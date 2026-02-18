Economía

Qué dijeron los trabajadores de Fate tras la conciliación obligatoria: “No queremos venir mañana y tener la misma historia”

Sergio Pons, empleado de la planta de San Fernando, relató en Infobae a la Tarde la preocupación de los trabajadores y advirtió que la medida solo tendrá sentido si garantiza el empleo y la reanudación de la actividad

Guardar
Trabajadores de Fate reclaman que la medida oficial incluya a toda la plantilla y evite repetir la crisis al día siguiente

En la planta de Fate, ubicada en San Fernando, el cierre sorpresivo y la posterior conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaría de Trabajo dejaron a 920 trabajadores frente a un escenario de máxima incertidumbre. En diálogo exclusivo con el canal de streaming Infobae en vivo, Sergio Pons, operario de la fábrica, expresó el pedido unánime del personal: “Si llega a haber conciliación, que sea con toda la gente adentro, con estos días produciendo. No queremos venir mañana y tener la misma historia”.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Pons remarcó que el objetivo de los empleados es claro: “Lo único que queremos nosotros es mantener nuestra fuente de trabajo. Cuando estén dadas las garantías para volver a producir, sería como mínimo un paso adelante, pero bueno…”. La expectativa está puesta en que la conciliación obligatoria no sea solo una formalidad, sino una respuesta concreta que garantice la continuidad laboral.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

La noche del cierre y el impacto en la planta

El trabajador relató cómo se enteraron del cierre a través de un mensaje que circuló entre los compañeros de guardia en la madrugada: “A las dos y media la jefatura les dijo que se retiren, que la empresa cerraba. Cuando llegamos, nos encontramos con los candados colocados y las cadenas puestas”. La sorpresa fue total, ya que incluso durante los feriados de carnaval habían sido convocados para tareas de mantenimiento, lo que sugería normalidad.

Pons recordó que la incertidumbre se agravó porque “trabajamos los días de feriado de carnaval inclusive, que son horas extras, y nos hicieron ir para el mantenimiento de las máquinas. Pensábamos que había una baja en la producción, pero que íbamos a seguir trabajando”. El abrupto cierre dejó a los trabajadores sin respuestas y con la expectativa puesta en la resolución de la conciliación.

El cierre repentino de la
El cierre repentino de la planta de Fate en San Fernando dejó a 920 trabajadores en plena incertidumbre laboral (RSFotos)

Precariedad, salarios y el temor a un futuro incierto

La situación económica de los empleados suma presión a la crisis. Pons sostuvo: “Hace 14 meses que no tenemos aumento de salario. Estoy cobrando millón y medio y trabajo seis días a la semana, ocho horas por día. Echarle la culpa a nuestro sueldo no tiene sentido”. Además, remarcó que el año pasado la empresa había impulsado un proceso preventivo de crisis, pero fue rechazado por el Ministerio de Trabajo al no poder justificar pérdidas reales.

El miedo a quedarse fuera del mercado laboral es transversal: “Hoy una persona que toda su vida fue operaria ve que están todas las fábricas cerrando o achicando personal. Te dicen que te indemnizan, pero esto fue como en los noventa. ¿Vamos a ser todos Uber? Como en los noventa eran las remiserías. No va a funcionar esto”. La preocupación se extiende a compañeros con décadas de antigüedad y pocos años para jubilarse.

El empleado puntualizó que, más allá de las alternativas que circulan entre los trabajadores —como los autos de aplicación—, “son diálogos que uno ya tiene y después uno dice: ‘¿Hasta dónde te sirve? Pan para el hambre para mañana’”. La exigencia es que la conciliación garantice soluciones estructurales y no una salida individual precaria.

