribuyente nacional.

“El Gobierno arranca el tercer año de mandato con un objetivo claro: acumular reservas internacionales y continuar con el proceso de desinflación. Todo esto, cumpliendo con los vencimientos de deuda y manteniendo el superávit fiscal primario con una combinación de reducción de gastos y de impuestos. Cumplir con estas premisas permitirá bajar el riesgo país, agilizar el ingreso de capitales, recomponer el crédito y dinamizar el nivel de actividad, que desde febrero del año pasado viene estancado”, aportó Cohen Aliados Financieros.

