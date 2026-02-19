Economía

Cómo impactará la reducción de la velocidad máxima en una importante autopista de Buenos Aires

Desde noviembre pasado, el conocido “Acceso Oeste a la ciudad de Buenos Aires” tiene unificada la velocidad máxima en 110 km/h, cuando anteriormente era de 130. Buscan reducir los accidentes, pero persisten las malas conductas al volante. Cuáles son las más frecuentes

Velocidad máxima, distancia entre autos y cambios de maniobra sin señalizar. Los principales causales de accidentes en las autopistas urbanas de AMBA

Desde el pasado 1° de noviembre, la totalidad del trayecto que une la Avenida General Paz con el partido de Lujan, el conocido Acceso Oeste a la ciudad de Buenos Aires, tiene unificada la velocidad máxima en 110 km/h y ya no alterna entre 110 y 130 km/h como ocurría anteriormente.

Hay mayor señalización vertical y luminosa y se reforzaron los controles con la implementación de radares fijos y móviles, sin embargo todavía muchos automovilistas siguen excediendo la velocidad máxima permitida y cuestionando la decisión que tomó Vialidad Nacional.

Los fundamentos de este cambio radican en la premisa de reducir la velocidad porque es la principal causa de accidentes de tránsito, muchos de ellos graves, que se han producido en esa vía de acceso y egreso de la ciudad hacia la zona Oeste.

Un informe elaborado por el Cesvi (Centro de Experimentación y Seguridad Vial), destacó que para detener totalmente un auto que circula a 130 km/h se necesitan unos 94 metros, mientras que si la velocidad es 110 km/h, son necesarios 65 metros. El mismo documento resaltó como complemento que en caso de que, de todos modos, se produzca el impacto, a menor velocidad habrá menos energía cinética para disipar.

Bajo ese mismo concepto de efecto ante un impacto, en muchos países de Europa, por ejemplo, se modificó la velocidad máxima en los centros urbanos de 40 a 30 km/h, entendiendo que, más allá de permitir a un conductor tener más posibilidades de detener el vehículo, un atropellamiento puede ser mucho menos lesivo para un peatón con esa diferencia de velocidad.

En noviembre se puso en práctica la velocidad máxima única en todo el Acceso Oeste del GBA

Prueba piloto

Para analizar el efecto de reducir la velocidad máxima de 130 a 110 km/h, Cesvi publicó el resultado de un estudio propio analizando consumo, tiempo y riesgo de accidentes a una y otra velocidad. Se tomaron tres vehículos idénticos sobre el mismo tramo de la autopista y se recorrió un trayecto de 200 kilómetros a distintas velocidades.

El resultado fue que a 130 km/h se ahorran tan sólo 8 minutos pero aumentando la posibilidad de un accidente en un 33% respecto al auto que hizo el mismo recorrido a 110 km/h. Cesvi señaló que el riesgo se presenta al incrementar la cantidad de frenadas bruscas y la generación de maniobras más exigentes y peligrosas para intentar sostener esa velocidad.

Según los datos del “Observatorio Vial 2024”, elaborado entre esa empresa y los concesionarios de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, la velocidad media de circulación en Panamericana, la primera vía mencionada, fue de 84 km/h, mientras que en Acceso Oeste tuvo un promedio de 80 km/h. El informe destaca, sin embargo, que aunque estos valores se encuentran dentro de los parámetros permitidos, lo más preocupante fueron las conductas registradas por parte de los conductores.

Entre el 15% y el 17% de los automovilistas utilizan el carril izquierdo indebidamente en las autopistas que fueron relevadas en el estudio

Las malas conductas al volante

Uno de los casos es el de aquellos que circulan por el carril izquierdo de forma indebida, es decir sin realizar adelantamientos. En el Acceso Norte la tasa fue del 15% mientras que en Acceso Oeste esa situación se dio en el 17% de los casos.

Otro de los puntos que se destacaron fue el mal uso de las luces intermitentes para marcar los cambios de carril. El 54% de los conductores en Autopistas del Sol no las utilizó al momento de adelantar, mientras que en Autopistas del Oeste ese porcentaje se elevó hasta el 58%.

La distancia entre autos es otra de las malas prácticas que suelen generar accidentes en las autopistas. El 46% de los vehículos livianos que circulan por el Acceso Norte no respetaron la distancia mínima recomendada, mientras que en el Acceso Oeste el porcentaje fue del 33%. “Este comportamiento se traduce en un mayor riesgo de colisión, especialmente en contextos de alta densidad de tránsito y velocidad constante”, destacó el estudio.

En cuanto al uso del cinturón de seguridad, el informe muestra que un 22% de los conductores en Autopistas del Sol y un 20% en Autopistas del Oeste no lo utiliza. Una medida equivalente en el caso de los motociclistas es utilizar el casco. Aunque en este caso el estudio destacó que la adhesión es casi total, ya que en Acceso Norte alcanzó el 100% de los casos y en Acceso Oeste llegó al 98%.

Finalmente, en el caso de los automovilistas, el uso del celular mientras se conduce un vehículo fue otro de los comportamientos relevados por el Observatorio Vial de las tres empresas. En este caso el 13% de los conductores en Autopistas del Sol y el 14% en Autopistas del Oeste fueron observados manipulando su teléfono al volante.

Entre los meses de abril y mayo se publicará el resultado del mismo estudio actualizado con las cifras de 2025, y si bien la medida de reducir la velocidad máxima en algunos tramos de Acceso Oeste y dejarla constante en 110 km/h debería tener un menor impacto en el promedio del año, las mediciones de noviembre y diciembre, podrán mostrar cuánto se puede ganar o no con esta medida.

