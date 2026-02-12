Economía

Tras el pico de inflación de enero, el Tesoro retiró pesos del mercado para limitar la suba de precios

Renovó mucho más de lo que vencía en la licitación de ayer y retirará $1,7 billones del mercado. El objetivo es que la oferta de pesos por la compra de divisas no genere mayor impacto sobre los precios

Guardar
El Ministerio de Economía logró
El Ministerio de Economía logró una tasa de refinanciamiento de 123% sobre los vencimientos de deuda y no liberó pesos al mercado.

En una rápida reacción tras el pico de inflación de enero, el Tesoro optó por refinanciar el 123,4% de los vencimientos en la licitación realizada ayer. En la práctica significa que además de refinanciar los títulos que vencía absorberá adicionalmente 1,7 billones de pesos.

Un dato no menor es que a diferencia de lo que había sucedido en enero, esta vez no necesitó incrementar las tasas de las colocaciones. Muchos inversores fueron tentados con bonos ajustados por CER a plazos largos, que pagan más de 7% anual por encima de la inflación.

La decisión del Tesoro reafirma la voluntad del Gobierno de limitar la cantidad de pesos a la verdadera demanda del mercado. Ante el salto inflacionario de los últimos meses se optó por un ajuste monetario que al menos por el momento no tuvo impacto en los niveles de tasa.

Esto implica que el programa de remonetización avanza pero un poco más lento de lo planeado. El Banco Central ayer compró USD 214 millones, la cifra más alta desde que arrancó el año.

Sin embargo, una buena parte de los pesos que emite para comprar dólares luego termina siendo retirados por el Tesoro, como sucedió en la licitación de ayer. Si bien técnicamente no implica una absorción por parte del Central, se trata de dinero que deja de circular y por ende se demora la reactivación de la actividad.

Por otra parte, seguir retirando pesos del mercado implica que el dólar seguirá débil. Ayer el tipo de cambio oficial volvió a caer hasta $1.420 en el caso del minorista, mientras que el mayorista quedó al borde de perforar los 1.400 pesos. Las compras del Central son las que están impidiendo que perfore al menos por ahora ese nivel.

Recién cuando la inflación dé señales claras de descenso se avanzaría con la expansión monetaria producto de la compra de divisas. La fase 4 del plan implica, justamente, que los pesos que emite el BCRA para adquirir dólares no serán luego esterilizados.

La marcha del plan para acumular reservas y la suba de la inflación es obviamente uno de los temas centrales de las conversaciones que se está llevando adelante con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en Buenos Aires.

La preocupación del organismo es que el Central logre acumular reservas para poder enfrentar mejor los shocks externos. Una vez aprobada la revisión, más allá del incumplimiento en la acumulación de reservas en 2025, el organismo desembolsará USD 1.000 millones como parte del programa en marcha.

Durante toda la jornada hubo especulaciones respecto al posteo del ministro de Economía Luis Caputo del martes, cuando señaló que “habrá novedades” luego de reunirse con el presidente, Javier Milei, y el titular del BCRA, Santiago Bausili. Una posibilidad, se especulaba ayer, es que se tomen medidas que alivien el cepo cambiario para las empresas. Sin embargo, nada fue confirmado oficialmente.

El equipo económico recibió ayer por la tarde a representantes de Alyc, con el objetivo de alentar operaciones con dólares tras la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. Los funcionarios explicaron a los ejecutivos el espíritu de la ley de inocencia fiscal y les pidieron que generen más instrumentos para invertir en moneda dura.

Por ahora, los bancos se muestran reticentes a recibir dólares sin exigir una justificación de los fondos y aluden a las normas vigentes antilavado. Por lo pronto, para tener tapón fiscal el ahorrista debe inscribirse en el régimen simplificado de Ganancias.

Quien tomó la delantera para alentar a los inversores a depositar dólares del colchón en una cuenta es el Banco Nación, que en los próximos días saldrá con campañas activas con ese objetivo.

Temas Relacionados

InflaciónPesosReservasBanco CentralLuis CaputoPreciosAcumulaciónFMIÚltimas noticias

Últimas Noticias

Motosierra fiscal: cuáles fueron los gastos que más se ajustaron en enero y qué meta fijó el Gobierno para 2026

Un informe privado expuso qué partidas recortó el Gobierno durante enero de 2026. Cuál es el objetivo fiscal para este año y el cambio que viene en materia de subsidios

Motosierra fiscal: cuáles fueron los

Todas las marcas, todos los modelos: cuáles son los autos que más aumentaron en el último año en comparación con la inflación

Aunque para muchas personas los vehículos nuevos están caros, la comparación con el índice de precios al consumidor no los deja tan mal parados

Todas las marcas, todos los

¿Dólares o pesos?: en qué activos se refugian los inversores argentinos y cuál es el principal motivo

En un contexto de estabilidad cambiaria, los agentes financieros se inclinan por una alternativa en particular. El impacto de los datos estadounidenses de empleo y de precios en los mercados

¿Dólares o pesos?: en qué

Desde el inicio del gobierno de Milei se perdieron 300.000 empleos asalariados registrados

La mayoría de las bajas corresponden al sector privado. Qué pasó con los trabajadores del Estado, los independientes y los monotributistas

Desde el inicio del gobierno

JP Morgan especula con el regreso de la Argentina a la categoría de mercado emergente: cuántos dólares ingresarían con el cambio

El banco de inversión estadounidense evaluó cuáles son los factores que podrían propiciar una recategorización del estatus financiero del país, hoy considerado “Standalone”

JP Morgan especula con el
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas a 31 hinchas de Belgrano por una pelea durante la final del Torneo Femenino

Tomás Etcheverry habló sobre las críticas por las ausencias en Corea: “Con el diario del lunes es fácil opinar”

Brilló en Europa, jugó con Scaloni y Aimar y desentraña la receta del éxito de Argentina: “Tiene todos los condimentos”

Tiene 22 años, fue campeona de la mano de Mercedes y busca ser la próxima mujer en la Fórmula 1

La filosa reflexión de un legendario entrenador cuando le compararon a Cristiano Ronaldo con Messi y Maradona

TELESHOW
Los famosos de MasterChef Celebrity

Los famosos de MasterChef Celebrity se enfrentaron al reto de la panopea: “Es un reality salvaje”

Benjamín Vicuña mandó al frente al bañero de su programa luego de que rescatara a una joven que no sabía nadar: “Algo pasó”

Iván de Pineda conducirá una competencia nacional con estudiantes universitarios: “Es una idea que soñaba hace tiempo”

Melody Luz reconoció que no pudo perdonar a Alex Caniggia: “Me lastimó estando embarazada”

Tamara Báez realizó el trend viral en la favela Rocinha de Brasil y mostró su enojo al ser comparada con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Ascienden a más de 7.000

Ascienden a más de 7.000 los muertos por la represión en las protestas masivas contra el régimen de Irán

Líderes de la Unión Europea se reúnen en Bélgica para debatir cómo reforzar su economía ante la presión de EEUU, Rusia y China

Cuba, opción colapso

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles sobre varias regiones de Ucrania: al menos cuatro muertos y cinco heridos

El escritor que desafió a Amazon publica un libro sobre Buenos Aires y relanza su clásico sobre librerías