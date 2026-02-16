Economía

El presidente de Camarco habló tras el mensaje de Caputo a los empresarios: “Apoyamos fervientemente la reforma laboral”

Gustavo Weiss explicó que la iniciativa representa una oportunidad para reducir la informalidad y reactivar el empleo en el rubro, en un contexto de fuerte parálisis por la falta de inversiones y el estancamiento del mercado inmobiliario

Guardar
Weiss consideró que la reforma laboral representa una oportunidad concreta para reducir la informalidad y reactivar el empleo formal en la construcción

En una entrevista exclusiva en Infobae en vivo, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, defendió con firmeza la postura del sector ante las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. “El sector, particularmente el G6, ha sido enfático defendiendo no solamente la aprobación de la ley, sino en el Consejo de Mayo”, aseguró Weiss, al referirse al tratamiento parlamentario de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Durante su participación en el ciclo Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz y el staff integrado por Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Weiss subrayó el acompañamiento del empresariado a la media sanción obtenida en el Senado: “Fuimos proactivos en el tratamiento de la ley, hicimos una serie de sugerencias y apoyamos desde siempre la ley”. En ese sentido, aclaró que aunque “puede ser que no hayamos dicho específicamente sobre la reducción de las cargas patronales para los primeros empleos”, desde la Cámara “apoyamos fervientemente la reforma laboral”.

El empresariado y el debate por la reforma laboral

Al ser consultado sobre los cuestionamientos de Caputo, Weiss remarcó: “El ministro lo que dice es que no pusimos especial énfasis en la reducción de las cargas patronales para los primeros empleos. Bueno, puede ser que haya habido omisiones en ese sentido. No, no digo que no, pero me refiero que el empresariado, muy mayoritariamente, apoyó la sanción de la ley, la media sanción de la ley. Y seguiremos apoyando en Diputados, sin duda”.

Weiss, quien representa a uno de los sectores más afectados por la recesión y el ajuste fiscal, explicó el contexto en el que la Cámara sostiene su postura: “El Gobierno ha privilegiado el ajuste fiscal, el déficit cero por encima de otras erogaciones, y una de las que ha sufrido ha sido la inversión en infraestructura pública”.

El presidente de la entidad también hizo foco en el impacto de la coyuntura para el empleo: “Caímos 25% entre mediados del 23 a mediados del 24, casi exactamente lo que decías. Perdimos 120 mil puestos de trabajo en ese período”.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, expresó el fuerte apoyo del sector a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei (Infobae en Vivo)

Licencias médicas, abusos y la visión del sector

Durante el intercambio, el staff de Infobae al Regreso introdujo el debate sobre las licencias médicas y el ausentismo laboral en la construcción. Weiss sostuvo: “Creo que es un tema que por supuesto hay que discutir y analizar. La sensibilidad social hace que hay que respetar a quienes realmente tienen la enfermedad y no pueden quedar desprotegidos respecto a cobrar la totalidad del sueldo”.

No obstante, advirtió sobre los abusos: “Hay muchos abusos en los certificados médicos. Me parece que es un tema que hay que analizar profundamente, pero partiendo de la base que hay que respetar a todos aquellos que realmente tienen la enfermedad”. Y detalló: “No sé si los certificados médicos son totalmente apócrifos o muchos médicos tienden a ser complacientes ante determinadas declaraciones de enfermedad”, ejemplificando con casos de dolencias psiquiátricas o contracturas.

Weiss diferenció entre los problemas de ausencias injustificadas y las licencias que requieren certificación médica: “Un tema es una licencia médica que requiere un certificado médico y atrás hay una enfermedad, sea esta estrictamente cierta o no tanto, eso es un tema. Otro tema son ausencias, llegadas tarde”.

El futuro de la construcción y la inversión pública bajo Milei

La entrevista permitió a Weiss profundizar sobre las causas estructurales de la crisis en la construcción: “La ausencia casi absoluta de la inversión pública en infraestructura” y la falta de créditos hipotecarios a largo plazo fueron señalados como los principales factores que explican la caída del sector. “Mientras no haya créditos hipotecarios a largo plazo, 20, 30 años, no va a haber créditos hipotecarios en el volumen suficiente y, en nuestra opinión, la industria de la construcción de viviendas va a seguir ralentizada”.

Consultado sobre los posibles efectos de la nueva ley laboral, Weiss fue categórico: “Esto lo que va a servir es a dos cosas. Por un lado, el enorme mercado informal de trabajo es susceptible de que con esta ley algunos puedan pasar a la formalidad. El segundo punto es que cuando la economía crezca, es la única forma de crear empleo, no es con una ley nueva, sino que la economía crezca”. Desde la Cámara, el compromiso permanece: “Seguiremos apoyando en Diputados, sin duda”.

