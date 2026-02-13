Arajet duplica el tráfico de pasajeros entre Argentina y República Dominicana en 2025, superando los 113,000 viajeros

Imagen destacada

La aerolínea de bajo costo Arajet experimentó en 2025 un crecimiento relevante en el tráfico de pasajeros entre Argentina y República Dominicana.

Según cifras oficiales difundidas esta semana, la compañía transportó un total de 113, 271 viajeros en esa ruta, lo que representa más del doble respecto al año anterior. Además, cerca de 54.000 pasajeros emplearon servicios de Arajet para realizar conexiones desde Buenos Aires hacia otros destinos americanos incluidos en la red de la aerolínea.

Crecimiento de Arajet y mercados latinoamericanos

El desempeño de Arajet en Argentina se enmarca en una estrategia de expansión más amplia. En 2025, la compañía transportó cerca de 1,5 millones de personas en toda su red, lo que supuso un incremento del 37 % en comparación con 2024.

La aerolínea destacó en un comunicado que el aumento en el número de pasajeros en el mercado argentino fue superior al 100 %, lo que posiciona a Argentina como un foco clave para su desarrollo regional.

En este contexto, Arajet anunció que lanzará nuevas rutas durante 2026, conectando las ciudades argentinas de Mendoza y Rosario con

Punta Cana, un destino turístico en el este de República Dominicana. Estas rutas ofrecerán tres frecuencias semanales y se espera que las operaciones comiencen en mayo y junio respectivamente.

Turismo argentino en República Dominicana

En paralelo al crecimiento de la aerolínea, el flujo de turistas argentinos hacia República Dominicana también mostró una tendencia ascendente. Datos del Ministerio de Turismo dominicano revelan que 442,088 argentinos viajaron al país caribeño durante 2025, lo que supone un incremento del 62 % respecto al año previo.

Esta cifra consolida a Argentina como el tercer mercado emisor de turistas hacia República Dominicana, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá.

El auge del turismo argentino se relaciona con la mayor conectividad aérea y la diversificación de rutas ofrecidas por operadores como Arajet, que ya conectaba Buenos Aires y Córdoba con el Caribe y ahora suma nuevos enlaces desde otras regiones argentinas.

Expansión y diversificación de rutas

La estrategia de apertura de rutas directas desde ciudades del interior argentino responde a la demanda creciente y refuerza la presencia de Arajet en el cono sur.

La compañía prevé que la incorporación de estas nuevas frecuencias contribuirá a seguir incrementando la cantidad de pasajeros transportados entre ambos países en los próximos años.

Este fenómeno confirma la tendencia de consolidación de Argentina como un mercado prioritario para el turismo dominicano y para las aerolíneas que buscan capitalizar el flujo de viajeros sudamericanos hacia el Caribe.

El turismo en la República Dominicana alcanzó una cifra récord en 2025 al recibir 11,676,901 visitantes, lo que supuso un crecimiento del 37,8% respecto a 2022 y una consolidación como destino líder en el Caribe.

Esta expansión se reflejó en negociaciones por más de 13,370 millones de dólares (unos 885,680 millones de pesos dominicanos) cerradas durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, lo que reafirmó la fortaleza del sector, según datos divulgados por la Presidencia de la República Dominicana y la agencia EFE.

En el mismo periodo, la ocupación hotelera superó el 71%, mientras que los niveles de satisfacción de los visitantes escalaron a 4,4 sobre 5 en promedio, de acuerdo con EFE. En enero de 2026, la República Dominicana fue distinguida como “Destino Aliado Internacional del Año” en los ASTA Globes Awards celebrados en Chicago, Illinois, consolidando el reconocimiento internacional del país en la industria turística, según la información de la Presidencia dominicana.