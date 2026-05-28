Costa Rica

Ministerio de Educación de Costa Rica admite rezagos en Matemáticas y Español tras pruebas diagnósticas: “Los avances no son tan grandes como esperamos”

El Ministerio de Educación Pública presentó los resultados nacionales de las pruebas diagnósticas y confirmó que Matemáticas continúa siendo la asignatura con mayores desafíos en primaria y secundaria

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El MEP reconoció que Matemáticas continúa siendo la asignatura con mayores rezagos en primaria y secundaria. Fuente: MEP
El MEP reconoció que Matemáticas continúa siendo la asignatura con mayores rezagos en primaria y secundaria. Fuente: MEP

El Ministerio de Educación Pública (MEP) reconoció este martes que los estudiantes costarricenses todavía arrastran importantes rezagos en Matemáticas, comprensión lectora y escritura, tras presentar los resultados de las pruebas diagnósticas aplicadas durante los primeros meses del 2026 en escuelas y colegios de todo el país.

Las autoridades educativas admitieron que, aunque existen avances, “no son tan grandes” como esperaba la institución y atribuyeron parte de las dificultades al impacto que dejó la pandemia sobre generaciones que aprendieron a leer y escribir durante los años de restricciones sanitarias.

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Los resultados evidenciaron que Matemáticas continúa siendo la materia con mayores desafíos tanto en primaria como en secundaria. Según los datos expuestos por el MEP, apenas un 19.1% de estudiantes de primaria alcanzó el nivel avanzado en esa asignatura, mientras un 44.2% permanece en nivel intermedio.

En secundaria, el panorama también preocupa. En colegios técnicos, únicamente un 17.6% logró nivel avanzado en Matemáticas y un 39% se ubicó en nivel intermedio.

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Esta es la asignatura precisamente que requiere mayor atención pedagógica”, señalaron las autoridades educativas al explicar que los docentes deberán reforzar aprendizajes base antes de avanzar hacia contenidos más complejos.

Comprensión lectora y escritura siguen entre las principales preocupaciones

El MEP también alertó sobre debilidades en comprensión lectora y producción escrita, especialmente en habilidades inferenciales, argumentativas y de redacción.

En Español, cerca de un tercio de estudiantes de primaria alcanzó el nivel avanzado, mientras el resto continúa en niveles básicos e intermedios. Las autoridades insistieron en que los alumnos deben fortalecer competencias relacionadas con inferencia, deducción, análisis de personajes y comprensión causa-efecto.

Como parte de las nuevas estrategias de evaluación, el Ministerio reactivó la prueba nacional de escritura en primaria después de años sin aplicarse.

La prueba arrancó este miércoles 27 de mayo y evaluará a más de 66 mil estudiantes de primaria y 55 mil de secundaria en todo el país.

En primaria, los estudiantes deberán redactar un texto expositivo de 200 palabras dividido en cuatro párrafos, mientras en secundaria elaborarán un ensayo argumentativo de 300 palabras. Las evaluaciones medirán estructura, coherencia, ortografía, puntuación y capacidad argumentativa.

“El sistema educativo que no evalúa la escritura desconoce las competencias y habilidades que tienen sus estudiantes”, afirmaron las autoridades.

Autoridades del MEP presentaron en conferencia de prensa los principales desafíos que enfrenta la educación costarricense. Crédito: MEP
Autoridades del MEP presentaron en conferencia de prensa los principales desafíos que enfrenta la educación costarricense. Crédito: MEP

El MEP defendió cambios en las pruebas nacionales estandarizadas

Las autoridades también anunciaron modificaciones importantes en las pruebas nacionales estandarizadas que se aplicarán este año.

Entre los cambios figura el aumento de preguntas por examen, que pasaron de 35 a 60 ítems, además de la incorporación de cuatro opciones de respuesta en lugar de tres para reducir respuestas al azar.

Asimismo, el MEP explicó que las pruebas ahora serán individualizadas por asignatura y permitirán generar informes personalizados para estudiantes, docentes, centros educativos y autoridades nacionales.

Según el Ministerio, estos reportes facilitarán identificar áreas específicas de mejora y orientar decisiones pedagógicas más precisas. Los padres de familia podrán acceder a los informes mediante usuarios y contraseñas entregados por los centros educativos.

El ministro también defendió el nivel de exigencia de las nuevas evaluaciones y negó que se trate de pruebas “más difíciles”.

“La prueba no puede ser ni totalmente difícil ni totalmente fácil. Tiene que ser una prueba equilibrada y justa”, afirmó durante la conferencia.

Las autoridades educativas aseguraron que los informes individualizados permitirán detectar áreas específicas de mejora en cada estudiante. Fuente: MEP
Las autoridades educativas aseguraron que los informes individualizados permitirán detectar áreas específicas de mejora en cada estudiante. Fuente: MEP

El Gobierno atribuyó parte de los rezagos al impacto de la pandemia

Las autoridades educativas insistieron en que muchos de los resultados reflejan el impacto que tuvieron las limitaciones de clases presenciales entre 2021 y 2022.

En el caso de primaria, las pruebas fueron aplicadas a estudiantes que iniciaron primer grado durante la pandemia, mientras en secundaria corresponden a alumnos que cursaban sexto año durante ese período.

El MEP aseguró que desde 2022 implementa programas para recuperar aprendizajes mediante apoyo tecnológico, tutorías y refuerzo docente, especialmente en Matemáticas, Español e Inglés.

La institución indicó además que invirtió más de USD 10 millones en estrategias de atención prioritaria para estudiantes con rezagos educativos.

Pese a ello, el Ministerio admitió que los desafíos persisten y que las pruebas diagnósticas servirán como herramienta para definir prioridades educativas durante los próximos meses.

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