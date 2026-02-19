Economía

Reforma laboral: un economista cuestionó el diseño actual y pidió revisar el sistema de licencias

Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), advirtió que la eliminación del artículo 44 dejó un vacío normativo y que el ausentismo, que alcanza al 12,6% de los empleados privados, exige una respuesta urgente con cambios en el diseño del sistema

Guardar
Seis de cada diez empresas argentinas registraron faltas laborales mensuales durante 2025, reveló Jorge Colina en Infobae en Vivo

Durante el tercer trimestre de 2025, la proporción de empleados registrados en el sector privado que no asistieron al trabajo al menos un día al mes alcanzó el 12,6%. Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), sostuvo en una entrevista con Infobae en Vivo que la Argentina enfrenta un desafío urgente tras la eliminación del artículo 44 en la reforma laboral. “El problema del ausentismo laboral debe ser abordado”, enfatizó Colina, al destacar el vacío normativo que, a su juicio, quedó en la legislación del país.

El especialista valoró que la reforma sirviera para instalar el asunto en la agenda pública. “Lo que hizo de positivo es poner el tema en la agenda, porque hasta que no salió el 44 nadie hablaba sobre el ausentismo”, señaló. Sin embargo, Colina remarcó que la supresión no significó una solución. “No queda resuelto eso”, afirmó.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 9 a 12 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Colina presentó datos recientes sobre la realidad de las empresas argentinas. “Seis de cada diez empresas tuvo faltas mensuales en 2025”, precisó. Detalló también que “el 49% de los empleados ausentes fue por enfermedades no laborales”, y que “un 20% de las faltas ocurrió sin aviso”. Ante ese panorama, el economista insistió: “Hay que hacer algo por el ausentismo y ver qué hacen los otros países del mundo”.

Colina analizó experiencias europeas y de países vecinos, donde la respuesta institucional frente a las faltas laborales difiere sustancialmente del modelo argentino. “La primera es: los primeros días de ausencia no hay obligación de pago del salario por parte del empleador. Esto es para evitar las ausencias espurias”, explicó. Al ejemplificar el caso uruguayo, destacó: “En Uruguay es: los tres primeros días no hay obligación de pago. A partir del cuarto, lo paga el ANSES uruguayo”.

La eliminación del artículo 44
La eliminación del artículo 44 en la reforma laboral dejó un vacío normativo y no resolvió el problema del ausentismo, según IDESA

Sobre el rol del seguro social en estos sistemas, Colina añadió que otorga una protección ampliada a quienes la requieren por motivos de salud. “En Uruguay, por ejemplo, se hace cargo dos años y en otros países europeos se hace cargo tres años y algunos hasta que se cura. El hecho de que la Seguridad Social se haga cargo da mucha más protección a la gente verdaderamente enferma”, explicó al medio.

Al comparar estos modelos con el argentino, Colina advirtió los límites actuales: “En Argentina se lo paga el empleador y entonces se lo acotan a tres meses si tiene menos de cinco años de antigüedad, seis meses si tiene carta de familia y eso se complica si tiene carta de familia. Como mucho, paga doce meses”. El economista consideró que el debate excede el monto de aportes patronales: “En Argentina se paga de cargas sociales un 45%. Algunos dicen: ‘Es mucho, hay que bajarlo’, entonces no sé si hay que bajarlo. Posiblemente, hay que mejorar el diseño de beneficios”.

Durante la entrevista, concedida a Infobae A las Nueve, Colina abordó también la incidencia de la reforma laboral en distintos tamaños de empresa. “La reforma laboral está muy pensada para las grandes empresas y las medianas en términos de bajar la conflictividad interna y la litigiosidad”, sostuvo. El economista explicó que la normativa apunta a fijar criterios claros sobre la indemnización: “Cuando usted considere el salario para calcular la indemnización por despido, tiene que ser solamente el salario normal y permanente”.

