Todas las marcas, todos los modelos: cuáles son los autos que más aumentaron en el último año en comparación con la inflación

El aumento de precios de los autos que se venden en pesos en el mercado argentino fue menor a la inflación, quedando en un promedio de 30,9 por ciento (Imagen ilustrativa Infobae)

El dato del 2,9% de inflación de enero generó que en el último año se haya acumulado un 32,4% de incremento en el índice de precios del consumidor que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Un año atrás, la industria automotriz argentina había comenzado con un mes récord de ventas de autos 0 kilómetro que casi toca los 70.000 patentamientos y con un índice de inflación del 2,2 por ciento. Este enero no pudo alcanzarse esa cifra, el mercado llegó a 65.000 unidades, pero la inflación fue 7 décimas mayor.

Sin embargo, el aumento de precios de los autos que se venden en pesos en el mercado argentino fue menor a la inflación, quedando en un promedio de 30,9 por ciento. Para que se pueda llegar a este número, cada marca eligió su estrategia, colocando en general los autos más vendidos en precios más altos y los de menor demanda por debajo, de manera de promediar en un número cercano al incremento del costo de vida del período.

Por su volumen de venta y el margen que deja para las empresas, las pick-up nacionales son los vehículos que aumentan menos y amortiguan el impacto de los modelos importados de las marcas

Cuánto aumentó cada marca

Empezando por Toyota, la marca que lideró las ventas y que también tuvo los dos autos que más se patentaron en 2025, el aumento promedio fue del 30,2% en un año. El modelo que más aumento tuvo fue el Corolla, que en tres de sus versiones superó el 45 por ciento. En cambio, el modelo que promedió para abajo fue la pick-up Toyota Hilux, que mantuvo un incremento de precios promedio entre 25,9 y 26,4 por ciento, según sus versiones.

Volkswagen, como segundo fabricante con mayores ventas en el año fue una de las automotrices que más aumento sus precios. El promedio de incrementos fue del 41%, con el Polo Track, su modelo de acceso a la gama que subió de precio un 31% en el extremo más bajo, y con una de las versiones del SUV T-Cross escalando hasta el 53%. La pick-up Amarok, en tanto aumentó durante el año un 38%.

Fiat como la marca que más cerca quedó de los dos modelos de Toyota en 2025 con su exitoso e “inoxidable” Cronos. Entre febrero de 2025 y 2026, la marca aplicó un promedio de aumentos del 35,5%, con el Fiat Fastback que subió solo el 28%, y otros en los que se superó el 40%. De hecho, el Fiat más vendido tuvo un aumento del 41,7% en un año y fue el que más subió de precio.

Peugeot, la otra marca de ventas masivas de Stellantis también aplicó en promedio un aumento de precios por encima de la inflación, llegando a un 38,2 por ciento. En este caso, el modelo más vendido es el Peugeot 208, que tuvo una suba de entre el 33 y el 36%, el que menos aumentó fue el 2008 GT con un 31,9% y el modelo que más elevó el promedio fue el furgón Partner, que aumentó un 56% entre febrero de 2025 y 2026.

La Ford Ranger fue el auto argentino que menos aumentó en una de sus versiones, la XLT 4x4

Ford, la cuarta automotriz del año pasado en el mercado argentino, aumentó sus listas de precios en un año un 28,5%, es decir que también quedó debajo de la inflación acumulada. El modelo que más aumentó fue el Ford Maverick XLT en un 38,8% y el que menos precio subió el mismo período fue la pick-up Ranger XLS 4x4 apenas en un 10%.

Renault, por su parte fue una de las que más aumentó con un promedio de 39,9% entre todos los vehículos que estaban en febrero de 2025 y siguen en el portafolios un año más tarde. El modelo que más subió de precio fue el Sandero Intens, modelo que se acaba de discontinuar, que tuvo un incremento del 46,9 por ciento. El cambio, el Renault Kangoo E-Tech 100% eléctrico apenas subió un 3,3%, mientras que el modelo más vendido de la marca, el Kwid brasileño subió un 42,7 por ciento.

Chevrolet, una de las marcas que más creció en el mercado en el último año, tuvo un aumento promedio de 28,5 por ciento. Su modelo estrella, el SUV Tracker entre un 25% y un 33%. El modelo que menos aumentó fue la pick-up S10 High Country con un 13%, en tanto que el que mayor suba de precio registró en un año fue la pick-up compacta Montana RS con un 46,8%. El Onix, el segundo modelo de mayor demanda, subió entre 24 y 42 por ciento, según la versión.

Otra pick-up fabricada en Argentina fue uno de los modelos de menor aumento, la Nissan Frontier

Citroën mantuvo su relación de equivalencia con Peugeot y también aumentó los precios con un promedio de 38,2% en los 12 meses. El modelo que más subió fue el furgón Berlingo de fabricación nacional en un 56% y el que menor variación de precio tuvo fue el SUV Aircross de 7 asientos que quedó en un 32,2%. El Basalt, el modelo más vendido de la marca subió un 38,5 por ciento.

Finalmente, Nissan, la última marca que tiene sus precios en pesos en el mercado argentino, aumentó en promedio solo un 19,3%, la menor diferencia entre todos los fabricantes argentinos, paradójicamente en el año que cerró su operación industrial local. El modelo que menos aumentó fueron las dos versiones más equipadas de la pick-up que se producía en Córdoba, la Nissan Frontier, que subieron un 10,7%. El cambio el Nissan Kicks (ahora Kicks Play) en su versión de acceso a la gama fue el de mayor incremento con un 26,4 por ciento.