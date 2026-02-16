Economía

Caputo envió un mensaje a los empresarios: “Les bajamos un 85% las cargas patronales y ninguna cámara festeja”

El titular del Palacio de Hacienda habló de la reducción de la carga fiscal a los empleadores para los nuevos empleos incluida en la reforma laboral y se quejó de la poca repercusión entre los empresas

Guardar
El ministro de Economía, Luis
El ministro de Economía, Luis Caputo. REUTERS/Tomas Cuesta

El ministro de Economía, Luis Caputo, resaltó la disminución de las contribuciones de los empleadores que implicará la reforma laboral si finalmente se aprueba en la Cámara de Diputados. Además, se mostró sorprendido por la reacción empresaria.

“Esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85 por ciento para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro!”, dijo Caputo en su cuenta de la red social X, haciendo referencia a un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que detalla la reducción del costo laboral en caso de aprobarse el proyecto que ya tuvo media sanción en el Senado. El mensaje fue retuiteado por el Presidente Javier Milei.

Ese informe señala que, a partir del Régimen de incentivo a la formalización laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incluidos en la reforma, las contribuciones del empleador por un nuevo empleado bajarían desde el 27% actual al 15%, por un periodo de 48 meses.

Contribuciones del empleador a la
Contribuciones del empleador a la seguridad social antes y después de la reforma laboral (IARAF)

Así, la cuña derivada de sumar aportes personales y contribuciones patronales pasaría desde el 44% al 32%, bajando 12 puntos porcentuales del salario bruto del empleado.

Impacto de la reforma laboral
Impacto de la reforma laboral en aportes a la Seguridad Social: comparativa de sueldo bruto (IARAF)

El IARAF también compara la carga tributaria que pesa sobre el empleo formal en Argentina con la de los países miembros de la OCDE, a partir de los cambios introducidos por la reforma laboral.

Se evalúan tres dimensiones: la carga de las contribuciones patronales sobre el costo laboral total, la carga conjunta de aportes y contribuciones, y la denominada cuña fiscal, que mide el peso total de los tributos laborales sobre un trabajador promedio.

En primer lugar, el análisis se concentra en la carga patronal sobre el costo laboral total. Según la metodología de la OCDE, los países con mayor presión en este rubro son Francia, con un 26,7%; Chequia, con 25,3%; y Estonia, también con 25,3%. En el extremo opuesto aparecen Nueva Zelanda, Chile y Colombia, que registran una carga nula bajo este criterio.

El informe aclara que en estos casos no existe un cobro obligatorio del tributo con destino a un fondo público, conforme a la metodología utilizada. El promedio de los países de la OCDE se ubica en 13,4%.

En ese escenario, la Argentina presenta una carga patronal del 21,2% del costo laboral total, lo que la ubica en el décimo lugar entre los 39 países analizados. Sin embargo, al incorporar las modificaciones de la reforma laboral, esa presión se reduce al 20,6% para grandes empresas y al 19,7% en el caso de las pymes, lo que desplaza al país al puesto 11 del ranking.

La reforma laboral ya se
La reforma laboral ya se aprobó en el Senado y deberá tratarse en la Cámara de Diputados (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Para los trabajadores comprendidos en el régimen RIFL, la carga baja al 13% durante cuatro meses, con lo que Argentina pasa al puesto 20 dentro del conjunto evaluado.

El informe también examina la carga conjunta de aportes personales y contribuciones patronales, antes y después de la reforma. En esta medición, los países con mayor carga sobre el costo laboral total son Austria, con 35,7%; nuevamente Francia, con 35%; y Argentina, con 34,6%.

En el extremo inferior bajo esta medición alternativa se ubican Nueva Zelanda, Dinamarca y Colombia, con una carga prácticamente nula. El promedio de la OCDE alcanza el 21,6%.

Al sumar los efectos de la reforma laboral, junto con los esquemas FAL y RIFL, la carga conjunta en Argentina se reduce al 34,6% para una empresa grande, al 33,3% para una pyme y al 27,8% para trabajadores alcanzados por el RIFL.

Según el IARAF, este ajuste implica que el país pasa del tercer puesto entre los de mayor carga al quinto lugar en el caso de grandes empresas, al séptimo para pymes y al decimosexto para los trabajadores bajo el régimen especial.

La tercera dimensión evaluada es la cuña fiscal, definida como el peso total de los tributos laborales sobre el costo laboral de un trabajador formal promedio. De acuerdo con la metodología de la OCDE, el cálculo incluye las contribuciones a la seguridad social que recaen sobre empleador y trabajador, el impuesto a las ganancias y descuenta eventuales transferencias monetarias del Estado.

