Economía

Aumento en la medicina privada: cuáles serán las subas

El incremento comenzará a regir en los primeros días de marzo y será informado a cada afiliado según el plan y la compañía. Desde el sector aclararon que los porcentajes no serán uniformes

Guardar
La variabilidad en los ajustes de la medicina prepaga refleja diferencias permanentes entre las distintas empresas del sector privado

Las empresas de medicina prepaga en Argentina anunciaron un nuevo aumento en las cuotas, que llegará hasta 3,2% y entrará en vigor desde los primeros días de marzo. El ajuste será notificado a todos los afiliados, aunque el porcentaje varía según la compañía. Así lo informó la periodista de Infobae en Vivo Al Amanecer, especialista en Economía, Belén Escobar.

De acuerdo con Escobar “el incremento llega hasta un 3,2%, depende la compañía”. Cada usuario recibirá el monto actualizado correspondiente para el próximo período, ya que las empresas del sector enviaron comunicaciones oficiales informando los valores según el plan o la empresa de medicina prepaga elegida.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El aumento no es uniforme. La periodista explicó que “los aumentos no son generalizados ni de la misma manera para todas las empresas del sector, sino que esto puede ir variando”, lo que evidencia la variabilidad permanente en la medicina privada.

La noticia fue dada a conocer por Belén Escobar en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Las empresas de medicina prepaga
Las empresas de medicina prepaga en Argentina anunciaron un aumento de hasta 3,2% en las cuotas que regirá desde marzo (Yeyehepl)

Cómo consultar los valores de la obra social

Este incremento en las cuotas, según precisó Escobar, se suma a otros gastos habituales que deberán afrontar los usuarios durante marzo. En ese contexto, destacó la utilidad de herramientas oficiales que permiten consultar información actualizada para comparar opciones frente a los aumentos.

Entre estas opciones, la web de la Superintendencia de Salud permite consultar tanto los valores de las cuotas como los servicios que ofrece cada empresa. “En la web de la Superintendencia de Salud se comenzó a publicar no solamente el costo de cada una de las cuotas de medicina prepaga, sino también cada uno de los servicios que estas empresas están brindando a sus afiliados”, describió Escobar.

Esta información oficial facilita la comparación para quienes evalúan la conveniencia de mantenerse en la empresa actual o buscar alternativas en el sistema privado. “Está la posibilidad entonces de que vos, como afiliado, como usuario de la medicina prepaga del sector privado, puedas entrar a este sitio web oficial que se va actualizando mes a mes, y entonces fijarte si te conviene continuar con la medicina prepaga que estás abonando en este contexto o si preferís, eh, cambiar de servicio”, agregó la periodista.

El incremento en la medicina
El incremento en la medicina privada no será uniforme y dependerá del plan contratado y la compañía de prepaga elegida (Freepik)

La periodicidad de estos ajustes caracteriza al sector, según Escobar. “Ya van anticipando cómo van a venir las facturas en los próximos días y que tenés que abonar entonces con el inicio del nuevo mes”, afirmó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Empresas De Medicina PrepagaArgentinaSuperintendencia De SaludAfiliadosAjuste De CuotasSistema De Salud PrivadaInfobae Al AmanecerInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las entidades financieras ajustan sus tasas y compiten en el mercado de pesos, con propuestas que muestran diferencias marcadas según el tipo de banco y el canal elegido

Plazo fijo: cuánto pagan los

El viernes se abren los sobres de la concesión de la hidrovía: claves de una licitación estratégica

La definición de la próxima gestión de la vía troncal fluvial concentra la atención de los principales sectores exportadores y del comercio regional

El viernes se abren los

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 23 de febrero

La divisa al público continúa a $1.395 para la venta en el Banco Nación, un mínimo desde el 29 de septiembre

Dólar hoy en vivo: a

Invasión de neumáticos chinos: cuáles son las medidas que tomaron EEUU, México y la Unión Europea para frenarla

El caso de Fate puso de manifiesto una problemática más amplia que no solo afecta a la industria argentina

Invasión de neumáticos chinos: cuáles

Nueva suba del oro en medio de las tensiones por los aranceles de Trump

Las más recientes medidas comerciales impulsadas desde la Casa Blanca han provocado alteraciones en el comportamiento de distintas divisas y materias primas, según reportes del sector financiero y de analistas internacionales

Nueva suba del oro en
DEPORTES
Crece la expectativa en Italia

Crece la expectativa en Italia por la llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors: “Los contactos son constantes”

El diálogo entre Lando Norris y otro piloto que reveló la separación del campeón de la F1 y la modelo Magui Corceiro

Impacto en Europa: aseguran que el Cholo Simeone dejará el Atlético de Madrid para dirigir a un gigante en Italia

Terminó el round, era atendido en su esquina y se desplomó: la escalofriante secuencia en una pelea de boxeo que recorre el mundo

La hilarante respuesta de un jugador de tenis tras el desliz de una periodista durante una entrevista

TELESHOW
La Tora Villar contó cómo

La Tora Villar contó cómo cambió su vida tras la cirugía de reducción mamaria: “Ya no me duele la espalda”

Marcelo Teto Medina contó cómo enfrenta el cáncer de colon: “Terminé mi 5° etapa de quimioterapia"

Así será la 1° semana de Gran Hermano: más presiones, estrategias y nominaciones exprés en un confesionario renovado

La noche especial de Valeria Mazza en el doble festejo de cumpleaños con su hijo Benicio: cena con velas y mucho amor

Anamá Ferreira será abuela por primera vez: “Hoy puedo decir lo que mi corazón ya sabía”

INFOBAE AMÉRICA

AdP convoca Concurso Público Internacional

AdP convoca Concurso Público Internacional para la Inversión de la Optimización del Sistema Eléctrico y Bloque Sanitario del Aeropuerto de Iquitos

La alianza entre Los Lobos y el CJNG evidenció la dimensión del crimen organizado en Ecuador

Mario Godoy enfrenta dos investigaciones penales tras su destitución de la Judicatura de Ecuador

Gobierno y ONG impulsan expansión de humedal clave para biodiversidad panameña

Empresarios panameños piden apostar por el turismo como motor económico