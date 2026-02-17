La acumulación de reservas recibirá otro golpe: el vencimiento que debe pagar el BCRA este mes

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el 75% de los dólares que compraron en 2025 no se pudo acumular porque se fue en el pago de deuda.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró casi USD 2.100 millones desde enero, pero la mayor parte de esas divisas se destinó al pago de deuda internacional y transferencias al Tesoro. La atención del mercado se centra en la falta de acumulación de reservas, a pesar de la estabilización lograda en las últimas semanas, y en el inminente desafío que enfrentará el ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de febrero con el pago de los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal).

El equipo económico debe afrontar un pago de USD 1.000 millones por este instrumento emitido por el BCRA para sanear la deuda de los importadores heredada de la gestión anterior. Según comentaron fuentes del mercado a Infobae, la obligación se cumpliría el viernes 27, último día hábil del mes.

Pero la operación plantea dudas sobre la capacidad del BCRA para sostener el nivel de reservas tras una etapa de compras sistemáticas en el mercado de cambios. Desde el inicio de la fase cuatro del programa económico, el BCRA compró casi USD 2.100 millones, aunque no logró retener la totalidad debido a los compromisos de deuda externa.

El pago de USD 827 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) a principios de mes se hizo con reservas del BCRA.

Este desempeño brindó cierta calma en el mercado cambiario y permitió fortalecer de modo moderado la posición externa de la autoridad monetaria en vísperas del vencimiento, pero persisten las dudas sobre los flujos de divisas y la evolución de las obligaciones financieras que enfrenta Argentina durante el resto del año.

El vencimiento del Bopreal, previsto para fin de febrero, representa una de las pruebas inmediatas en la agenda de Luis Caputo. Este bono fue diseñado para facilitar la cancelación de deudas comerciales en un contexto de escasez de divisas y restricciones cambiarias, que limitaron el acceso al mercado para importadores y empresas. El calendario marca ahora un hito en el que se pondrá a prueba la capacidad del BCRA para cumplir obligaciones en dólares sin comprometer la estabilidad alcanzada.

“Pone presión sobre la compra de divisas del BCRA. En lo que va del año, de los USD 2.000 millones que compró, USD 350 millones se los vendió al Tesoro y USD 1.000 millones los vas a usar para el Bopreal a fin de mes”, señaló Lucio Garay Mendez, economista de Eco Go. A esa cifra se suma el pago de USD 827 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) a comienzos de mes, para lo cual se adquirieron Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos.

“Va a pegar, todo pago te las hace bajar las brutas. Pero a las netas no te impacta porque no las cuenta”, sostuvo Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen & Aliados. Una meta que se encuentra en negociación con el FMI en la segunda revisión del acuerdo, que ya terminó su visita por Buenos Aires y continuará de forma virtual. Para fines de 2025, el objetivo era que estuvieran en USD -2.600 millones y tras haberlo incumplido, ahora Argentina solicita un waiver (dispensa) para acceder a un último desembolso de USD 1.000 millones.

¿Cambio de estrategia?

El monto de aproximadamente USD 1.000 millones constituye una exigencia considerable para las reservas internacionales, que el viernes cerraron en USD 45.158 millones, tras compras por USD 42 millones. El impacto de este vencimiento será seguido de cerca por analistas, operadores y empresas, dado que la dinámica de las reservas se considera uno de los indicadores centrales para medir la solidez financiera del país.

Pero llama la atención la estrategia adoptada por el equipo económico. Ya a fines de 2025, en medio de críticas por la falta de acumulación, Caputo afirmó que en 2026 los compromisos en moneda extranjera se afrontarían mediante diversos instrumentos de financiamiento ofrecidos a Argentina, permitiendo al BCRA acumular reservas.

“Por cada dólar que compramos, el 75% se destinó a pagar deudas”, afirmó Caputo durante su participación en el streaming Las tres anclas. En donde subrayó que esa dinámica respondió a la ausencia de refinanciamiento que enfrenta el país y que no sucedería lo mismo durante el 2026.

La estrategia de Caputo se apoya en la estabilización del tipo de cambio oficial y en la administración del flujo de divisas. Las compras sostenidas de dólares permitieron recuperar parte del terreno perdido, aunque la demanda privada y el contexto internacional siguen condicionando la acumulación de reservas. El pago del Bopreal en febrero será un test para la consistencia de esta política.

El monitoreo de las intervenciones del BCRA en el mercado de cambios y la programación de pagos constituyen parámetros centrales para los operadores. Tras el pago de los Bopreal a fines de febrero, no se esperan compromisos de magnitud similar hasta julio, lo que introduce un periodo de relativa calma en el calendario de vencimientos, aunque la dinámica de reservas y los desafíos estructurales de la economía mantienen la atención sobre la política cambiaria y monetaria.

El dólar mayorista cerró la semana en torno a $ 1.400, mientras que el minorista aumentó $ 5 y quedó en $ 1.420.

La estructura de vencimientos después de febrero otorga cierto alivio a la planificación financiera, al no registrarse obligaciones comparables hasta el segundo semestre. Esta ventana temporal permite al BCRA enfocar sus esfuerzos en consolidar la estabilidad, aunque el foco del mercado permanece en la evolución de las reservas y el cumplimiento de las metas en materia cambiaria.

El contexto macroeconómico, caracterizado por la volatilidad internacional y desafíos internos persistentes, condiciona la dinámica de acumulación de reservas. El pago de más de USD 1.000 millones por Bopreal se presenta como un test relevante en la hoja de ruta del equipo liderado por Luis Caputo. La evolución de las reservas y la capacidad de respuesta del BCRA continuarán bajo la lupa de los mercados en las próximas semanas.