Respecto a las pequeñas empresas, Colina aclaró: “Una indemnización con antigüedad lo funde igual, por el monto que es”. No obstante, consideró que la nueva regulación ofrece previsibilidad en los costos. “Puede hacer el cálculo, más o menos, saber lo que vale”, agregó. El especialista subrayó la asimetría en los procesos legales laborales: “El trabajador litiga gratis y en caso de duda el juez tiene que estar a favor del trabajador, lo cual significa que la carga de la prueba en la acusación es del empleador”.

El economista Jorge Colina advierte
El economista Jorge Colina advierte sobre el aumento del ausentismo laboral, que afecta al 12,6% de los empleados privados en Argentina

Para cerrar, Colina advirtió que la mayor parte del empleo asalariado no registrado se concentra en microempresas, un dato que refleja la magnitud del desafío pendiente en el sistema laboral del país.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.

Temas Relacionados

Jorge ColinaArgentinaReforma LaboralUruguayVacío NormativoEmpleo FormalInfobae A las nueveInfobae en vivo

Últimas Noticias

Cómo impactará la reducción de la velocidad máxima en una importante autopista de Buenos Aires

Desde noviembre pasado, el conocido “Acceso Oeste a la ciudad de Buenos Aires” tiene unificada la velocidad máxima en 110 km/h, cuando anteriormente era de 130. Buscan reducir los accidentes, pero persisten las malas conductas al volante. Cuáles son las más frecuentes

Cómo impactará la reducción de

Paro general: cómo funcionan la Bolsa porteña y el mercado de cambios

Se lleva adelante la medida de fuerza convocada por la CGT para este jueves cuando, mientras laCámara de Diputados trata el proyecto de reforma laboral

Paro general: cómo funcionan la

Visa compra Prisma y expande su negocio de pagos digitales en la Argentina

La principal emisora de tarjetas de crédito se queda con una fintech clave para el sistema financiero. El gigante de las tarjetas se queda con la red de cajeros Banelco y con PagoMisCuentas

Visa compra Prisma y expande

Cuántos empleos se estima que generarán los proyectos ya aprobados en el RIGI

El Ejecutivo amplió el plazo para que se continúen presentando propuestas al programa con beneficios impositivos, mientras avanzan las iniciativas que obtuvieron luz verde

Cuántos empleos se estima que

ARBA dio más plazo para pagar el impuesto Inmobiliario Urbano: hasta cuándo hay tiempo y cómo hacerlo

El organismo recaudador amplió la fecha para acceder a bonificaciones y regularizar obligaciones provinciales durante el ejercicio 2026. El calendario completo de vencimientos

ARBA dio más plazo para
DEPORTES
Segundo día de los últimos

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto sumó casi 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

Chilavert defendió al argentino Prestianni tras el cruce con Vinicius y desató una controversia por su exabrupto al referirse a Mbappé

El extraño caso del entrenador que se cambia de ropa en medio de una competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Revolución en la Fórmula 1 por la innovación nunca vista que estrenó Ferrari: un alerón que gira 180 grados

Adam Bareiro se convertirá en nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del pase

TELESHOW
El primer día de clase

El primer día de clase de Anita García Moritán: entre uniformes, etiquetas y el cariño de Pampita y su padre Roberto

La reacción de Ivana Icardi tras los dichos de su hermano Guido sobre su familia y Wanda Nara: “No me pregunten más”

El tierno video de Chino Darín junto a su hijo Dante emociona a las redes

La palabra de Beto Casella tras el debut de BTV: “Vamos a intentar hacer un programa con muchas cosas nuevas”

La profunda reflexión de Flor Vigna que inspiró su nueva canción: “A todos nos da miedo”

INFOBAE AMÉRICA

El Vaticano anunció una gira

El Vaticano anunció una gira del papa León XIV por Italia y evalúa qué países de África y América visitará después

El opositor cubano José Daniel Ferrer aseguró estar a favor de una operación en la isla como la que derrocó a Maduro

Fitch valora reducción del déficit, pero señala debilidades fiscales en Panamá

EEUU recomendó a sus ciudadanos evitar viajes a Haití ante el aumento de secuestros

Cómo Rusia priva a los ucranianos de calefacción, electricidad y de sus rescatistas: “No abandonaré mi trabajo”