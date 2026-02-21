Luego de la fuerte baja del precio de enero, el alza del petróleo podría dar revancha a las exportaciones de crudo argentino

Un trabajador observa una plataforma de extracción en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, al sur de Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

El precio del petróleo Brent, de referencia en la Argentina, rozó los USD 72 el barril este viernes, acumuló un aumento del 9,9% en un mes y, aunque aún está 3,7% por debajo de la cotización que tenía hace un año, en las próximas semanas daría revancha a las exportaciones de crudo de la Argentina.

El mes pasado las exportaciones de petróleo del país sumaron USD 402 millones, una fuerte caída respecto de los USD 654 millones de diciembre, quebrando la tendencia ascendente observada durante gran parte de 2025, destacó Regional Investment Consulting (Ricsa) en un análisis sobre el comercio exterior de Energía.

Durante el año pasado las exportaciones de crudo se habían mantenido, mes a mes, por encima de los USD 500 millones, aportando gran parte de las ventas de Combustibles y Energía, que sumaron USD 11.086 millones y generaron un saldo positivo de la balanza energética de USD 7.815 millones, cifra notable si se tiene en cuenta los datos previos. En 2022 la balanza comercial energética había tenido un déficit de USD 4.500 millones, en 2023 el saldo fue neutro y recién en 2024 volvió a un saldo positivo, USD 5.600 millones.

Por su parte, el precio del crudo WTI, de referencia en EEUU, llegó el viernes a USD 66 el barril, el valor más alto en los últimos seis meses, al cabo de un aumento del 5% en una semanal.

Tanto el precio del Brent como el del WTI reaccionaron a las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien dio a Irán un plazo de 15 días para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear y dijo que si no hay acuerdo “sucederán cosas malas”.

Conflicto en Medio Oriente

Según medios internacionales, el despliegue militar de EEUU en Medio Oriente es el mayor desde 2003 y aumenta el riesgo de un conflicto mayor. Irán produce cerca de 3 millones de toneladas de crudo por día, cerca del 3% de la oferta global. Pero el mayor riesgo para el mercado petrolero es un posible cierre del Estrecho de Hormuz, paso clave del comercio petrolero mundial.

Un mapa que muestra el Estrecho de Ormuz e Irán se ve detrás de una miniatura impresa en 3D del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Los precios del petróleo también recibieron impulso de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de EEUU de rechazar por “inconstitucional” las “tarifas recíprocas” impuestas por Trump y por el dato de que la semana pasada los inventarios de crudo de EEUU cayeron 9 millones de barriles, la caída más semanal más pronunciada desde septiembre de 2025.

El análisis de Ricsa precisa que las exportaciones de Combustible y Energía de la Argentina sumaron USD 781 millones en enero, una caída del 14,1% interanual respecto de los USD 909 millones de enero 2025, básicamente por una reducción del 13,2% en los precios, pues el volumen exportado retrocedió apenas 1 por ciento.

Geográficamente, la Patagonia (y en particular, Neuquén) siguió liderando el desempeño del sector energético, con despachos por USD 456 millones, el 58,4% del total exportado.

Exportaciones Petróleo Ricsa

En la comparación interanual las exportaciones de crudo cayeron en el mes un 24,7% (habían sido de USD 534 millones en enero 2025), pero siguen siendo el principal componente de exportación del sector, con el 51,4% de las exportaciones totales de Combustibles y Energía.

Además, destaca Ricsa, el crudo es importante en el intercambio con EEUU, donde se posicionó como principal producto exportado por la Argentina, al punto de explicar el 26,4% de las ventas totales al país del norte. En enero, las ventas de crudo a EEUU cayeron, básicamente debido a una caída interanual del 24,7% en el precio promedio.

El precio del Brent cayó de USD 79 el barril en enero de 2025 a USD 66 el mes pasado, casi 17% menos. La reciente reversión del precio del crudo es la base de la revancha exportadora que podría darse en las próximas semanas y meses, si la actual tendencia se mantiene o, cuanto menos, no se revierte.