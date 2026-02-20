¿Autos híbridos más baratos?: cómo impactará en la industria automotriz la extensión del RIGI

Los proyectos de la industria automotriz argentina vinculados al RIGI podrían avanzar con la extensión del plazo de un año más para hacer sus presentaciones. Renault fue el primero que se mostró interesado en septiembre de 2024

La prórroga por un año del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que anunció el pasado miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, vuelve a abrir una puerta para que la industria automotriz argentina pueda aplicar al programa que le permitiría producir vehículos electrificados con beneficios impositivos y estabilidad de condiciones por 30 años, lo que redundaría en automóviles con menor costo de producción que puedan tener mejores precios en el mercado.

Aunque originalmente se habían anunciado varios proyectos industriales que pretendían entrar al RIGI, técnicamente no se pudo avanzar a la velocidad que estas inversiones requerían en la agenda entre las automotrices y el Gobierno, y con solo cuatro meses de plazo para inscribirse, las reformas que pedían las marcas como necesidades que facilitaran la aplicación estaban en un aparente “callejón sin salida”.

La decisión de postergar esa fecha límite para entrar al programa permitirá retomar las reuniones, que hoy son meramente técnicas, y en las que aún estando de acuerdo en las necesidades de la industria, se debe reglamentar cuidadosamente cada modificación.

El punto en conflicto es, básicamente, la exigencia que plantea la reglamentación del programa de tener una empresa exclusivamente destinada a producir bajo estos beneficios, con lo cual las automotrices deberían abrir una nueva compañía en paralelo con la existente.

A esa situación se la denomina en el sector como tener “doble CUIT” (Clave Única de Información Tributaria), que no es algo tan complicado en sí mismo, pero que termina generando un sobrecosto, especialmente impositivo, si una de las empresas tiene que facturarle a la otra por partes, servicios, empleos, etc.

La pick-up Renault Niágara comenzará a fabricarse antes de fin de año en Córdoba. Tiene una versión híbrida pero todavía no entró al RIGI

“El problema es que si en una línea de producción viene un auto con motor de combustión y atrás viene uno híbrido (como suele ocurrir en las fábricas de autos con las versiones de los modelos), hay que definir quién le paga el sueldo al operario, o quién paga el costo de uso de la herramienta que hace una operación sobre cada vehículo. Si una empresa le tiene que facturar a la otra, cada operación implica pagar impuestos innecesarios porque en realidad es la misma marca produciendo el mismo vehículo en la misma línea”, explicaron desde una automotriz a Infobae.

Los proyectos pendientes

La primera marca en proyectar su ingreso fue Renault, que a mitad de 2024, al anunciar el programa de la nueva pick-up Niágara que se comenzará a fabricar en el segundo semestre de este año, confirmó su decisión de hacerlo al amparo del RIGI, ya que el vehículo tendrá una plataforma nueva, multipropulsión, que incluye versiones híbridas.

De hecho, en la víspera del anuncio, Pablo Sibilla (CEO de Renault Argentina) y Luis Pedrucci (por entonces CEO Latam) tuvieron una reunión con el Ministro de Economía y su equipo para manifestarle esta decisión y ambas partes acordaron darlo a publicidad.

Sin embargo, pasaron los meses y la propia compañía empezó a dejar trascender datos acerca de un estudio más profundo en el que se evaluaron costos y beneficios de entrar al RIGI, que estableció que gran parte de los beneficios también se logran con la Ley de Promoción de la Industria Automotor y Autopartista vigente, y que vence recién el 31 de diciembre de 2031.

“Tal como fue reglamentado, el RIGI requiere abrir otra sociedad específica. Eso obliga a estudiar realmente los beneficios pero también los impactos fiscales que tiene crear otra empresa específica para un proyecto determinado. Tenemos que ver si los beneficios son mayores que las complejidades de ingresar al RIGI”, señaló Sibilla al explicar los motivos de la demora.

Volkswagen Argentina fue la segunda automotriz en anunciarle al Gobierno su intención de entrar al RIGI con la nueva Amarok desde 2027

Más adelante en el año, se anunciaron otros dos programas industriales que también podrían entrar al RIGI. Primero fue el de la nueva pick-up Amarok que Volkswagen Argentina comenzará a fabricar en 2027 en General Pacheco, y que tiene una plataforma completamente nueva sobre la cual se pueden montar motorizaciones de distintas tecnologías.

Al igual que ocurrió con Renault, hubo una reunión entre los directivos y el Gobierno, luego de la cual Caputo posteó en su red social X que la nueva pick-up tendrá una versión híbrida, algo que la marca no había anunciado oficialmente, y por la cual el proyecto podía entrar al RIGI.

Finalmente, terminando 2025, Ford anunció que también desde 2027 se fabricará en su planta nacional la versión híbrida enchufable de la pick-up Ford Ranger, otro vehículo que por su tecnología podría entrar al programa de incentivos para las grandes inversiones.

Martín Galdeano, presidente de la compañía a nivel sudamericano, explicó que “no sólo es el doble CUIT. El RIGI te permite compartir plataformas ya existentes pero hay que definir muchas cosas. Quién paga los sueldos de los empleados, si se tienen que facturar entre la empresa A y la empresa B los elementos que hace una y usa la otra, a quién le facturan los proveedores, el doble pago de impuestos por operaciones entre ambas empresas, y muchas cosas más que quizás no se nos ocurren ahora, pero que los equipos de contabilidad están estudiando. Para el Gobierno será más fácil fiscalizarlo, pero esa dificultad se la trasladan a los fabricantes”, señaló.

Ford tambien fabricará un vehículo híbrido en Argentina desde 2027. Se trata de la Ranger PHEV.

Stellantis también empezó a producir versiones de Peugeot 208 y 2008 microhíbridos en Palomar para exportar a Brasil, y anunció que comenzarán a venderse en Argentina este año. Toyota confirmó que la nueva pick-up Hilux llegará en 2027 a la planta de Zárate y tendrá versiones híbridas también, ya que actualmente los híbridos de Corolla, Corolla Cross y Yaris Cross se hacen en Brasil.

La extensión del plazo por un año más permitirá que se pueda avanzar en solucionar estas diferencias de criterio entre la reglamentación existente y las necesidades de las automotrices. La nueva fecha es ahora junio de 2027.