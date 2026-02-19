El Gobierno denunció que un gremio le hizo un boicot a Flybondi y lo dejó sin combustible

Flybondi debió cancelar los vuelos programados para hoy debido a la falta de combustible

Luego de que la lowcost Flybondi cancelara todos los vuelos programados para este jueves, ya reducidos en un principio por el paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral, el Gobierno aseguró que la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (SUPeH) le hizo un boicot a la empresa.

“La aerolínea Flybondi, empresa que mantenía sus vuelos operativos en Ezeiza a pesar del paro general que afectó al resto de las aerolíneas locales, está sufriendo un boicot del ala sindical de los distribuidores de combustibles aeronáuticos”, aseguraron desde la Secretaría de Transporte

Tras retomar sus operaciones en la madrugada, la compañía no pudo concretar las salidas programadas desde el Aeropuerto de Ezeiza durante la mañana, ya que los camiones encargados del suministro aeronáutico no entregaron el combustible necesario para los aviones que permanecían en tierra.

“La empresa elevó los reclamos correspondientes y está a la espera de que se le despache el combustible correspondiente. La falta de abastecimiento responde a una medida sindical, y no empresarial, y afecta a más de 1.100 pasajeros en área de preembarque y cerca de 800 en área de check-in que tuvieron que dirigirse al aeropuerto de Ezeiza para tomar su vuelo programado”, sostuvo el comunicado oficial.

“Es necesario remarcar que los distribuidores de combustible en Ezeiza están haciendo el abastecimiento a otras empresas. Y que Flybondi está recibiendo combustible en otros aeropuertos del país”, agregó.

Sin embargo, en el comunicado emitido por la empresa no se hace alusión a un boicot, solamente a la “falta de abastecimiento de combustible”. Algunas aerolíneas del sector ya preveían que esto podía suceder y decidieron cancelar toda su operación.

En la cartera de Transporte destacan que la empresa proveedora de combustible de Flybondi es YPF Aviación, la cual estaría abasteciendo a otras aerolíneas internacionales que arriban a la terminal y no a la lowcost. De todos modos, no es la única que ofrece el servicio habitualmente en el aeropuerto.

En su comunicado, la línea aérea señaló: “Flybondi informa que, lamentablemente se ve obligada a cancelar el resto de la programación de vuelos del día debido a la falta de abastecimiento de combustible, situación derivada del paro general que se está llevando a cabo en Argentina”.

Durante las primeras horas de la mañana, operó nueve vuelos: desde/hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Río de Janeiro y Florianópolis; desde Mendoza hacia Ezeiza; desde Córdoba hacia Ushuaia y Río de Janeiro; y además un vuelo chárter Rosario–Maceió.

“Si bien la aerolínea trasladó toda su operación a Ezeiza para mitigar el impacto de la medida de fuerza, dado que allí la compañía cuenta con autoprestación de handling, se ve impedida de continuar con los vuelos programados. En consecuencia, se cancelarán 90 vuelos, afectando a más de 9.700 pasajeros”, precisaron.

Pasajeros afectados de otras aerolíneas

Ya este miércoles Aerolíneas Argentinas había comunicado que cancelaría 255 vuelos, lo que impactó sobre los 31.000 clientes que tenían su boleto para este jueves.

La lowcost JetSmart informó que la protesta sindical derivó en la suspensión de todos los vuelos previstos. La disposición alcanzó a 96 operaciones y a unos 17.000 pasajeros.

En respuesta a lo que la empresa calificó como una “circunstancia externa”, se habilitó para los usuarios la opción de cambiar la fecha de su viaje sin costo adicional ni diferencia de tarifa, con la posibilidad de volar hasta el 15 de marzo de 2026.

Además, se recomendó a los pasajeros afectados gestionar esta modificación a través del sitio web oficial, en la sección destinada a la administración de reservas.

Latam, por su parte, suspendió 46 vuelos, lo que impactó en 7.399 pasajeros. La compañía explicó que la medida obedece al paro de los empleados de Intercargo, la empresa estatal responsable de los servicios de rampa.

La aerolínea advirtió que algunos vuelos podrían no cancelarse, aunque sí presentar cambios en sus horarios o fechas. Por este motivo, sugirió a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos.

Según estimaciones de la consultora Adventus, hay otras 19 compañías que cancelaron el 100% de sus vuelos.