El cierre repentino de la
El cierre repentino de la planta de Fate en San Fernando dejó a 920 trabajadores en plena incertidumbre laboral (AP Foto/Rodrigo Abd)

Reclamo a la empresa y advertencia al gobierno

Consultado sobre el cruce de acusaciones entre el gobierno nacional y el dueño de Fate, Pons fue contundente: “Si Milei y Madane se pelean entre ellos, lo que nos importa son nuestras fuentes de trabajo. En última instancia, somos los perjudicados. Ellos no se van a perjudicar en nada”.

El operario cuestionó que la crisis recaiga sobre los trabajadores mientras la empresa pertenece a un grupo con gran capacidad económica: “Madanés tiene una fortuna de 1.500 millones de dólares, es el dueño de Aluar, tiene energía eólica, y todas inversiones que salieron de acá, de la mano de obra de Fate. ¿Ahora nos van a hacer pagar los platos rotos a nosotros?”.

Finalmente, Pons reclamó una política industrial que proteja el empleo y llamó a que, si la empresa no puede justificar pérdidas, se permita a los trabajadores gestionar la planta: “Si dice que esto le da pérdida, que entregue la fábrica a los trabajadores y vamos a ver cómo la hacemos funcionar”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Temas Relacionados

Fateconciliación obligatoriaconflicto laboralSecretaría de TrabajoInfobae a la TardeInfobae en Vivo

Últimas Noticias

La deuda pública en enero bajó tras subir en diciembre y el Gobierno descarta sorpresas en los próximos vencimientos

La Administración Central registró operaciones por USD 40.712 millones, con un disminución neta de USD 2.024 millones y pagos concentrados en títulos ajustados por inflación. El equipo económico enfatiza la importancia de renovar compromisos

La deuda pública en enero

El Banco Central aprovecha la estabilidad del dólar: suma compras por más USD 2.100 millones en el año

La autoridad monetaria adquirió USD 80 millones de dólares y superó el 20% del objetivo de compra de divisas fijado para 2026

El Banco Central aprovecha la

La tasa de desocupación cayó a 6,3% en el tercer trimestre de 2025

El Indec dio a conocer los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPHoG) total urbano del período comprendido entre julio, agosto y septiembre. La situación por provincia y que pasó respecto a 2024

La tasa de desocupación cayó

La empresa que fabrica Fiat, Peugeot, Citroën y Ram frenó la producción en su planta de El Palomar hasta marzo

Las operaciones de Stellantis en la fábrica bonaerense tendrán una pausa por el resto del mes, debido a cambios en la demanda. Se aprovechará para optimizar la provisión de piezas e insumos esenciales

La empresa que fabrica Fiat,

Qué pasará con supermercados, shoppings y otros comercios este 19 de febrero en el paro general de la CGT

El escenario operativo comercial se prepara ante una jornada de alcance nacional, con previsiones logísticas, esquemas de funcionamiento dispares y decisiones empresarias que buscan sostener la actividad diaria frente a posibles dificultades de traslado

Qué pasará con supermercados, shoppings
DEPORTES
Paola Suárez asumió como capitana

Paola Suárez asumió como capitana de la Billie Jean King Cup: “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”

La encendida defensa de uno de los representantes de Gianluca Prestianni: “Solo él y Vinícius saben lo que se dijeron”

Cruce de ídolos de River Plate por Gallardo: Astrada criticó una frase de Ramón Díaz y Emiliano pidió salir al aire para responder

El Inter de Lautaro Martínez visita al Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: la agenda completa

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

TELESHOW
Ian Lucas habló de su

Ian Lucas habló de su secreto de seducción y provocó una respuesta irónica de Wanda: “¡Qué rápidas que son!“

El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

INFOBAE AMÉRICA

Cañones eternos, comidas únicas y

Cañones eternos, comidas únicas y monasterios legendarios: así es Macedonia del Norte, el secreto mejor guardado de los Balcanes

La Asamblea aprueba financiamiento de $75 millones para el programa Doctor SV en El Salvador

Bayer acordó pagar USD 7.250 millones para cerrar miles de demandas por el herbicida Roundup en Estados Unidos

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador