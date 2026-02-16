Economía

Por qué las reservas internacionales no crecen a un mayor ritmo pese a las compras millonarias del Banco Central

La autoridad monetaria compró casi USD 2.100 millones en lo que va de 2026. Sin embargo, la mayor parte de esos dólares se destinaron al pago de deuda del Tesoro. Qué anticipan los economistas para los próximos meses

El Banco Central aceleró la
El Banco Central aceleró la compra de divisas pero eso no se tradujo en un aumento significativo de las reservas. REUTERS/Agustin Marcarian

Con el inicio de la nueva etapa del programa económico, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aceleró la compra de dólares con el fin de fortalecer sus activos en moneda extranjera. Aunque las reservas internacionales evidenciaron un crecimiento desde comienzos de 2026, permanece por encima de los USD 45.000 millones desde hace varias jornadas, sin registrar avances significativos.

En las últimas 30 ruedas, las adquisiciones del BCRA totalizaron USD 2.089 millones, correspondientes a la llamada “fase 4” del actual plan económico. El Central lleva a cabo estas compras mediante la emisión de pesos sin esterilización, lo que contribuye a mantener la liquidez del sistema y evita presiones alcistas sobre las tasas de interés. Más tarde, el Tesoro retira parte de esos pesos a través de colocaciones de deuda en moneda local.

Las estimaciones oficiales para 2026 prevén un saldo neto positivo de adquisiciones de divisas que podría oscilar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, según el grado de remonetización -aumento de demanda de pesos- de la economía. Santiago Bausili, titular del Banco Central, señaló que el ritmo de incremento de reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como del flujo de dólares que llegue al país. A la fecha, la autoridad monetaria ya superó el 20% del objetivo previsto para el año.

En tanto, las reservas internacionales brutas, que no contabilizan los pasivos de la entidad, se ubican en USD 45.158 millones, aunque en el año habían alcanzado los USD 46.240 millones, el nivel más alto desde agosto de 2021, previo a un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte del Ministerio de Economía.

En efecto, el principal factor que limita una acumulación de divisas más vigorosa responde a los pagos de deuda externa efectuados por el Tesoro Nacional, que adquiere divisas al BCRA para afrontar compromisos financieros, lo que reduce el saldo disponible en moneda extranjera.

Al mismo tiempo, y en menor medida, la variación del precio global del oro también incide en la posición extranjera de la entidad monetaria, que posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas. A lo largo de 2026, el crecimiento del valor del metal precioso, activo de refugio frente a eventos de alta volatilidad mundial, hizo que las reservas se revaloricen. En los últimos días, la cotización cedió a USD 5.000 la onza desde picos de USD 5.600, lo que impactó de forma negativa en las arcas del banco de bancos.

“En lo que va de 2026, el BCRA acumula compras en el MULC por USD 2.090 millones. No obstante, parte de ese esfuerzo se ve compensado por ventas al propio Tesoro, que totalizan alrededor de USD 1.250 millones en el año, destinadas principalmente al pago de intereses de deuda -por lo que la acumulación de dólares es por un monto menor-”, estimó un informe de la consultora Invecq.

Bajo la perspectiva de los analistas, de cara a los próximos meses la oferta de divisas en el mercado cambiario podría sostenerse, alimentada por la continuidad de colocaciones de deuda en moneda extranjera y el comienzo paulatino de la liquidación del sector agroexportador, cuyo mayor flujo se da históricamente en el segundo trimestre.

“El escenario actual combina una demanda por instrumentos en pesos que continúa firme, una elevada oferta de divisas y un contexto internacional favorable para las monedas de la región, factores que sostienen el atractivo del carry y la apreciación del tipo de cambio en el corto plazo", evaluaron los consultores.

No obstante, advirtieron que el segundo semestre suele presentar una menor oferta de dólares, por lo que resulta clave “aprovechar el flujo actual para fortalecer y acelerar aún más la acumulación de reservas” a fin de “evitar una apreciación excesiva del tipo de cambio y reducir los riesgos de mayor volatilidad cambiaria hacia la segunda mitad del año”.

En la misma línea, un reporte de Aurum Valores destacó que “la acumulación aún no alcanza a compensar el uso de divisas (y endeudamiento vía REPO) para pagar los vencimientos de bonos del 09/01″, en referencia al pago de deuda con bonistas privados por USD 4.200 millones a comienzos de enero de este año.

“A fin de mes además el BCRA deberá pagar USD 1.000 millones del Bopreal (BPY26) lo que reducirá nuevamente el stock de reservas netas (si el FMI desembolsa antes de esa fecha el próximo pago no sabemos si se destinará a devolver los DEGs al Tesoro USA o se usarán para pagar ese bono)”, agregaron.

Las compras del Tesoro al
Las compras del Tesoro al BCRA para pagar deudas limitaron la acumulación de reservas. REUTERS/Matias Baglietto

Desde MegaQM remarcaron que el factor clave para los meses venideros es que el Tesoro logre afrontar sus vencimientos de deuda en moneda extranjera sin necesidad de seguir recurriendo a las divisas del BCRA. “Cada vez que lo hace, genera un stress de liquidez en el mundo pesos. Las subas de tasas de corto plazo hacen más complejo lograr estirar los vencimientos de la deuda en pesos”, alertaron.

Y agregaron: “Si bien el equipo económico insiste con que no necesita acceder al mercado, el equilibrio cambiario – monetario luce más razonable sin esa exigencia de divisas. La ventana de oportunidad puede aparecer luego de cerrar la revisión con el FMI y ya entrado el período de mayor oferta estacional de divisas. La fecha límite seguramente sea algunas semanas previo al próximo vencimiento (9 de julio)“.

Un análisis de GMA Capital planteó que “el avance en la acumulación de reservas, junto con la esterilización sostenida y la estabilidad cambiaria, continúa reconfigurando el balance financiero de corto plazo”. Sin embargo, consignaron los expertos, su sostenibilidad no deja de estar condicionada también por la administración de las condiciones en la plaza en pesos.

A propósito de los factores que sostienen la estabilidad cambiaria en un contexto de saldo comprador del Banco Central, sobresalen las emisiones de deuda corporativa y provincial en los mercados internacionales por más de USD 12.000 millones desde las elecciones legislativas y la liquidación de préstamos locales en dólares, como contrapartida de depósitos en moneda extranjera en récords.

“La fuente sigue siendo principalmente la cuenta financiera, explicada por colocaciones corporativas y de provincias y el impulso que tomaron los préstamos en moneda extranjera, todos con obligación de ser liquidados en el MLC. El carry cubierto que promueve el Gobierno, convalidando tasas en pesos por encima de la inflación esperada en un contexto de menores expectativas de depreciación, luce como el nuevo puente hasta que ingresen los dólares de la cosecha en el segundo trimestre", concluyeron de la consultora LCG.

