Qué dijeron los trabajadores de Fate tras la conciliación obligatoria: “No queremos venir mañana y tener la misma historia”

Trabajadores de Fate reclaman que la medida oficial incluya a toda la plantilla y evite repetir la crisis al día siguiente

En la planta de Fate, ubicada en San Fernando, el cierre sorpresivo y la posterior conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo dejaron a 920 trabajadores frente a un escenario de máxima incertidumbre. En diálogo exclusivo con el canal de streaming Infobae en vivo, Sergio Pons, operario de la fábrica, expresó el pedido unánime del personal: “Si llega a haber conciliación, que sea con toda la gente adentro, con estos días produciendo. No queremos venir mañana y tener la misma historia”.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Pons remarcó que el objetivo de los empleados es claro: “Lo único que queremos nosotros es mantener nuestra fuente de trabajo. Cuando estén dadas las garantías para volver a producir, sería como mínimo un paso adelante, pero bueno…”. La expectativa está puesta en que la conciliación obligatoria no sea solo una formalidad, sino una respuesta concreta que garantice la continuidad laboral.

La noche del cierre y el impacto en la planta

El trabajador relató cómo se enteraron del cierre a través de un mensaje que circuló entre los compañeros de guardia en la madrugada: “A las dos y media la jefatura les dijo que se retiren, que la empresa cerraba. Cuando llegamos, nos encontramos con los candados colocados y las cadenas puestas”. La sorpresa fue total, ya que incluso durante los feriados de carnaval habían sido convocados para tareas de mantenimiento, lo que sugería normalidad.

Pons recordó que la incertidumbre se agravó porque “trabajamos los días de feriado de carnaval inclusive, que son horas extras, y nos hicieron ir para el mantenimiento de las máquinas. Pensábamos que había una baja en la producción, pero que íbamos a seguir trabajando”. El abrupto cierre dejó a los trabajadores sin respuestas y con la expectativa puesta en la resolución de la conciliación.

El cierre repentino de la planta de Fate en San Fernando dejó a 920 trabajadores en plena incertidumbre laboral (RSFotos)

Precariedad, salarios y el temor a un futuro incierto

La situación económica de los empleados suma presión a la crisis. Pons sostuvo: “Hace 14 meses que no tenemos aumento de salario. Estoy cobrando millón y medio y trabajo seis días a la semana, ocho horas por día. Echarle la culpa a nuestro sueldo no tiene sentido”. Además, remarcó que el año pasado la empresa había impulsado un proceso preventivo de crisis, pero fue rechazado por el Ministerio de Trabajo al no poder justificar pérdidas reales.

El miedo a quedarse fuera del mercado laboral es transversal: “Hoy una persona que toda su vida fue operaria ve que están todas las fábricas cerrando o achicando personal. Te dicen que te indemnizan, pero esto fue como en los noventa. ¿Vamos a ser todos Uber? Como en los noventa eran las remiserías. No va a funcionar esto”. La preocupación se extiende a compañeros con décadas de antigüedad y pocos años para jubilarse.

El empleado puntualizó que, más allá de las alternativas que circulan entre los trabajadores —como los autos de aplicación—, “son diálogos que uno ya tiene y después uno dice: ‘¿Hasta dónde te sirve? Pan para el hambre para mañana’”. La exigencia es que la conciliación garantice soluciones estructurales y no una salida individual precaria.

El cierre repentino de la planta de Fate en San Fernando dejó a 920 trabajadores en plena incertidumbre laboral (AP Foto/Rodrigo Abd)

Reclamo a la empresa y advertencia al gobierno

Consultado sobre el cruce de acusaciones entre el gobierno nacional y el dueño de Fate, Pons fue contundente: “Si Milei y Madane se pelean entre ellos, lo que nos importa son nuestras fuentes de trabajo. En última instancia, somos los perjudicados. Ellos no se van a perjudicar en nada”.

El operario cuestionó que la crisis recaiga sobre los trabajadores mientras la empresa pertenece a un grupo con gran capacidad económica: “Madanés tiene una fortuna de 1.500 millones de dólares, es el dueño de Aluar, tiene energía eólica, y todas inversiones que salieron de acá, de la mano de obra de Fate. ¿Ahora nos van a hacer pagar los platos rotos a nosotros?”.

Finalmente, Pons reclamó una política industrial que proteja el empleo y llamó a que, si la empresa no puede justificar pérdidas, se permita a los trabajadores gestionar la planta: “Si dice que esto le da pérdida, que entregue la fábrica a los trabajadores y vamos a ver cómo la hacemos funcionar”.

