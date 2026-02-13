Economía

El dólar subió y cortó una racha de seis caídas consecutivas: cuánto bajó en la semana

El billete al público aumentó cinco pesos, a $1.420 en el Banco Nación. La divisa mayorista avanzó a $1.399,50, aunque en la semana bajó 32,50 pesos o 2,3%

La oferta mayorista fue elevada
La oferta mayorista fue elevada y se acercó a los USD 600 millones.

Mientras que el volumen de operaciones en el mercado mayorista volvió a crecer a importantes USD 569,7 millones en el segmento de contado -una cifra alta para esta época del año-, el dólar mayorista experimentó un leve incremento e interrumpió una serie de seis bajas consecutivas, cuando alcanzó su nivel más bajo en los últimos cuatro meses.

El dólar mayorista ganó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.399,50, para redondear una semana con baja de 32,50 pesos o 2,3%, que coincidió con fuertes posturas compradores del Banco Central en el mercado.

“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó 32 pesos, por encima de la caída de 15 pesos experimentada en la semana anterior”, precisó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

La entidad monetaria fijó para la fecha una banda superior de su régimen cambiario en los $1.584,95, que dejó al tipo de cambio mayorista a una distancia de 185,45 pesos o 13,3% de ese límite de libre flotación. El jueves la brecha con la banda superior había alcanzado el 13,6%, un máximo desde julio de 2025.

Detrás del movimiento interbancario, el dólar al público ganó cinco pesos o 0,4% en el día, a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El billete al público bajó 30 pesos o 2,1% a lo largo de la semana.

El dólar blue quedó sin variantes, a $1.440 para la venta. En la última semana esta cotización informal avanzó cinco pesos o 0,3 por ciento.

“El dólar mayorista continúa cerca de los $1.390 dentro un contexto donde aún se impone una mayor oferta junto a una retracción de la demanda privada y ante ello clima de calma cambiaria, lo cual retroalimenta el apetito por colocaciones en pesos. De ahí que el BCRA continúa sumando ruedas de sostenidas compras de divisas, en busca de avanzar en el objetivo de acumular reservas y también equilibrar la plaza, frente a lo cual los operadores no descartan a corto plazo flexibilizaciones cambiarias en buscar de sumar participantes antes de la cosecha gruesa”, explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Los analistas de Max Capital precisaron que “desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA ha comprado divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 68 millones de dólares”.

“Para las tasas largas, el impacto es prácticamente nulo, más alineado con condiciones promedio, que deberían ser levemente expansivas, ya que el Gobierno planea comprar dólares no contra deuda en pesos, sino contra una expansión de la base monetaria. El tipo de cambio continuó apreciándose, en un contexto de altos ingresos de capitales, individuos ya dolarizados y elevado crédito doméstico en dólares, con los precios de exportación de la minería impulsando las exportaciones en alrededor de USD 3.000 millones en 2026, y una cosecha que luce sólida pese a lluvias dispersas”, acotó la ALyC.

“El año pasado, la demanda de dólares para ahorro y gastos en el exterior superó los USD 40.000 millones por primera vez desde que hay registros, ubicándose 19% por encima de 2018, anterior pico. En contraste, el salario medio en dólares fue 0,5% menor que ese año y 21,5% menor que en 2017, pico de la serie”, indicó un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

“Las desigualdades del esquema salarial, entre otros factores, contribuyeron a esta dinámica: mientras que los ingresos de los sectores de mayores recursos crecieron sustancialmente -también hay cambios en las preferencias y la accesibilidad, no todo es salario-, la otra punta de la pirámide tuvo que trabajar más horas o demorarse en el pago de créditos para no seguir reduciendo sus niveles de consumo”, concluyó el informe de la entidad bancaria bonaerense.