El informe aclara que se considera el caso de un trabajador soltero sin hijos y que, bajo este supuesto, las transferencias corrientes son nulas en todos los países.

En esta comparación, los países con mayor cuña fiscal son Bélgica, con 52,6%; Alemania, con 47,9%; y Austria, con 47,3%. En el otro extremo se ubican Nueva Zelanda, con 20,8%; Chile, con 7,2%; y Colombia, con 0%.

Cuña fiscal: impacto de la
Cuña fiscal: impacto de la reforma laboral en Argentina y comparación global (IARAF)

Considerando la cuña fiscal completa —aportes personales, contribuciones patronales e impuesto a las ganancias— Argentina registra una carga del 34,6%, lo que la posiciona en el puesto 25 entre los 39 países analizados, por debajo del promedio de la OCDE.

Al incorporar los cambios previstos, la cuña fiscal total de un trabajador formal empleado en una gran empresa se reduce al 34,1%, manteniendo a Argentina en el puesto 25. Para un trabajador de una pyme, la carga baja al 33,4% y conserva la misma ubicación relativa.

En el caso de los empleados alcanzados por el RIFL —con vigencia de 48 meses— la cuña fiscal desciende al 27,8% del costo laboral total, lo que desplaza al país al puesto 32 dentro del grupo de 39 economías evaluadas.

Temas Relacionados

Luis CaputoReforma laboralcargas patronalesIARAFúltimas noticias

Últimas Noticias

Debate por la reforma laboral: cómo es el sistema de licencias por enfermedad en Uruguay

La discusión sobre los cambios en los permisos laborales por motivos de salud suma cuestionamientos y comparaciones con otros modelos de la región, mientras se profundiza el análisis sobre el ausentismo en el empleo privado

Debate por la reforma laboral:

El economista más escuchado por Milei explicó por qué baja el dólar

Juan Carlos de Pablo analizó causas y efectos de lo que sucede en el mercado cambiario y planteó que si el BCRA no estuviera comprando divisas, el descenso sería aún más marcado

El economista más escuchado por

La petrolera italiana ENI elogió su proyecto conjunto con YPF sobre GNL en un artículo del Financial Times

Claudio Descalzi, CEO de la empresa, explicó al diario británico las ventajas de esa tecnología y explicó el acuerdo con la firma argentina

La petrolera italiana ENI elogió

Expensas en alza: superan los $254.000 y aumentan por encima de la inflación

El aumento mensual, impulsado principalmente por los salarios de los encargados y el encarecimiento de los servicios, vuelve a golpear el presupuesto de inquilinos y propietarios en un contexto de pérdida de poder adquisitivo

Expensas en alza: superan los

Desde países hasta la NBA entera: Forbes reveló todo lo que Elon Musk podría comprar con su fortuna

El capital del fundador de Tesla y SpaceX equivale al valor de activos inmobiliarios estatales, autos nuevos anuales y grandes instituciones educativas, reflejando un alcance económico sin antecedentes

Desde países hasta la NBA
DEPORTES
Efecto Messi en Estados Unidos:

Efecto Messi en Estados Unidos: Inter Miami se convirtió en la franquicia más valiosa de la MLS

El crudo análisis de Diego Latorre sobre el presente de Boca Juniors tras el empate contra Platense: “El equipo desencanta”

La escalofriante caída que sufrió un esquiador después de saltar una rampa de 40 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno

El escalofriante nocaut que se perfila como el mejor del año en el boxeo: “Uno de los golpes más limpios que jamás verás”

Una jugada nunca vista: el VAR anuló el gol de un equipo por una falta de su entrenador

TELESHOW
Agustina Cherri celebró sus 43

Agustina Cherri celebró sus 43 años en Punta Cana: “Me siento más niña que en mi niñez”

Kennys Palacios sorprendió al apoyar la serie de la China Suárez, “En el Barro 2″

Wanda Nara y Lali Espósito juntas en “La Casita” de Bad Bunny: el baile que se hizo viral

El domingo que cambió Masterchef Celebrity: minutos sacrificados, ingredientes exóticos y un mercado relámpago que desestabilizó a todos

Bad Bunny cerró su trilogía histórica en Argentina rodeado de estrellas de la música y con un show deslumbrante

INFOBAE AMÉRICA

Miss Universo se descompensó en

Miss Universo se descompensó en la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ecuador

Una ballena azul, el animal más grande del planeta, fue visto por primera vez en la costa de Chubut

Cuatro pruebas para hacer en casa y saber si estás envejeciendo bien

120 hectáreas, una ciudad perdida y un hallazgo sin precedentes: la ciencia desentierra a Madinat al Zāhira y revela un misterio de mil años

Panamá arranca 2026 con 675 casos de malaria y transmisión activa