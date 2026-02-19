Por exportaciones récord e importaciones a la baja, el superávit comercial fue de casi USD 2.000 millones en enero

En enero se registró un récord histórico de exportaciones, tanto en valor como en volumen. (AP)

Durante el primer mes de 2026, el intercambio comercial argentino alcanzó un superávit de USD 1.987 millones, cifra que representa una mejora sustancial en comparación con el saldo positivo de USD 162 millones registrado en enero del año anterior. De acuerdo con el informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este resultado consolida una tendencia favorable al marcar el vigésimo sexto mes consecutivo con saldo positivo para la balanza comercial del país. El valor total del intercambio comercial, que suma exportaciones e importaciones de bienes, ascendió a USD 12.128 millones, lo que implicó un incremento interanual del 3,9%.

Las exportaciones argentinas totalizaron USD 7.057 millones en enero, logrando un crecimiento del 19,3% respecto al mismo periodo de 2025. Este desempeño positivo estuvo apuntalado fundamentalmente por un fuerte incremento del 18,5% en las cantidades vendidas, mientras que los precios internacionales mostraron una variación marginal del 0,7%. En términos desestacionalizados, las ventas al exterior presentaron un ascenso del 11,4% en relación con diciembre de 2025, mientras que la tendencia-ciclo registró una mejora del 0,7%.

Según el economista Martín Vauthier, quien forma parte del equipo de asesores del Gobierno, con los USD 7.057 millones facturados se registró un récord histórico para un mes de enero, tanto en cantidades como en valores. El especialista publicó su comentario en X y acompañó el análisis con un gráfico que muestra la evolución histórica de las exportaciones en el primer mes de cada año.

Por su parte, las importaciones sumaron USD 5.070 millones, lo que significó una caída interanual del 11,9%. El retroceso en las compras externas fue consecuencia de una disminución del 12,1% en las cantidades adquiridas, la cual no llegó a ser compensada por el leve aumento del 0,2% registrado en los precios de los productos importados. Al analizar los datos desestacionalizados, las importaciones exhibieron una baja del 6,1% respecto al mes previo, mientras que la serie de tendencia-ciclo retrocedió un 1,4%.

El intercambio por rubros

En el análisis pormenorizado de las exportaciones por grandes rubros, los Productos Primarios (PP) lideraron el crecimiento con un incremento del 35,4%, totalizando USD 2.057 millones. Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) también mostraron una dinámica favorable al crecer un 10,1% y sumar USD 2.281 millones. También las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) tuvieron un buen desempeño, con un crecimiento del 37%, alcanzando los USD 1.939 millones, y el rubro de Combustibles y Energía se contrajo un 14,1%, con ventas por USD 781 millones.

Respecto a la estructura de las importaciones, la caída fue generalizada en los principales usos económicos, destacándose el desplome del 23,4% en los Bienes intermedios, que sumaron USD 1.495 millones, y la baja del 32,4% en Piezas y accesorios para bienes de capital, con USD 891 millones. Los Bienes de capital también retrocedieron un 8,3%, totalizando USD 1.088 millones. Como contrapartida, los Bienes de consumo crecieron un 5,8% hasta los USD 855 millones, mientras que los Vehículos automotores de pasajeros registraron un salto excepcional del 106,6%, sumando USD 94 millones.

Sectores destacados

El Indec detalló el comportamiento en particular de algunos sectores en específico, que tienen mucho peso sobre la balanza comercial. El intercambio de los productos relacionados con el complejo sojero arrojó un superávit de USD 1.096 millones, lo que representó un descenso del 4,1% comparado con enero de 2025. Las exportaciones de este sector cayeron un 4,3% en términos de valor debido a bajas tanto en precios como en cantidades. El Indec detalló que “en relación con las cantidades, aumentaron 649,9% las de porotos de soja, incluso quebrantados, excluidos para siembra; mientras que descendieron 10,5% las de aceite de soja en bruto, incluso desgomado; y 7,2% las de harina y pellets de la extracción del aceite de soja”.

En lo que respecta al sector automotriz, el intercambio comercial resultó en un déficit de USD 850 millones, profundizando el saldo negativo de USD 718 millones del año anterior. Por otro lado, la balanza de combustibles y lubricantes registró un déficit de USD 163 millones, logrando una reducción del 21,0% respecto al rojo de enero de 2025. El organismo técnico también destacó una mejora del 0,4% en el índice de términos del intercambio, lo cual “reflejó una mejora en los precios relativos del comercio exterior y aumentó el poder de compra externo”.

Los principales socios

En materia de socios comerciales, China se posicionó como el principal origen de las importaciones y el cuarto destino de las exportaciones. El intercambio con el país asiático dejó un déficit bilateral de USD 1.022 millones, con exportaciones por USD 414 millones e importaciones por USD 1.436 millones. Brasil, por su parte, generó un déficit de USD 293 millones para la Argentina, producto de ventas por USD 651 millones y compras por USD 944 millones.

En sentido opuesto, Estados Unidos se convirtió en el principal destino de las ventas externas con USD 941 millones, arrojando un superávit comercial de USD 465 millones para el país.

Finalmente, el informe del Indec subrayó la relevancia de la India como socio comercial estratégico, con un superávit a favor de Argentina de USD 331 millones, mientras que con la Unión Europea se registró un saldo negativo de USD 167 millones.