Reforma laboral: un economista cuestionó el diseño actual y pidió revisar el sistema de licencias

Seis de cada diez empresas argentinas registraron faltas laborales mensuales durante 2025, reveló Jorge Colina en Infobae en Vivo

Durante el tercer trimestre de 2025, la proporción de empleados registrados en el sector privado que no asistieron al trabajo al menos un día al mes alcanzó el 12,6%. Jorge Colina, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), sostuvo en una entrevista con Infobae en Vivo que la Argentina enfrenta un desafío urgente tras la eliminación del artículo 44 en la reforma laboral. “El problema del ausentismo laboral debe ser abordado”, enfatizó Colina, al destacar el vacío normativo que, a su juicio, quedó en la legislación del país.

El especialista valoró que la reforma sirviera para instalar el asunto en la agenda pública. “Lo que hizo de positivo es poner el tema en la agenda, porque hasta que no salió el 44 nadie hablaba sobre el ausentismo”, señaló. Sin embargo, Colina remarcó que la supresión no significó una solución. “No queda resuelto eso”, afirmó.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. Se puede escuchar todos los días de 9 a 12 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Colina presentó datos recientes sobre la realidad de las empresas argentinas. “Seis de cada diez empresas tuvo faltas mensuales en 2025”, precisó. Detalló también que “el 49% de los empleados ausentes fue por enfermedades no laborales”, y que “un 20% de las faltas ocurrió sin aviso”. Ante ese panorama, el economista insistió: “Hay que hacer algo por el ausentismo y ver qué hacen los otros países del mundo”.

Colina analizó experiencias europeas y de países vecinos, donde la respuesta institucional frente a las faltas laborales difiere sustancialmente del modelo argentino. “La primera es: los primeros días de ausencia no hay obligación de pago del salario por parte del empleador. Esto es para evitar las ausencias espurias”, explicó. Al ejemplificar el caso uruguayo, destacó: “En Uruguay es: los tres primeros días no hay obligación de pago. A partir del cuarto, lo paga el ANSES uruguayo”.

La eliminación del artículo 44 en la reforma laboral dejó un vacío normativo y no resolvió el problema del ausentismo, según IDESA

Sobre el rol del seguro social en estos sistemas, Colina añadió que otorga una protección ampliada a quienes la requieren por motivos de salud. “En Uruguay, por ejemplo, se hace cargo dos años y en otros países europeos se hace cargo tres años y algunos hasta que se cura. El hecho de que la Seguridad Social se haga cargo da mucha más protección a la gente verdaderamente enferma”, explicó al medio.

Al comparar estos modelos con el argentino, Colina advirtió los límites actuales: “En Argentina se lo paga el empleador y entonces se lo acotan a tres meses si tiene menos de cinco años de antigüedad, seis meses si tiene carta de familia y eso se complica si tiene carta de familia. Como mucho, paga doce meses”. El economista consideró que el debate excede el monto de aportes patronales: “En Argentina se paga de cargas sociales un 45%. Algunos dicen: ‘Es mucho, hay que bajarlo’, entonces no sé si hay que bajarlo. Posiblemente, hay que mejorar el diseño de beneficios”.

Durante la entrevista, concedida a Infobae A las Nueve, Colina abordó también la incidencia de la reforma laboral en distintos tamaños de empresa. “La reforma laboral está muy pensada para las grandes empresas y las medianas en términos de bajar la conflictividad interna y la litigiosidad”, sostuvo. El economista explicó que la normativa apunta a fijar criterios claros sobre la indemnización: “Cuando usted considere el salario para calcular la indemnización por despido, tiene que ser solamente el salario normal y permanente”.

Respecto a las pequeñas empresas, Colina aclaró: “Una indemnización con antigüedad lo funde igual, por el monto que es”. No obstante, consideró que la nueva regulación ofrece previsibilidad en los costos. “Puede hacer el cálculo, más o menos, saber lo que vale”, agregó. El especialista subrayó la asimetría en los procesos legales laborales: “El trabajador litiga gratis y en caso de duda el juez tiene que estar a favor del trabajador, lo cual significa que la carga de la prueba en la acusación es del empleador”.

El economista Jorge Colina advierte sobre el aumento del ausentismo laboral, que afecta al 12,6% de los empleados privados en Argentina

Para cerrar, Colina advirtió que la mayor parte del empleo asalariado no registrado se concentra en microempresas, un dato que refleja la magnitud del desafío pendiente en el sistema laboral del país.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.