La petrolera italiana ENI elogió su proyecto conjunto con YPF sobre GNL en un artículo del Financial Times

Claudio Descalzi, CEO de la empresa, explicó al diario británico las ventajas de esa tecnología y explicó el acuerdo con la firma argentina

Horacio Marín y Claudio Descalzi,
Horacio Marín y Claudio Descalzi, CEOs de YPF y ENI. Detrás, Milei y Giorgia Meloni, jefa de gobierno de Italia

Un extenso artículo del diario británico Financial Times sobre la creciente relevancia de las plataformas flotantes de Gas Natural Licuado (GNL) destacó el caso de Nguya, de la petrolera italiana ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), en las costas del Congo.

El Nguya, destaca la nota, es más largo que el portaaviones más grande de las fuerzas armadas de EEUU y empequeñece el buque tanque de más de 300 metros que hizo allí su primera carga de GNL.

El artículo destaca con ese ejemplo el creciente peso de las plataformas flotantes en el comercio mundial de gas y proyecta un aumento de 150% en su capacidad de procesamiento entre 2025 y 2032. Y en ese ámbito, también pone de relieve el proyecto Argentina LNG, que ENI comparte con YPF y otras compañías.

Flotante o terrestre

Según Claudio Descalzi, CEO de ENI, las plataformas flotantes brindan rapidez operativa, seguridad y menores costos, en especial en regiones en las cuales construir proyectos terrestres es complicado o políticamente riesgoso.

Claudio Descalzi, CEO de ENI,
Claudio Descalzi, CEO de ENI, exponiendo en un tradicional evento energético internacional REUTERS/Callaghan O'Hare/File Photo

Antes, dice Descalzi, era más fácil la licuefacción de gas en estaciones terrestres, pero las condiciones cambiaron. Como ejemplo señala que un atentado terrorista en 2021 hizo que Total Energies pudiera reiniciar el mes pasado, casi cinco años después, la construcción de una planta de ese tipo en Afungi, Mozambique. En cambio, ejemplifica, el Coral South, otra plataforma flotante de ENI situada a “unas pocas docenas de millas” de donde ocurrió el ataque terrorista, opera segura y sin interrupciones desde 2022.

El artículo del FT destaca el avance global de las plantas flotantes y su rol de aceleradoras de proyectos en zonas complejas y con menores costos que las instalaciones en tierra.

El propio Descalzi eligió como ejemplo el proyecto de Argentina LNG, en el que su empresa se asoció con YPF y XRG, brazo de inversiones energéticas internacionales de Adnoc, la Compañía Petrolera Nacional de Abu Dhabi, el más rico de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Vaca Muerta como ejemplo

“Descalzi desestimó las preocupaciones de que las plantas flotantes de GNL no puedan igualar la escala de las instalaciones en tierra, señalando el próximo proyecto de Vaca Muerta en Argentina. Allí planea desplegar una flota de barcos que serán cada uno más del doble del tamaño del Nguya y que eventualmente podrán producir 18 millones de toneladas de GNL al año, una cifra comparable con algunas grandes terminales exportadoras de Estados Unidos”, dice el artículo de Financial Times.

La foto que encabeza el
La foto que encabeza el artículo del FT muestra la enorme dimensión de Nguya, la plataforma de GNL de ENI en el Congo

Esa proyección excede en 50% lo anunciado oficialmente. El jueves pasado YPF, ENI Y XRG firmaron el acuerdo de desarrollo conjunto (Joint Development Agreement, JDA) para avanzar en el proyecto Argentina LNG, enfocado en la producción y licuefacción de gas natural con destino a la exportación. El proyecto prevé una producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, mediante dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), cada una con una capacidad de 6 MTPA. “El proyecto -precisó en un comunicado la petrolera- está diseñado para integrar las etapas de producción, procesamiento, transporte y exportación de GNL”.

El JDA estableció un plan de trabajo. Los tres socios avanzarán a la etapa de Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design, FEED) y actividades asociadas, incluyendo ingeniería, estructuración técnica y principales frentes de trabajo comerciales y de financiamiento, precisó un comunicado de YPF.

Proyecto global

El presidente de la compañía argentina, Horacio Marín, dijo que el nuevo paso “marca la incorporación formal de XRG al proyecto que venimos desarrollando junto con ENI. Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026”.

Vista aérea del pryecto de
Vista aérea del pryecto de planta terrestre de GNL en Mozambique, que TotalEnergy reinició en enero pasado, 5 años después de un atentado terrorista ocurrido en 2021 REUTERS Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Según el artículo del FT, las plataformas flotantes ofrecen soluciones más adaptables y menos costosas que las instalaciones en tierra y viabilizan fuentes de vida útil más corta.

Como ejemplo de éxito en ese rubro menciona también a la noruega Golar, que aportará las plataformas flotantes del otro proyecto de GNL existente en la Argentina, Southern Energy, encabezado por Pan American Energy (PAE) y también integrado por YPF, Pampa Energía y Harbour Energy. El éxito de Golar, listada en Nueva York, se refleja en la evolución de su valor de mercado, que creció más de 100% en los últimos dos años, de poco menos de USD 2.200 millones en marzo de 2024 a más de USD 4.400 millones en la actualidad.

ENI también se posicionó como referente, por su apuesta al desarrollo de tecnología flotante. Al respecto, Descalzi señaló: “cuando Argentina decidió explotar su gas en aguas poco profundas, nos contactaron porque somos expertos en esta especialidad. Así que es una gran ventaja”.

